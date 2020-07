Generační vizitka Ubisoftu: Evoluce asasínů, Far Cry, fenomén Rainbow Six

Ubisoft je v povědomí většiny dnešních hráčů zafixován jako vydavatel specializující se na hry zasazené do otevřeného světa. Ačkoliv toto označení není úplně od věci, pohled na celkovou produkci firmy v uplynulých letech dává jasně vědět, že vydavatelství toho má na svědomí mnohem víc. V portfoliu lze najít pestrou škálu multiplayerových her, stejně jako experimentálních hříček s neporovnatelně menším budgetem. Firma nezapomíná ani na PC hráče a majitele headsetů pro virtuální realitu.

Assassin’s Creed – hrbolatá cesta časem

Assassin’s Creed: Black Flag

Nejznámější značka Ubisoftu zažila během posledních let zajímavý přerod. Pirátská Assassin’s Creed 4: Black Flag (recenze) patřila ke startovním hrám pro Playstation 4 a Xbox One. Z hlediska hratelnosti doladila problémy třetího dílu a nabídla rozlehlý otevřený svět novověkého Karibiku i poutavou cestu za sebepoznáním piráta Edwarda Kenwaye.

Následující rok se Ubisoft odhodlal k odvážnému kroku – zatímco pro starší generaci hardwaru přichystal templářský AC: Rogue (recenze), který se opíral o stejnou herní náplň jako čtyřka, na nové konzole poslal ambiciózní AC: Unity (recenze), jenž hráče přenesl do bouřících pařížských ulic za Velké francouzské revoluce. Unity byla na konci roku 2014 jednou z prvních her nové generace, která nebyla zatížena vývojovými kompromisy ve prospěch staršího hardwaru.

Složitý vývoj, přepálené ambice, výrazná online složka a snad i nezkušenost s novou konzolovou architekturou však vedly k tomu, že hra působila značně nevyladěně a její technické problémy pro některé hráče přesáhly únosnou míru. Roky 2014 a 2015 byly pro AC kritické. Vydavatelství tehdy značku ždímalo, co to šlo, a vznikla tak například i série otřesných skákaček Assassin’s Creed Chronicles (recenze) a jako by toho nebylo málo, nádavkem ještě mobilní odbočka Assassin’s Creed: Identity.

Assassin’s Creed: Unity Assassin’s Creed: Syndicate

Následující AC: Syndicate (recenze) z viktoriánského Londýna většina kritiky označila jako další případ, kdy se vývojáři poučili z chyb předchozího dílu a nabídli lepší zážitek. Pro úplnost dodejme, že s kolegy na Bonuswebu tento názor vůbec nesdílíme. Syndicate nás bavil výrazně méně než Unity a technických chyb měla hra pořád víc než dost. Na Unity naopak v redakci vzpomínáme velmi rádi, nehledě na její nedostatky.

Sílící problémy vycítil i Ubisoft a vedení zavelelo k radikálnímu obratu. Série si dala rok pauzu a vývojáři pod vedením montrealského „Black Flag“ týmu Ashrafa Ismaila připravili v roce 2017 egyptský AC: Origins (recenze), jenž herně připomínal spíše RPG typu Zaklínače než předchozí díly. Ještě větším příklonem k tomuto žánru byla následná AC: Odyssey (recenze) ze starověkého Řecka, která svou propracovaností nejednoho skeptika zaskočila. Její vývoj kormidloval Ubisoft Quebec, autoři předchozího Syndicate.

Assassin’s Creed: Origins Assassin’s Creed Odyssey

Další rok vyplnily přídavky a bohatý obsah, který z už tak obrovské hry udělal žrouta času srovnatelného s nekonečnými online tituly. Aktuální vikinská AC: Valhalla (číst první dojmy z hraní) plánovaná na konec letošního roku bude podle všeho ještě větším příklonem k žánru RPG a uvede sérii do nové generace.

Masivní spolupráci napříč studii vede opět tým zodpovědný za díly Black Flag a Origins. Ačkoliv mnohé zájemce odrazuje neskutečný rozsah posledních dvou her, značka je momentálně na vrcholu. Na PlayStationu 4 a Xboxu One si lze navíc díky remasterovaným edicím zahrát i všechny předchozí díly s výjimkou jedničky.

Stručný přehled 2013 Assassin’s Creed: Black Flag, Just Dance 2014 (série vychází každý rok) 2014 Assassin’s Creed: Unity, Assassin’s Creed: Rogue, Watch Dogs, Far Cry 4, Child of Light, Might & Magic X: Legacy, Trials: Fusion, The Crew, Valiant Hearts: The Great War; South Park: Stick of Truth (PS3/X360/PC) 2015 Assassin’s Creed: Syndicate, ANNO 2205, Grow Home, Rainbow Six: Siege, Might & Magic Heroes VII 2016 Watch Dogs 2, Far Cry Primal, Steep, The Division, Trackmania Turbo, Trials of the Blood Dragon, Grow Up, první VR tituly - Eagle Flight a Werewolves Within 2017 Assassin’s Creed: Origins, South Park: Fractured but Whole (+ port Stick of Truth pro PS4/Xbox One), Ghost Recon: Wildlands, Mario + Rabbids Kingdom Battle, For Honor, Atomega, Brawlhalla, Star Trek: Bridge Crew 2018 Assassin’s Creed: Odyssey, Far Cry 5, The Crew 2, Starlink: Battle for Atlas, Transference, kauza s cenzurou v Rainbow Six 2019 Far Cry: New Dawn, Trials Rising, ANNO 1800, The Division 2, Ghost Recon: Breakpoint, start služby uPlay +, Just Dance 2020 vychází jakožto poslední hra pro Nintendo Wii 2020 Assassin’s Creed: Valhalla, Hyper Scape (beta), Watch Dogs Legion, Roller Champions (?), Rainbow Six: Quarantine (?), Gods & Monsters (?)

Far Cry, The Division a další openworldová produkce

Výraz „Open World od Ubisoftu“ se stal během posledních let pojmem. Očekávaná hackerská akce Watch Dogs (recenze) z moderního Chicaga sice revoluci next-gen zábavy v roce 2014 nepřinesla a v paměti utkvěla spíše jako nejznámější „downgradová“ kauza, připravila však půdu pro vyladěnější dvojku ze San Francisca.

Watch Dogs 2 (recenze) se sice setkala s pozitivním přijetím ze strany kritiky, počáteční prodeje hry však byly mnohem menší než v případě prvního dílu. Připravovaný Watch Dogs Legion, v němž půjde hrát za libovolnou postavu z post-brexitového Londýna (včetně důchodců), má na první pohled mnohem větší ambice. Vyjít má ještě letos pro obě generace hardwaru.



Watch Dogs Watch Dogs 2

Další novou openworldovou značkou se stala postapokalyptická online střílečka The Division (recenze). První díl ze zasněženého New Yorku mnozí vnímali jako vcelku podařenou variantu na návykový looter-shooter na způsob Destiny. Mnohým se líbilo zasazení do reálného světa a kamera z pohledu třetí osoby. Jiní naopak poukazovali na nesmyslné „upižlávání“ zdraví lidských nepřátel.

Loňské pokračování The Division 2 (recenze) byla co do hratelnosti, obsahu a technického zpracování ještě lepší a patří k hrstce online her, jejichž start proběhl relativně hladce. Tvůrci navíc nepodcenili ani endgame obsah, který se stal osudný třeba pro konkurenční Anthem.

The Division The Division 2

Nezaháleli ani tvůrci střílečkové série Far Cry. V „hubeném“ roce 2014 zvítězila Far Cry 4 (recenze) na Bonuswebu v čtenářské anketě o Hru roku, navzdory možná až příliš velké podobnosti se třetím dílem. Následovala pravěká odbočka Far Cry: Primal (recenze), kterou jedni odsuzovali za důvěrně známou herní náplň, jiní naopak milovali pro její zajímavé zasazení.

Americký Far Cry 5 (recenze) byl přijat mnohem lépe, ačkoliv revoluce se nekonala ani tentokrát. Loňský Far Cry: New Dawn (recenze) navázal tam, kde skončil příběh pětky, mnozí fanoušci, včetně našich redaktorů, jej však označují za jeden z nejhorších dílů série. Připravovaný Far Cry 6 (trailer)z fiktivní banánové republiky se chystá na příští rok už i pro konzole nové generace.



Far Cry Primal Far Cry New Dawn

Zatímco komerční úspěch série Far Cry nikoho nepřekvapí, Ghost Recon: Wildlands (recenze) z roku 2017 kandiduje na jednu z finančně nejúspěšnějších vysokorozpočtových her, kterou většina kritiky i internetová veřejnost až nezvykle svorně posílala do vod průměrnosti. Důvod byl jasný - o co byl Wildlands bezduchý při hraní sólo, o to byl zábavnější s kamarády.

Možná i proto si autoři loňského Ghost Recon: Breakpoint (recenze) mysleli, že jim k úspěchu stačí nevýrazné pokračování s řadou nesmyslných systémů, které jsou momentálně „in“ a dají se dobře monetizovat. Opak byl pravdou, hra paradoxně dostála svému názvu a neúspěch Breakpointu se stal pro Ubisoft varovným signálem.



Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands Ghost Recon: Breakpoint

Celkově vzato měl však Ubisoft se svými openworldovými hrami ohromný úspěch. Společnost nedávno zveřejnila seznam jedenácti her, které překonaly hranici deseti milionů prodaných kusů. Překvapivě na něm nechybí Watch Dogs 2 s druhou The Division, jejichž starty údajně zůstaly za očekáváním. Za zmínku stojí i přítomnost AC: Unity.



Často bývá poukazováno, že openworldové značky si mezi sebou půjčují nápady jako tagování nepřátel, využívání „dronů“, osvobozování základen nebo odkrývání regionů ze specifických míst na mapě. Na jednu stranu jsou to funkční, vyzkoušené principy, na druhou jsou si jednotlivé franšízy až nezdravě podobné

Začátkem letošního roku se tak vydavatel nechal slyšet, že za účelem větší rozmanitosti ve svých hrách změní organizační strukturu týmu, který má na starosti poradenství v oblasti scénáře i herního designu. Jaký to bude mít reálný následek, je ale zatím otázka. Nedávná předváděčka představila hry od Ubisoftu tak, jak je dobře známe. Na druhou stranu fakt, že firma nechce opakovat debakl s Breakpointem, dokazuje už značný odklad her jako Watch Dogs Legion, Gods & Monsters a Rainbow Six: Quarantine, k němuž došlo ještě před nástupem pandemie. Nutno říct, že poslední zmíněný titul by si na sebe letos určitě vydělal.

Rainbow Six Siege

Lepší v multiplayeru – Rainbow Six: Siege a další

Aktuální díl s názvem Rainbow Six: Siege navíc představuje jednu z nejúspěšnějších her této generace. Její start na konci roku 2015 poznamenala kritika mikrotransakcí a malého množství obsahu. Jelikož podobně jako v případě Ghost Recon byla v recenzích zpravidla brána v potaz i nevýrazná složka pro jednoho hráče, celková hodnocení nebyla tehdy nějak oslnivá. Nehledě na to si hráči síťovou složku hry zamilovali a Ubisoft hru ladil a obohacoval, jak jen to bylo možné.



Kolem Rainbow Six: Siege se tak brzy vytvořila komunita oddaných hráčů. Velmi jí pomohla i nastupující popularita streamingu, pro který jsou napínavé zápasy malých týmů jako stvořené. Nejnovější údaje z letošního května mluví až o šedesáti milionech hráčů, kteří do hry alespoň nakoukli. Navíc se hra dostala mezi pět nejhranějších online titulů na Playstation Plus za deset let existence této služby.

Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege

Globální dopad Rainbow Six měl i svou stinnou stránku. Mnozí si vzpomenou na kontroverzi z listopadu 2018, kde firma chtěla změnit některé „kontroverzní“ prvky prostředí hry, aby odpovídalo zákonům všude na světě (včetně Číny). Po odmítavé fanouškovské reakci a tradiční porci review bombingu firma od tohoto kroku nakonec ustoupila.

Vedle Rainbow Six podporuje Ubisoft i další multiplayerovou hru For Honor (recenze), která cílí na fanoušky, kteří své protivníky umravňují raději sečnou zbraní. For Honor sice navzdory pochvalným recenzím zdaleka nedosáhl závratných výšin popularity Rainbow Six, jeho tvůrci jej však nepřestávají obohacovat o další obsah ke spokojenosti fanoušků.

Konečně nebyl by to velký vydavatel, kdyby nepřispěchal s vlastní verzí režimu battle royale. Tou je letošní střílečka Hyper Scape, která důrazem na rychlost připomíná modernější Quake. Díky integraci s Twitchem mohou diváci během streamu dokonce ovlivnit průběh hry. Zda se hra uchytí, je v tuto chvíli stále otázka, trailer si můžete prohlédnout zde.



For Honor The Crew 2

Her, které cílí primárně na hraní s kamarády, vydal Ubisoft mnohem víc. Svoje zkušenosti s masivními otevřenými světy společnost zužitkovala u závodů The Crew z konce roku 2014 a především u jejich o čtyři roky staršího pokračování The Crew 2 (recenze). Ani jedna z her se vrcholem závodního žánru sice nestala, zabavit ale dokázaly slušně. Poznávacím znamením dvojky se stalo závodění s čímkoliv – do hry přibyly lodě, motocykly a letadla. Nebylo tak úplně jasné, pro koho je hra vlastně určená a konkurenční značky soustředící se na automobilové závodění se odlivu fanoušků bát nemusely.



Trackmania Turbo Trials Rising

Svérázné závodění mají v Ubisoftu evidentně rádi. Zběsilá Trackmania Turbo (recenze) je naopak mnohem specifičtějším titulem, který neodpouští chyby. Jeho sourozencem ze stáje Ubisoftu je pak motocyklová, akrobatická série Trials. Její díly Trials Fusion, Trials of Blood Dragon a Trials Rising (recenze) nepatří k masově populárním titulům, ale jejich fanoušci je milují. Podobně jako Trackmania je Trials sérií orientovanou na výzvu, v níž se vlastními chybami učíte. Ubisoft moc dobře ví, že ani jedna z těchto značek mu nebude vynášet astronomické zisky, a i proto je jejich podpora z jeho strany sympatická.



Neúspěchem naopak skončil pokus o návrat zimního sjezdování v novince s názvem Steep (recenze), jež mnoho příznivců nenašla. Specifické místo v produkci Ubisoftu zaujímá každoročně vydávaná série Just Dance, jejíž díl Just Dance 2020 se stal posledním titulem, který kdy vyšel na starou konzoli Nintendo Wii (ano, tu, která ještě neznala HD grafiku).

Child of Light Valiant Hearts: The Great War

„Indie hry“ od korporátu, South Park i spolupráce s Nintendem

Vydavatelství přišlo i s dalšími tituly, které skromným budgetem a provedením připomínají spíše hry od nezávislého studia. Nejvýrazněji působí pohádková Child of Light a adventura Valiant Hearts: The Great War (recenze) z první světové války. První se soubojovým systémem inspirovala u japonských RPGček a názorně ukázala, že pokud neumíte skládat poezii, neměli byste se o to pokoušet ani ve hrách. Druhá zaujala zasazením, postavami a dojemným příběhem.



Kromě nich vyšla pod hlavičkou Ubisoftu ještě pixelová multiplayerová mlátička Brawlhalla nebo roztomilý polygonový Grow Home, jehož experimentální koncept se pak autorský tým pokoušel poněkud zbytečně rozvinout v následné Grow Up nebo multiplayerové akci Atomega. V posledních dvou letech se však zdá, že Ubisoft od artových „indie“ her poněkud ustoupil.

Grow Home

Tahovými souboji z japonských her se inspirovala ještě dvojice her, za nimiž stojí studio Obsidian a scenáristé populárního seriálu South Park. South Park: Stick of Truth (recenze) vyšla v roce 2014 ještě na staré konzole a na Playstation 4 a Xbox One si našla cestu až v roce 2017 s vydáním přímého pokračování South Park: Fractured but Whole (recenze).

Dvojka byla co do herních mechanismů (a simulace prdění) bezesporu propracovanější, první díl však čerpal inspiraci z lepších dílů seriálu a jeho scénář byl o něco zábavnější. Ani jedna z her však své předloze ostudu nedělá a řadí se k nejlepším herním titulům na základě licence.



South Park: Fractured but Whole South Park: Fractured but Whole

Vesmírná střílečka s raketkami Starlink: Battle for Atlas si hráčské publikum ani kritiku naopak nezískala. Podobně jako v případě série Skylanders mělo jít o sérii využívající koncept „toys for life“, jenž přenáší hračky z reálného světa do hry. Autorům nepomohla ani smlouva s Nintendem, díky které se ve verzi pro Nintendo Switch objevili hrdinové z populární série Star Fox.



Spolupráce s Nintendem se naopak vyplatila v případě fantastické strategie Mario + Rabidds Kingdom Battle (recenze), která vytřela všem skeptikům zrak a v roce 2017 vyhrála nejedno ocenění za nejlepší strategii roku. Na konzoli od Nintenda vydal Ubisoft i všechny „americké“ díly série Assassins Creed, parádní skákačku Rayman Legends z roku 2013, South Park, Trials a několik zmíněných „indie“ her, jinak ale své graficky náročnější tituly na platformu neoptimalizuje.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle Mario + Rabbids: Kingdom Battle

PC a první experimenty s virtuální realitou

Ubisoft nezapomíná ani na PC platformu, byť tady by to mohlo být o něco lepší. Ačkoliv Might & Magic X: Legacy (recenze) z roku 2014 bylo poctivým návratem ze staré školy, sedmý díl nešťastně přejmenované kultovní řady Might & Magic Heroes (recenze) vyšel o rok později ve špatném technickém stavu.



Fanoušci strategií přesto nemusí smutnit. Futuristické ANNO 2205 sice mělo své mouchy, ale překrásný loňský díl ANNO 1800 (recenze) dopadl o poznání lépe a podle mnohých představuje vrchol série. Společnost nezapomněla ani na fanoušky kultovních The Settlers. Přes nedávný odklad firma připravuje jejich velký návrat a na uPlay se mezitím objevily všechny předchozí díly v HD edici. Podobné kolekce se letos dočkaly i předešlé díly značky ANNO.

Tak jako konkurence nabízí Ubisoft od loňského roku na PC možnost předplatného uPlay+. Rozloha jeho her a cena v hodnotě patnácti eur měsíčně mu však nehraje do karet.

Might and Magic X Legacy ANNO 1800

Ubisoft experimentuje také s virtuální realitou. Mezi tituly, se kterými se firma pokoušela podchytit možnosti mladé technologie, patří Werewolves Within, sérií Assassin’s Creed inspirovaný Eagle Flight, Star Trek: Bridge Crew anebo horor Transference. Zmíněné herní jednohubky spadají kvalitou spíše k lepšímu průměru a trpěly porodními bolestmi mladé platformy. Pokud nejste zarytí fandové Star Treku, nejzajímavější ze zmíněných byla asi hororová Transference, na níž firma spolupracovala s hercem Elijah Woodem.



Firma působí samozřejmě i na mobilním trhu. Kromě zmíněné Assassin’s Creed: Identity a infantilní Assassin’s Creed: Rebellion stojí za zmínku například South Park: Phone Destroyer, Trials Frontier, Rayman Adventures a Rayman Mini, jejíhož hlavního hrdinu bychom ovšem raději viděli na tradičních platformách. Na mobily bohužel směřuje většina produkce týkající se značky Might & Magic. Z mobilního světa se na konzole a PC podívala ještě bizarnost Hungry Shark World, z Nintenda 3DS pak ještě slabý Tetris: Ultimate.

Rayman Mini Assassin's Creed: Rebellion

Pohled do budoucna

Co nás od Ubisoftu v nejbližší době čeká? Rayman, Splinter Cell ani Prince of Persia velký návrat zatím nechystá, nikde ale není řečeno, že se jich v nadcházející generaci nedočkáme. Koncept Watch Dogs Legion (dojmy) působí odvážně a je hezké vidět, že Ubisoft zkouší vnést svěží vítr do openworldového žánru a zažitých herních postupů. Byť ohraný koncept osvobozování je ze hry zatím cítit na sto honů. Stejně tak Far Cry 6 asi revoluci nepřinese, ale na výkon Giancarla Esposita z Breaking Bad jsme hodně zvědaví.



Gods & Monsters od autorů AC: Odyssey může být sympatickým menším projektem, ovšem v prvotřídním grafickém zpracování. Po vynikajícím ANNO 1800 je snad na místě i optimismus v případě The Settlers, jejichž vydání bylo nedávno odloženo. To vývoj pirátské Skull & Bones (trailer) prošel evidentně zásadními změnami a jeho vydání, pokud k němu vůbec někdy dojde, je zatím v nedohlednu.

Mezi připravované multipalyerové tituly patří vedle Rainbow Six: Quarantine i Roller Champions, jež připomíná Rocket League na kolečkových bruslích. Posuďte sami z traileru.



Velkou neznámou je Beyond Good & Evil 2, jejíž nemalé ambice se mohou ve výsledku projevit jako smrtící nejen pro kvalitu hry, ale i její zdárné dokončení. Snad si společnost vzpomene na zkušenosti s AC: Unity. Koncept Beyond Good & Evil 2 je jako dělaný na demonstraci možností nových konzolí eliminujících nahrávací obrazovky a předkládajících světy, které jsou fantastické a reálné zároveň. Dočkáme se tedy prezentace a data vydání v dohledné době? Doufejme.

Na druhou stranu, ochota odkládat hry, dokud nejsou hotové, je v dnešní době sympatická. A pohled na celkovou produkci Ubisoftu za minulou generaci jasně ukazuje, že vydavatelství může být na svou práci hrdé. Porovnání celkového množství vydaných her s jejich kvalitou vychází velmi dobře. V celkovém součtu je navíc vidět, že se firma nebojí podporovat nové značky a žánry, které nepatří k masově populárním. Prodejní výsledky jsou tak po zásluze vysoké.