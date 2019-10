RECENZE: Ghost Recon: Breakpoint sráží nemalé množství drobných nedostatků

Když jsem zkoušel betu Ghost Reacon: Breakpoint, zaujala mě, a to víc, než jsem čekal. Předchozí díl Wildlands (číst recenzi na Bonuswebu) mě bavil, ale odložil jsem ho poměrně rychle a už jsem se k němu nevracel. Rozhodně ne pravidelně.

Ghost Recon Breakpoint

Beta Breakpointu si mě získala a začal jsem se na finální verzi docela těšit. A to i přes fakt, že jsem měl k betě několik výhrad.

Bohužel musím konstatovat, že zápory z bety přetrvávají a přibyly i nové, které Breakpointu zbytečně podrážejí nohy. Na děj jsem si stěžoval už v případě bety, ale tam byla nabídnuta jen ochutnávka z něj. Doufal jsem, že v prodejní verzi se dojem z příběhu zlepší. Bohužel se to nestalo. Zápletka věnovaná technologické společnosti, kdy vyjde najevo, že v jejím případě není vše tak, jak se zdá, je prostě něco, co rozhodně nezíská potlesk za originalitu.

Vím, že si někteří lidé na tematiku kartelů ve Wildlands stěžovali, ale mně přišla mnohem zajímavější a přitažlivější než to, co nabízí Breakpoint. Pokud bych měl o něco takového zájem, pustím si béčkový sci-fi film.

Tvůrci sice doporučují kvůli plnohodnotnému zážitku nepřeskakovat herní filmečky, ale přiznám se, že jsem měl mnohokrát nutkání to udělat. Hlavní dějová linka není zrovna strhující a dialogy také nejsou často něčím, u čeho byste hltali každé slovo.

Hra je zasazena na fiktivní ostrov Auroa, který je rozmanitým místem. Narazíte například na malé roztomilé usedlosti, tajné skrýše povstalců (kdy jedna z nich jménem Erewhon slouží jako centrální základna pro hráče, ve které mohou odpočívat, nakupovat, získávat informace o misích a komunikovat s jinými lidmi), křišťálově čisté řeky, velká jezera, po kterých se můžete prohánět na člunu, hory pokryté sněhem, potemnělé jeskyně, rozsáhlé zalesněné plochy ale také rozlehlé budovy.

Prostředí jednotvárně nepůsobí, ale stejně jako v případě Wildlands i tady je plno míst, kde jednoduše není nic co dělat, možná se jen kochat vcelku pěkným výhledem. Pokud nebudete využívat dopravních prostředků nebo rychlé cestování na mapě, pak se připravte na velké lokace, kde není nic, co by přitáhlo vaši pozornost. I když to není úplně přesné, občas se může stát, že nad vámi přeletí pátrací letadlo, nebo kolem projede hlídka a zpozoruje vás. Hustota nepřátel je o něco vyšší než ve Wildlands.

Počáteční chaos

Ghost Recon Breakpoint

Další výtka, kterou jsem měl v případě bety, bylo to, že v prvních pár desítkách minut vás hra zavalila spoustou informací a bylo poměrně těžké se v nich zorientovat. To platí dál. Breakpoint má relativně komplexní herní mechanismy, není to jen „tupá“ střílečka. Na počátku hry se dočkáte hromady vyskakujících oken, které vás poučí o tom, co dělat a nedělat.

V krátkém časovém úseku je toho tolik, že na něco jednoduše zapomenete a budete si muset později určité aspekty hry připomenout.

Čtyři typy bijců K dispozici jsou čtyři třídy pro vašeho vojáka (nebo vojandu, na začátku si vytvoříte vlastní postavu, ale příliš různých možností úpravy vzhledu nečekejte), ze kterých můžete vybírat. Které to jsou? Útočník Tato třída je vhodná pro ty, kteří preferují přímé útoky, žádné skrývání ve stínu. Ghost Recon není hra, která by byla primárně pro tento styl hraní koncipována, ale pokud si zvolíte tuto třídu, pak můžete zkusit přímější střety s nepřáteli a nebudete automaticky odsouzeni k záhubě. Třída Útočník se specializuje na útočné pušky, brokovnice a větší ukazatel zdraví. Zdravotník Podpůrná postava, která samozřejmě může a bude bojovat, ale spíše se očekává, že bude poskytovat pomocnou ruku ostatním členům týmu. Proto má k dispozici dron, který dokáže léčit i vzkřísit spolubojovníky. Ostrostřelec Je pro ty, kteří preferují odpravování nepřátel na velké vzdálenosti. Ostrostřelec má k dispozici vysoce průrazné kulky, dokáže označit nepřátele i na větší vzdálenost a není pro něj problémem odpravit i protivníky, kteří jsou od něj hodně daleko. Panter Je specialista na útoky ze stínu. Dokáže se rychle pohybovat, může se stát nedetekovatelným pro drony a použití tlumičů v jeho případě nemá vliv na účinnost zbraní. Panter je skvělou volbou, pokud máte rádi skrývání se a překvapivé útoky ze zálohy.

Jednu věc však pochopíte i bez toho, aniž by vám ji tvůrci otloukali o „čumák“. V případě Breakpoint se zběsilost a ignorace taktizování nevyplácí. Zvolit si sice můžete ze čtyř stupňů obtížnosti, kdy se ten nejnižší nazývá „Arcade“, ale ani v tomto případě nebude hra vysloveně „ramboidní“ záležitostí. Někam naběhnout a bezmyšlenkovitě střílet není moudré.

Breakpoint chce, abyste analyzovali svůj postup, mapovali chování nepřátel, vyčkávali na vhodný okamžik k útoku a počínali si alespoň trochu strategicky. Nebo se tak alespoň tváří. Časem však vystačíte s tím, že budete trpělivě vyčkávat v úkrytu a ve vhodný okamžik vyšlete kulku směrem k hlavě nepřítele. To většinou odrovná kohokoliv bez ohledu na jeho úroveň.

Další věcí, kterou vám tvůrci skoro neustále dávají vědět, je to, že Breakpoint je titulem zaměřeným na kooperativní hraní. Opět se k vám mohou připojit až tři lidé a samozřejmě si můžete vybrat, jestli to budou vaši přátelé nebo neznámí jedinci. Asi obvykle bude platit druhá možnost, protože všichni víme, jak je těžké domluvit se s třemi dalšími lidmi na konkrétním čase.

Druhá strana mince Ondřej Zach Ohledně chyb souhlasím s tím, co píše Honza. Různých glitchů je zde víc, než bych od Ubisoftu čekal a byť se dá na adaptivní systém krytí zvyknout, nelze se úplně vyhnout situacím, kdy se postava neschová tak, jak bych si představoval. Na druhou stranu příběh, který stylem připomene filmová béčka devadesátých let, mě celkem bavil stejně jako zasazení. Vyloženě si pak užívám hraní v průzkumném režimu bez ukazatelů, jen s mapu a základními informacemi. Baví mě i postupná likvidace různý stanovišť, což zahrnuje přesouvání mrtvol, aby se nezalarmovaly stráže, a podobně. Přítomnost mikrotransakcí je na pováženou, nicméně během hraní nemám pocit, že by mi je hra nutila, nebo byly potřeba. Na druhou stranu je jen dobře, že si hráči nenechají postupné vpíjení mikrotransakcí do placených her líbit a hlasitě se ozvou. Co se herních systémů týče, Breakpoint nečerpá jen z minulých Wildlands, ale i The Division a AC: Odyssey. Mám to tedy opačně než většina hráčů, protože zatímco do Wildlands jsem se nedokázal dostat, hry Breakpoint i The Division 1 & 2 si mě získaly okamžitě. Byť Divize u mě stojí o poznání výš. Hodnocení: 70 % Hráno na PC.

V kooperaci je hra výrazně zábavnější, než pokud ji hrajete sami. Což samozřejmě můžete a nudit se nebudete, ale není to úplně ono. Ubisoft původně oznámil, že tentokrát nebudou k dispozici umělou inteligencí ovládaní spolubojovníci, nicméně po silné kritice své rozhodnutí změnil a v budoucnu budou přidáni. V době psaní recenze přístupní nebyli, takže vám nejsem schopen sdělit, jak velkou pomocí jsou.

Nechat se vodit za ručičku? Není třeba

Pokud jde o obtížnost hry, tak není vysloveně těžká, pokud budete respektovat to, že nejde o zběsilou střílečku a nebudete zbrklí.

Breakpoint vám chce ukázat, že být elitním vojákem na nepřátelském území není snadné, takže vám klade do cesty různé překážky. Řeč je jak o nepřátelích, kteří umějí být poměrně nebezpeční a často ukazují, že mají pud sebezáchovy (a někdy stojí pár metrů od vás a nic neudělají), tak o určitých omezujících prvcích.

Ghost Recon Breakpoint

Pokud jste vážněji zranění, není úplně snadné se vyléčit. Můžete dál hrát se zraněním, ale to znamená komplikace například v podobě pomalejšího pohybu. Kromě toho máte k dispozici ukazatel staminy, který se vyčerpává třeba při běhu nebo rychlém sestupu z kopce. Při vyčerpávání staminy se časem začne ukazatel zmenšovat a vám nezbude, než ho doplnit například tak, že se napijete čisté vody (kterou můžete do čutory nabrat). Pokud ji nebudete mít k dispozici, pak se musíte dostat do nejbližšího tábora a odpočinout si.

Rozhodně netvrdím, že je špatně zkusit hráči zprostředkovat co nejvíce autentický zážitek. Faktem je, že to někdy může být trochu otravné a zdlouhavé. Na druhou stranu, je to další způsob, jak motivovat k opatrnému postupu.

Co fandy trochu náročnějších her určitě potěší, je možnost zapnout takzvaný průzkumný režim, který byl k vidění v Assassin’s Creed: Odyssey (ostatně, více herních prvků připomíná právě tuto hru), kdy nemáte na mapě k dispozici značky navádějící vás k cíli mise, ale jednoduše zkoumáte okolí a hledáte důležité stopy.

Pokud tedy nejste typ, který chce mít do detailu vylíčeno jak splnit úkol a neradi se necháte vodit za ručičku, budete spokojení. A stejně tak si užijí lidé, kteří rádi studují statistiky různých předmětů.

V Breakpoint je k dispozici velmi slušné množství zbraní a dalšího vybavení a jeho vylepšování a skóre jednotlivých předmětů hrají důležitou roli. V tomto ohledu hra připomíná jinou sérii od Ubisoftu, a to The Division. Chvíli před hraním Ghost Reacon jsem si užíval Borderlands 3, se kterými se samozřejmě Breakpoint nemůže v počtu předmětů měřit, ale i tak je k dispozici hromada zbraní s různými statistikami, které se dají ještě vylepšovat tak, že rozebere nepotřebné vybavení a získáte součástky.

Ghost Recon Breakpoint

Je však dost nepraktické, že každou zbraň musíte stiskem tlačítka rozebrat zvlášť, nelze jich označit víc a udělat to najednou. To, že neustále narážíte na nové zbraně, má i jednu nevýhodu. Je skoro pravidlem, že v řádu minut najdete kousek, který je lepší než ty, jenž zrovna používáte. Takže nemá příliš cenu věnovat velké množství času vylepšování konkrétní zbraně, pokud k ní tedy nemáte silné citové pouto.

Dalším pozitivem jsou RPG prvky. Na výběr máte ze čtyř tříd, kdy má každá několik unikátních vlastností. Dál je k dispozici strom s různými vylepšeními, ale všechny třídy mají k dispozici stejný. Perků je naštěstí relativně dost, takže to je trochu zklamání, ale ne úplně bolestné.

Co však bolestné je, jsou technické nedostatky.

Textura sem, textura tam

Zatím jsem zmínil nedostatky, které se dají přežít, ale jsou tu jiné větší bolístky. První z nich je technická nedotaženost v podobě docela častých bugů. Ano, Breakpoint je rozsáhlá hra, takže ne vše se dá vypilovat k úplné dokonalosti, ale ne výjimečně narazíte na problémy jako to, že mizí textury, prolínají se různé předměty, místo výhledu na vás čeká úplně bílá plocha (a ne, není to sníh). Přihodilo se mi i to, že se má postava zasekla v prostoru bez překážky a nebylo možné s ní pohnout. Technicky není projekt zrovna doladěný.

Sporné jsou i mikrotransakce. Na jednu stranu je dobře, že bez investice skutečných peněz není Breakpoint nehratelný. Pravdou je, že pokud zaplatíte, tak bylo možné získat nejen kosmetické doplňky, ale také takzvané „Time Savery“, což jsou například zkušenostní body, za které odemykáte nové perky, nebo je možné kupovat materiály nutné pro recepty, které dočasně vylepší schopnosti vaší postavy.

Připomínám, že není nutné platit, abyste byli schopni hrát, ale investice vám situaci mohou hodně výrazně ulehčit a není úplně fér, že někdo musí získávat nové schopnosti a plány na výrobu zbraní hodiny a hodiny během hraní, ale ti, kteří mají dost peněz a málo trpělivosti si to mohou velmi zrychlit za peníze. Respektive to platilo. Time Savery byly dostupné jen chvíli, po silné kritice je Ubisoft ze hry stáhl, ale v budoucnu by se měly v modifikované verzi vrátit. Jak budou upravené, to zatím není jasné.

Ghost Recon Breakpoint

Nicméně i to, že do Breakpointu, který stojí nemalé peníze, zakomponoval nákupy herních vylepšení poskytujících nemalé výhody, bylo trochu hamižné. To snad v Ubisoftu neví, jak dopadly hry od konkurence, které podobným způsobem tahaly z lidí peníze? Je na místě dodat, že nákupy vylepšení dramaticky neovlivňovaly hraní během PvP módů, tam dochází k automatickému upravení statistik tak, aby neměli někteří hráči výrazné výhody.

Další výtka směřuje k dabingu. Hlavní záporák Walker je namluven dobře, ostatně ztvárňuje ho skvělý Jon Bernthal, kterého znáte zřejmě ze Živých mrtvých nebo seriálu Punisher, ale v případě některých jiných postav je situace o dost horší. Někdy promlouvají hodně unyle, jako by se jejich dabéři nudili.

PvP nechybí, ale nic strhujícího to není

Hra obsahuje i PvP módy, které jsou označovány jako Ghost War. Dostupné jsou klasické módy, které vás asi ničím nepřekvapí. Je tu týmový deathmatch 4 vs 4 nazvaný Elimination nebo Sabotage, ve kterém jeden tým musí nastražit bombu, druhý zneškodnit.

Je jistě dobře, že Ghost War ve hře implementována je, nicméně i když nabízí docela slušně zpracované mapy, tak nejde o nic výjimečného a raději asi budete trávit čas trávit příběhovou kampaní ať už sám, nebo se spolubojovníky. Mimochodem, i když budete hrát sami, tak je nutné neustálé připojení k internetu.

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Reacon Breakpoint rozhodně není špatná hra a nemá žádnou vysloveně gigantickou chybu, ale nemalé množství drobných nedostatků zážitek degraduje. Je to klasický případ, kdy si Ubisoft odškrtl další „povinný“ přírůstek do dlouholeté série s tím, že pozměnil pár drobností, například přidal o trochu větší důraz na survival prvky, přimíchal několik aspektů ze svých jiných úspěšných značek a v nevyladěném stavu vyslal hru do světa.

No a co, že po technické stránce není Breakpoint zrovna ideální, fandové stejně za Ghost Recon zaplatí a chyby se časem vyladí updaty. Dobrou zprávou je, že si tvůrci uvědomili, že s mikrotransakcemi za nekosmetické předměty to nebyl zrovna nejlepší nápad a zablokovali je. Ale je otázko, na jak dlouho a v jaké podobě se vrátí.

Po zkušenostech s betou jsem doufal, že mě Ghost Recon Breakpoint okouzlí víc. Nestalo se, a pokud bych si musel vybrat, kterému Ghost Recon se budu věnovat, tak se asi vrátím k Wildlands.