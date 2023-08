RECENZE: Immortals of Aveum jsou jako Doom, místo příšer střílíme kouzelníky

Pod značkou EA Originals už několik let vychází nezávislé originální hry, kterými si vydavatelství Electronic Arts vylepšuje pověst, aby se o nich neříkalo, že jen dokola ždímají stále stejné zavedené značky. V minulosti už tuto prestižní nálepku nesly vyloženě artové hry, jako je třeba Sea of Solitude, ve které se s týraným děvčátkem plavíte po slzavém moři (naše recenze), nebo It Takes Two, „herním Oscarem“ oceněná plošinovka o rozpadu manželství.

Ve hře nemáte žádnou zbraň nepřátele likvidujete kouzly.

Immortals of Aveum ovšem s touto umělecky hodnotnou škatulkou pojí jen to, že pro studio Ascendant Studios jde o prvotinu, jinak jde o klasický mainstream, který myšlenkovou vyprázdněnost a neoriginalitu vyrovnává obrovskými produkčními hodnotami. Tato přímočará střílečka trochu působí, jako by byla na motivy nějakého komiksového spektáklu od Marvelu, jenom jí v poslední fázi vývoje někdo odebral oficiální licenci. Což naštěstí nijak nebrání tomu, abyste se u ní mohli skvěle pobavit.

Ve hře navštívíme říši Aveum, kterou zmítá staletí trvající válka kouzelníků. Jde sice o fantasy svět, nicméně nebýt lehce retro image oblečení, mohli byste si ho snadno splést se sci-fi. Zhusta potetovaní kouzelníci po sobě pálí barevné projektily připomínající laserové zbraně ze Star Wars, nebe křižují obrovské výsadkové lodě, jen je místo motorů pohání blíže nespecifikovaná „magie,“ kouzelný krystal komunikace pak není nic jiného než klasický mobilní telefon.

Grafika je hezká, bohužel velmi náročná na hardware a zaplevelená zbytečným uživatelským rozhraním.

Navzdory fantasy kulisám se tak přestřelky tvořící hlavní náplň hry nijak neliší od většiny žánrových kolegů v čele s novými díly restartovaného Dooma. Většina bojů se odehrává v arénách, do kterých se porůznu teleportují nepřátelé, jejichž různé kombinace dávají vzniknout unikátním situacím. Někteří útočí zdálky, jiní zblízka, další létají nebo se vám snaží proplížit za záda. Budete se muset tedy pořádně ohánět a využívat celou šíři vašeho arzenálu.

Ten je na celé hře vlastně tím vůbec nejzajímavějším. Nenajdeme tu totiž hromadu tradičních zbraní, jak bývá ve střílečkách zvykem, ale jen trojici kouzelných artefaktů, které nosí hlavní hrdina připnuté k předloktí pravé ruky. Každý z nich střílí jinou kadencí a způsobuje jiný druh zranění, hodně zjednodušeně můžeme říct, že modrá je místní alternativa pistole, červená brokovnice a zelená kulomet. Vtip je v tom, že nepřátelé mají různé druhy obrany, a tak musíte zbraně neustále točit. Dynamice akce pomáhá, že máte neomezenou „munici,“ jen po vystřílení „zásobníku“ musíte přebíjet. K tomu pak ještě máte k dispozici několik plošných kouzel na boj s většími skupinami nepřátel a pak ještě specialit typu zpomalování času, štít nebo přitahování nepřátel z dálky.

Spíše než klasický fantasy svět hry připomíná komiksy od Marvela.

Ukočírovat všechny tyto schopnosti v rámci zběsile rychlých bitev vyžaduje pečlivou prstovou ekvilibristiku (alespoň na gamepadu), navíc zde není automatické léčení a musíte pěkně postaru sbírat lékárničky, o to větší radost ale budete mít z jejich překonání. Na prostřední obtížnost mi hra zpočátku přišla nemístně jednoduchá, jak se ale učíte nové schopnosti, začíná pořádně přituhovat. Vyplatí se tedy plnit i nepovinné úkoly, za nasbírané zkušenosti a peníze si totiž můžete výrazně vylepšovat vlastní postavu, ať už učením nových schopností nebo nakupováním nového vybavení. Po celou hru si sice musíte vystačit se stejnou trojicí stejných zbraní, lze je však mírně modifikovat a například vyměnit rychlost přebíjení za způsobené zranění. Nejde úplně o looter shooter, kdy byste museli neustále porovnávat statistiky nalezeného vybavení, umím si ale představit, že fanoušky Dooma, zvyklé na permanentní akci, by občasné lezení do inventáře mohlo štvát.

Navštívíte mnoho různých prostředí, včetně paralelních světů.

Což lze ostatně říct i o příběhu, který zde hraje daleko důležitější roli. V jádru jde o klasický boj podceňovaného outsidera o záchranu světa, díky několika sympatickým postavám je ale vcelku zábavné ho sledovat. Jedinou výjimkou je bohužel hlavní hrdina, který patří do stejné kategorie arogantních fracků, jako třeba Cal Kestis z Jedi: Fallen Order. Vypadá to skoro, že marketingové Electronic Arts oddělení tyhle hezounky s kolouščím kukučem a bez stopy charismatu od svých vývojářů vyžaduje, že? Což je o to překvapivější, že většina ostatního obyvatel světa Aveum je tak diverzitní, že by hra mohla bez větších zásahů vyjít i na Netflixu. Obzvláště Gina Torresová známá například ze seriálů Firefly nebo Kravaťáci je v roli hrdinovy mentorky vynikající. Už jen proto, že jako jedna z mála dokáže namyšleného hejska pořádně usadit.

Hlavní hrdina je paradoxně nejméně zajímavou postavou z celé hry.

Immortals of Aveum jsou povedenou hrou, která navíc vydrží na dlouho, její problém je ale v tom, že jí chybí nějaký pořádný „wow faktor“. Přestřelky jsou sice skvělé, jenže když zasažený nepřítel zmizí s magickým „puf“ do nicoty, není to ani zdaleka tak cool, jako když se vám v Doomovi namotají démonické vnitřnosti na motorovou pilu. Mytologie zbrusu nového světa je sice zajímavá, ovšem už ne pro oko, celý svět totiž působí genericky a vizuálně nenápaditě.

Problém není v samotné grafice, ta je skvělá, byť tedy po technologické stránce to žádný zázrak není. Na PS5 „upscaluje“ své rozlišení až ze 720p a stejně přitom nedokáže udržet stabilní snímkovací frekvenci, steamová fóra jsou pak (tradičně) plná pláče nespokojené „master race,“ protože PC optimalizace je (opět tradičně) mizerná. Na všech platformách se navíc budete muset smířit s nechutným uživatelským interface, které hráčův výhled zapleveluje naprosto zbytečnými informacemi. Ne, u koridorové střílečky opravdu nepotřebujeme kompas, seznam úkolů a ukazatel cesty. A pokud někdo ano, tak mi prosím dovolte to vypnout, to už by měl být v dnešní době naprostý standard.

I když je tedy hodnocení pozitivní a musím přiznat, že jsem se celou dobu skvěle bavil, v tuto chvíli bych hru za plnou cenu spíše nedoporučoval. Až vývojáři opraví všechny připomínky technického rázu a přidají nějakou slevu, užijete si ji určitě daleko více.