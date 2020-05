Generační vizitka EA: Pád Bioware, vzestup Respawnu, zmatek se Star Wars

Když koncem roku 2013 odstartovala generace Xboxu One a PlayStationu 4, znamenalo to zároveň začátek nové éry pro EA. V září stejného roku totiž nastoupil na pozici CEO Andrew Wilson, který měl bohaté zkušenosti ze svého působení v divizi EA Sports. Velká část herního portfolia EA nevykazovala snahu o zásadnější inovaci. Jednotlivé hry často postrádaly silnou vizi a osobitost, naopak se snažily těžit ze zaběhnutých trendů a oslovit co největší skupinu hráčů.

Ke cti firmě slouží, že již v roce 2014 nabídla majitelům Xboxu One službu EA Access, v níž mohli za měsíční předplatné hrát vybrané tituly z nabídky EA. Podobná služba odstartovala na PC jako Origin Access v roce 2016, zatímco na PlayStation 4 přišla teprve loni.

Dragon Age: Inquisition Mass Effect: Andromeda

Spirála zmaru v Bioware

Za jeden z největších problémů vinoucích se touto generací lze bezpochyby označit situaci kolem kultovního studia Bioware. Studio podepsané pod sériemi jako Baldur‘s Gate, Knights of the Old Republic, Dragon Age a Mass Effect nedokázalo navázat na svoji předchozí úspěšnou tvorbu a spirála zklamání se ne a ne zastavit.



Problémy na obzoru jako by signalizovalo už zrušení připravované strategie C&C: Generals 2 ještě v roce 2013. Dragon Age: Inquisition (recenze) z roku 2014 si ve světě sice připsal hned několik cen za nejlepší hru roku a zaznamenal i solidní prodeje, velký podíl na jeho úspěchu má však i fakt, že co do počtu kvalitních titulů byl rok 2014 jeden z vůbec nejslabších ročníků herní historie.

Command & Conquer: Generals 2

Mass Effect: Andromeda (recenze) měl za úkol navázat na pravděpodobně nejmilovanější trilogii uplynulé dekády, což se mu však nepodařilo a rozhodně to nebylo jen kvůli vysmívaným animacím. Vzhledem k vlažnému přijetí a neuspokojivým prodejním výsledkům zařízlo vydavatelství i plánovaná rozšíření a montrealskou pobočku studia zavřelo.



O neúspěchu Anthem (recenze) už toho bylo napsáno spousta. Hra byla vyzdvihována jako vlajková loď studia pro aktuální generaci, titul však neuspěl ani jako příběhové RPG, ani jako online looter-shooter, který se nedokázal v nabité konkurenci prosadit.

Na veřejnost zatím unikly informace o „vývojářském pekle“, které negativně ovlivnilo jak vydaný Anthem, tak připravovaný Dragon Age, jehož vývoj mezitím údajně prošel kompletním restartem.

Z Bioware mezitím odešla řada klíčových osobností, mezi jinými scénárista Dragon Age David Gaider a vývojáři Mike Laidlaw a James Ohlen. K dalším patří hlavní scénárista Mass Effectu Drew Karphysyn, jenž se na svém blogu nedávno zmínil o tom, že Bioware se ocitlo v zajetí korporátních požadavků a tvůrci se museli řídit v první řadě řídit tím, co říkaly průzkumy trhu.

Anthem

Respawn jako skokan generace

Opak Biowaru naopak představuje studio Respawn Entertainment, které založil tým zkušených veteránů pod vedením Vince Zampelly a Jasona Westa, kteří mají na svědomí mimo jiné první dva díly Call of Duty: Modern Warfare.



První i druhý Titanfall sice zaznamenaly úspěch u recenzentů, jednička však nikdy nedorazila na PlayStation 4 a nízké prodeje dvojky (recenze) byly zase zčásti způsobené špatně zvoleným datem vydání (hra vyšla zhruba ve stejné době jako Call of Duty a Battlefield, na druhou stranu lákala na absenci Season Passu a další mapy zdarma). Nehledě na tuto skutečnost spolupráce s EA probíhala ke vzájemné spokojenosti, a tak v roce 2017 došlo i na odkoupení Respawnu.

Titanfall 2

Obavy o osud studia se zatím nepotvrdily a Respawn loni vydal vynikající free 2 play střílečku Apex Legends a příběhovou akci Star Wars: Jedi Fallen Order (recenze), která konečně zaznamenala velký prodejní úspěch. Kromě spekulovaného pokračování byl ohlášen i VR titul Medal of Honor: Above and Beyond.



Za úspěchem Respawnu bývá často spatřována větší svoboda, kterou EA svému studiu dopřávají. To je vidět mimo jiné i na faktu, že autoři nejsou nuceni používat Frostbite engine, na nějž si opakovaně stěžují jejich kolegové z Biowaru.

I Respawn však zažil za relativně krátkou dobu své existence mnoho personálních přesunů. Spoluzakladatel studia Jason West ještě v roce 2013 opustil Respawn, aby nakonec zakotvil v Epicu. Vince Zampella má od letošního roku koučovat losangeleskou pobočku studia DICE a několik dalších veteránů se po letech „exilu“ vrátilo do Infinity Ward pracovat na loňském Call of Duty: Modern Warfare. Velkou posilou pro tým byl naopak Stig Asmussen, který kormidloval Jedi Fallen Order a v minulosti šéfoval vývoji God of War 3.



Star Wars Jedi: Fallen Order

Trnitá cesta za dobrými Star Wars

Loňský Jedi Fallen Order sice bývá právem považován za jednu z nejlepších her ze světa Hvězdných válek, je nutné však připomenout, že uvedení hry předcházelo nekonečné martyrium, za nějž to EA od fanoušků předaleké galaxie schytávaly ze všech stran. V roce 2013 podepsala společnost dohodu s Disneym, zajišťující desetiletou exkluzivitu na hry z prostředí Hvězdných válek.

Jenže vývoj her Star Wars jako by byl prokletý a EA během let zařízly hned několik projektů. Asi nejbolestivějším bylo ukončení prací na hře od Visceral Games, které měla na starosti vývojářka Amy Hennigová zodpovědná mimo jiné za původní trilogii Uncharted a legendární hru Legacy of Kain: Soul Reaver. Studio bylo zavřené a samotná Hennigová od EA odešla.

Milovníci Star Wars se tak museli dlouho spokojit se střílečkami od studia DICE. A to nebylo zrovna lehké. Star Wars: Battlefront z roku 2015 (recenze) nabídla jen malé množství obsahu a žádnou příběhovou kampaň, Battlefront 2 (recenze) z roku 2017 pak díky zpackanému způsobu progrese odpálila masivní kontroverzi týkající se lootboxů a pay 2 win mechanismů ve hrách obecně.

Kauza byla tak velká, že musel údajně zakročit sám Disney. EA zatáhly za záchrannou brzdu, hráčům se omluvily a nepopulární systém byl v následujících měsících výrazně přepracován. Nyní se Battlefront 2 naopak řadí k těm povedenějším hrám ze Star Wars univerza.

Battlefield aneb co fanoušci (ne)chtějí

Kromě Battlefrontu mají v DICE na starosti ještě jednu klíčovou značku z portfolia EA, kterou je Battlefield. Snad žádná jiná značka nepodávala tak rozdílné výkony jako právě tato. Battlefield 4 z roku 2013 (recenze) patřil ke startovním hrám generace a konzolisty lákal na možnost hrát na velkých, proměnlivých mapách v 60 snímcích za sekundu ve špičkové grafice.

Hra sice bodovala ve spoustě recenzí, ty však vznikaly v kontrolovaném prostředí hotelů, kde spolu recenzenti mohli vesele hrát bez starostí o online připojení. V době vydání měl stav serverů k dokonalosti daleko a nějaký čas trvalo, než se situaci podařilo opravit.



Mnohem hůř než Battlefield 4 se vedlo policejní odbočce s názvem Battlefield: Hardline (recenze) od tehdy ještě funkčních Visceral Games. Ta sice nabídla asi nejzajímavější příběhovou kampaň v historii značky, ale stěžejní multiplayer komunitu nezaujala a hra byla velmi brzy v podstatě mrtvá.

Battlefield: Hardline

Jasným úspěchem bylo pro EA naopak vydání Battlefieldu 1 (recenze) v roce 2016. Kromě vlastních kvalit hra těžila i z velké nepopularity tehdejšího vesmírného Call of Duty: Infinite Warfare. Šlo o jediný ročník, kdy spolu obě střílečky po stránce prodejů sváděly vyrovnaný souboj.

O lecčems vypovídá skutečnost, že Battlefield byl tehdy na vrcholu popularity a nebyl zatížen žádnou kauzou ani obecnou nespokojeností, zatímco CoD jako by našel své dno. Zároveň šlo o poslední Battlefield, na němž pracoval dlouholetý veterán a generální manažer DICE Patrick Bach, který odešel do stockholmské pobočky Ubisoftu.



Vydání Battlefieldu 1 v roce 2016 a Battlefrontu 2 o rok poté nicméně předznamenalo obrat ve způsobu, jakým DICE a EA řešily obsah přidaný do hry po jejím vydání. BF1 byl poslední hrou od EA, která disponovala tradičním Season Passem s balíčky map, Battlefront 2 již měl další mapy zdarma a manko doháněl prodejem dalších předmětů ve stylu free 2 play her. S tím související kauza s lootboxy a pay 2 win mechanismy byla zmíněna výše.

To nejlepší z obou si měl víz Battlefield V z roku 2018 (recenze), který měl být hrou, jež nabídne úplně všechno. Ve hře měl být příběh, kooperace, režim Battle Royale, tradiční multiplayer, mapy zdarma, kosmetické doplňky všeho druhu. Hra se měla dále pyšnit genderovou a rasovou inkluzí nehledě na bojiště a časové zasazení. Zkrátka a dobře, BFV měl mít „totální pokrytí“ a není divu, že jeho přehnané, nerealistické ambice se nepodařilo do vydání realizovat. Šlo o klasický případ – zatímco BF1 měl konkrétnější vizi a cílovou skupinu hráčů, pětka chtěla oslovit co nejvíce lidí.

Hra vyšla jako čistý nedodělek a v řadě ohledů představovala krok zpátky, o arogantním vystupování tvůrců (a řady médií) a neochotě vést dialog na téma inkluze ani nemluvě. Pro hry pyšnící se přísunem nových map zdarma se navíc stalo příznačné, že počet nových map zdaleka neodpovídá tomu, co hráč dostal v rámci placeného Season Passu.

V DICE nakonec veškerý původně slibovaný obsah do Battlefieldu V dodali formou bezplatných updatů, v sérii se však už nejspíš navždy zařadí k těm méně populárním kouskům, zčásti i kvůli přetrvávajícímu množství bugů a nevyladěnosti.



Battlefield V

Need for Speed a EA Sports

Podstatně hůř než Battlefieldu nebo Star Wars se vedlo kdysi tolik slavné závodní sérii Need for Speed. Ani jeden z jejích dílů nedokázal navázat na fenomény typu Undergroundů, Most Wanted nebo Hot Pursuit a konkurovat mnohem úspěšnější Forze Horizon.

Vyloženým fiaskem bylo vydání Need for Speed: Payback z roku 2017 (recenze), které vyšlo přesně v ten moment, kdy v EA razili tu nejagresivnější lootboxovou strategii. Za všemi díly stálo studio EA Gothenburg (dříve Ghost Games), jenž bylo z velké části složené z vývojářů ze studia Criterion Games. Zbylé torzo Criterionu mezitím dostalo za úkol pomáhat DICE s Battlefrontem.

Bezradnost vydavatelství názorně ilustruje fakt, že po loňském Need for Speed: Heat (recenze) společnost ohlásila, že vývoj přesouvá zpět do rukou Criterionu a v göteborgské pobočce budou probíhat pouze podpůrné práce na řadě projektů.

Need for Speed Heat

Hlavním tahounem společnosti zůstává divize EA Sports, která se každoročně stará o většinu výnosů. Velikány jsou v tomto ohledu FIFA a Madden, nemalá prodejní čísla každoročně má i série NBA Live, UFC a NHL. Během aktuální generace vzrostla role nepopulárních, ale výnosných kartiček (Fifa Ultimate Team a jí podobné).

Situace je trošku jiná v případě NBA, kde se EA snaží nahnat body v porovnání s konkurenčním NBA2K, která je svými mikrotransakcemi nechvalně proslulá (viz trailer).

Ve Fifě 17 (recenze) se stal zajímavou novinkou story mód, který sledoval kariéru fiktivního fotbalisty Alexe Huntera. Hokejoví fanoušci na PC verzi NHL nadále čekají marně.



FIFA 18 NHL 20

EA Originals a další projekty

Jedním ze sympatických kroků EA bylo ohlášení programu EA Originals, v rámci něhož Electronic Arts financují a podporují vývoj menších her. Asi nejvýraznějším byla kooperativní příběhová hra o útěku z vězení s názvem A Way Out určená pro dva hráče (recenze).

Neurazí ani oba díly skákačky Unravel (recenze), byť v jejím případě byla očekávání asi vyšší. Do programu patří i podobně laděné a nepříliš výrazné tituly Fe (recenze) a Sea of Solitude (recenze).



Z dalších produktů této generace můžeme zmínit i oba díly Plants versus Zombies: Garden Warfare (recenze), které se setkaly s podstatně lepším přijetím než Mirror’s Edge: Catalyst (recenze).

Samostatnou kapitolu představují The Sims 4 z roku 2014 (recenze). Hra byla při vydání kritizována za malé množství obsahu, jehož přidávání bylo naplánované na roky dopředu. Jen těch velkých vyšlo od té doby osm a záplava dalších tematicky orientovaných balíčků dává tušit, že nehledě na kritiku hra autorům nepřestává vydělávat.



Plants vs. Zombies Garden Warfare Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Je zajímavé, že EA se navzdory své bohaté historii dlouho tvrdě vymezovaly proti tvorbě remasterů a remaků, která se jinak na trhu těší velké popularitě. Radovat se zatím mohli pouze fanoušci remasterovaných závodů Burnout Paradise, 5. června má vyjít i remaster původních dvou dílů strategické série Command & Conquer. Minulý rok nicméně firma ohlásila, že během aktuálního fiskálního roku se v tomto ohledu dočkáme dalších oznámení.

Pro úplnost uveďme, že i mobilní tituly tvoří část portfolia firmy, mimo jiné k nim patří vcelku úspěšné Star Wars: Galaxy of Heroes. K remasterovanému C&C by nejspíš nikdy nedošlo, kdyby se na společnost nesesypala kritika za výsostně trapnou předváděčku mobilního C&C: Rivals na E3 2018.

Stručný přehled 2013 Battlefield 4, Need for Speed: Rivals, zrušení C&C Generals 2, EA získává desetiletou exkluzivitu na herní Star Wars 2014 Dragon Age: Inquisition, Titanfall, The Sims 4, Garden Warfare, EA Access na Xbox One 2015 Star Wars: Battlefront, Battlefield: Hardline, Need for Speed 2016 Titanfall 2, Battlefield 1 a poslední tradiční Season Pass, Mirror’s Edge: Catalyst, Unravel, Garden Warfare 2, Origin Access, oznámení EA Originals 2017 Mass Effect: Andromeda, Star Wars: Battlefront 2, Need for Speed: Payback, zavření Viceral Studios, kauza s lootboxy 2018 Battlefield V, A Way Out 2019 Anthem, Star Wars: Jedi Fallen Order, Apex Legends, Need for Speed: Heat, EA Access na Playstationu 4, oznámen Project Atlas 2020 (?) Medal of Honor: Above and Beyond, Command & Conquer Remastered Collection

Pohled do budoucna a shrnutí

Jak vypadá budoucnost Electronic Arts? Mnozí se radovali, když v roce 2018 společnost po dvanácti letech opustil její výkonný viceprezident Patrick Soderlund, je však otázka, jaký důsledek tato jedna personální změna může mít.

EA mají zajištěnou existenci už jen díky svým sportovním titulům, nedávno navíc oznámily testování vlastní streamovací služby Project Atlas. S výjimkou her od Respawnu však nemají ani jednu značku, která by fungovala jako záruka kvality.

Dragon Age 4 to ve srovnání s Baldur’s Gate 3 nebude mít vůbec lehké a místo oživování Anthemu by fanoušci Biowaru spíše ocenili návrat ke kořenům. Úspěšný remake nebo remaster některé z předchozích her by mohl pomoci vydláždit cestu pro nový titul ze staré školy a nasměrovat studio správným směrem. Kauza s lootboxy, mobilním C&C i kladné přijetí Jedi Fallen Order jasně ukazují, že v EA nejsou ke zpětné vazbě hluší.

The Sims 4

Bezradnost kolem Need for Speed je naopak kritická a značka zůstává už jen stínem své někdejší slávy. Špatně by nemusel skončit další Battlefield (Bad Company 3?), který je však plánován až na rok 2021. To dává DICE spoustu času na jeho dokončení a pečlivé rozvržení priorit.

Je také téměř jisté, že Respawn do roku 2023 přijde s pokračováním Jedi Fallen Order a EA se pokusí před vypršením Star Wars licence vymyslet ještě něco dalšího. Úniky hovoří o menší hře s kódovým označením Star Wars: Project Maverick od EA Motive, které absorbovalo zaměstnance zavřeného studia zodpovědného za Mass Effect Andromeda.

Faktem zůstává, že pokud si firma chce vydobýt úspěch a důvěru hráčů, měla by být občas ochotná zariskovat a vložit více prostředků do nejistých podniků, které nemají ambice oslovit (a finančně vyždímat) úplně každého.