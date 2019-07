RECENZE: Sea od Solitude vás konfrontuje s vnitřními démony

Druhý pohled Na Sea Of Solitude (dále jen SOS) jsem se dlouho a upřímně těšil. Mám velkou slabost pro tyto „artové“ hry, které se snaží pomocí přístupné hratelnosti a unikátního vizuálu podat poměrně ambiciózní ústřední myšlenku. Mezi moje oblíbené v tomto žánru patří například Braid, Flower, Journey, Abzû, Hellblade, Unfinished Swan, Gris nebo Rime, ale příkladů je – obzvláště v posledních letech, se vzestupem indie scény, celá řada.

SOS začne relativně slibně. Vizuálnímu zpracování nelze upřít kouzlo, ačkoliv audio mu tak docela čest nedělá: hudba je poněkud tuctová ve srovnání s konkurencí a hlas ústřední postavy mi byl místy protivný. Každopádně zápletka s podivnou holčičkou, objevující zatopené město, obydlené hrstkou výrazných, démonických monster, zaujme a žene vás vpřed za odhalením záhady, co to všechno znamená. Poměrně brzo jsem si ale všiml dvou věcí: hratelnost je opravdu elementární a vaše postava víceméně nezavře pusu, což je tím horší, že její vyprávění a osobnost mi vyloženě nesedly. Autorka hry v úvodu důrazně varuje, že to není příběh pro slabé žaludky a že obsahuje její životní zkušenosti – a přesně tak to také působí. Jako kdyby si před vás sedl psychicky ztrápený člověk a tři hodiny do vás tepal svoje deprimující zážitky, k čemuž navíc hodně často používá příliš dospělý tón na to, že hrdinka vypadá jako malá holčička. Samotný obsah příběhu pak řeší věci jako sexuálně orientovanou šikanu, rozpadající se rodinu, související pocity méněcennosti a celou řadu depresivních historek, ve kterých není prakticky žádné světlé místo a pokud ano, také se rychle rozpadne. Aby toho nebylo málo, přišlo mi, že obzvláště mužské postavy v příběhu jsou vyobrazeny jako neschopné nebo bezcitné karikatury. Chápu, že hra o depresi a osamění nemohla být žádná procházka růžovou zahradou, ale upřímně mi toho tady přišlo opravdu příliš. Ve výsledku na mě tedy nezabrala ani katarze na konci, přestože samotná ústřední myšlenka – vyjádřená na konci v jedné klíčové větě - se mi líbila hodně. Jenže byla utopená v tuně omáčky, která mi byla po mnoha stránkách vyloženě nepříjemná. Je mi líto dětí, které se k této vyloženě dospělé a depresivní hře dostanou skrz její zdánlivě pohádkový vizuál. Možná se divíte, že se tolik věnuji příběhu a myšlence hry místo samotné hratelnosti. Jak už jsem napsal, hratelnost je vyloženě elementární (to neznamená, že místy není frustrující, viz nošení skořápek mezi poletuchami) a je vidět, že to hlavní pro autorku bylo povyprávět její životní příběh – takže vám ho zkrátka tlačí horem spodem a je tím hlavním, co si ze hry odnesete. Přál bych si, aby lépe odhadla míru, protože s trochou střídmosti a citlivější prezentací to mohla být paráda. Takto je to za mne „jen“ lehký nadprůměr. 60% Martin Zavřel