Střílečka s kouzelníky neuspěla, studio propustilo polovinu zaměstnanců

Slyšeli jste někdy o Immortals of Aveum? Pravděpodobně ne. Hra se začala prodávat 22. srpna na PC a současné konzole, a byť vydání zaštítilo mamutí vydavatelství Electronic Arts pod svým labelem Originals, nebyla prakticky vidět.

Rozptyl hodnocení recenzí je tentokrát poměrně široký, průměr na Metacritic se u verze na PlayStation 5 usadil na sedmdesáti procentech. Více ovšem záleží na prodejích a fantasy Doom (pro veterány spíš Hexen a Heretic) propadl. Ačkoliv studio Ascendant to zřejmě ustojí, muselo se propouštět.

„Dnes se se zármutkem loučíme s přáteli a kolegy ze společnosti Ascendant Studios, což je přibližně 45 % našeho týmu. Bylo to bolestně těžké, ale nezbytné rozhodnutí, které se nečinilo lehce, nicméně nyní, když jsme Immortals of Aveum dokončili, musíme tuto změnu provést. Postižené podporujeme všemi možnými způsoby, včetně rozsáhlého odstupného a pomoci při hledání zaměstnání,“ píše se v dopise, který na sociální síti X zveřejnil šéf studia Bret Robbins.

„Jsem hrdý na to, co náš nezávislý vývojářský tým s Immortals of Aveum dokázal. Společně jsme vytvořili nové AAA studio, novou IP, na nové technologii, a to v době, kdy je to v tomto odvětví mimořádně vzácné.“

Studio Ascendant založili před pěti lety veteráni z Electronic Arts, kteří pracovali na značkách Call of Duty či Dead Space. Immortals of Aveum je jejich prvotina.

„I když je tedy hodnocení pozitivní a musím přiznat, že jsem se celou dobu skvěle bavil, v tuto chvíli bych hru za plnou cenu spíše nedoporučoval. Až vývojáři opraví všechny připomínky technického rázu a přidají nějakou slevu, užijete si ji určitě daleko více,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.