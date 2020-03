Zahrajte si o víkendu zdarma taktickou akci Ghost Recon: Breakpoint

Když hra loni v říjnu vyšla, příliš nadšení mezi kritiky nevzbudila a ani se neprodávala tak, jak si Ubisoft představoval. Kdo však má tento typ her rád, mohl si v ní najít to svoje. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Ubisoft přesto nenechal hru padnout a mnohé z výtek se pokusil zohlednit v nové aktualizaci, která láká na imerzivní režim. Ten ruší například gear level a odstupňovaný loot, další nastavení se týkají regenerace zdraví či minimalizace uživatelského rozhraní. Kompletní patch notes jsou zde.

Bezplatný víkend tak přichází vhod hned ze dvou důvodů. První je zřejmý a týká se karantény. A v rámci druhého můžeme posoudit, jak daleko hra během necelého půlroku došla (nebo nedošla), a to zdarma.

Hrát půjde od 26. března do 30. března na PC (Uplay, Epic), PlayStationu 4 a Xboxu One. Na PC už je dostupný pre-load, na konzolích je nutné mít aktivní předplatné PS Plus, respektive Xbox Live Gold. Když si hru posléze koupíte, postup se vám samozřejmě přenese. K mání je aktuálně za dvacet eur.