Beta taktické akce Ghost Recon Breakpoint zaujala, sází víc na survival

Jan Lysý - Hru Ghost Recon Wildlands jsem recenzoval a bavila mě. Nebyla bezchybná, ale nenudil jsem se. Nicméně jsem se k ní po recenzi vracel méně a méně a zanedlouho jsem se jí nevěnoval vůbec.

Ghost Recon: Breakpoint

Byl jsem tak zvědavý, jestli další přírůstek do série Ghost Reacon přijde s něčím, co by udrželo mou pozornost déle. A po pár hodinách v uzavřené betě můžu říct, že můj zájem Breakpoint má.

Nicméně ne díky příběhu. Je sice fajn, že tvůrci přizvali skvělého Jona Bernthala (Punisher, Živí mrtví), ale z toho, co jsem viděl, na mě dějová zápletka nepůsobí zrovna originálně. Hra Wildlands také neměla oscarový příběh, ale tematika mi přišla zajímavější ve srovnání s tím, co skýtá Breakpoint.

V prvních minutách mě zaskočilo množství informací, kterými mě hra zavalila. Přiznám se, že mi chvíli trvalo, než jsem se zorientoval. Ale poté mě Breakpoint chytil víc, než jsem čekal. Ocenil jsem to, jak velká pozornost se soustředí na výbavu ústřední postavy. Bavilo mě získávat nové zbraně, prohlížet si jejich statistiky, vylepšovat je. Stejně tak jsem si užil listování různými dostupnými schopnostmi, kdy některé opravdu výrazně ovlivní styl hraní.

Ghost Recon: Breakpoint

Čím si nejsem jistý, je systém léčení. Není vždy úplně jednoduché zbavit se zranění. To sice může na jedné straně podpořit taktický nádech hry a motivovat vás k větší opatrnosti, ale upřímně, v některých momentech mě to trochu otravovalo.

Co se týče prostředí, už jsem naznačil, že Bolívie z Wildlands mě zaujala víc, byť jsem k ní měl své výhrady. Ale nově představená lokace Auroa (opravdu to není překlep) v Breakpointu má také své kouzlo a přistihl jsem se, že jsem se několikrát jen tak zastavil a kochal se krajinou. I když místy byla (stejně jako ve Wildlands) zbytečně prázdná.

Ghost Recon: Breakpoint Ghost Recon: Breakpoint

Celkově mám ze hry velmi dobrý pocit. Oslovila mě víc, než jsem předpokládal. Čtyři zajímavé typy vojáků, poměrně rozvětvený strom schopností, velký důraz na vybavení a jeho vylepšování a výrazná soustředěnost na stealth postup, to jsou aspekty, které rozhodně zaujaly. Breakpoint má slušný potenciál. Snad se ho povede využít a nepůjde jen o další „povinný“ díl, ale o hru, která si svou existenci dokáže obhájit.

Ondřej Zach - Beta Breakpointu je hned ze samého začátku. Vytvořili jsme si postavu, byli sestřeleni, setkali se s naším bývalým parťákem ze speciální jednotky, nyní hlavním padouchem a objevili něco jako útočiště rebelů. Následně se před námi otevřel celý svět a s ním spojené hlavní i vedlejší úkoly.

Ghost Recon: Breakpoint Ghost Recon: Breakpoint

Přiznám se, že zatímco do Wildlands jsem se nedokázal úplně dostat (zkoušel jsem to asi čtyřikrát), Breakpoint mě bavil hned od začátku. Hraje se totiž jinak. Zřetelný je příklon k survival prvkům, napětí zvyšují například průzkumné letouny, kdy je lepší se schovat. Atmosféru buduje i po tutorialu standardně vypnutý pomocník, který přesně ukazuje místo, kam běžet a zároveň možnost kdykoliv si vypnout HUD. Skvělá věc.

Zřetelná je částečná inspirace březnovým hitem The Division 2. Breakpoint i nadále zůstává střílečkou, v níž jedna rána do hlavy lidského oponenta bez přilby je vždy smrtelná. Na druhou stranu tu jsou čtyři specializace, poměrně košatý strom skillů a sbírání lepší výbavy. Z bety však nelze posoudit, kde jsou její mantinely.

Zbraň s vyšším levelem měla lepší sekundární vlastnosti, nicméně základní damage zůstala stejná. Celkový vliv na hru a nově uvedený end-game obsah však z bety posoudit nelze. To samé se týká nepřátel. Ubisoft zmiňuje lidské nepřátele bez helmy na jednu ránu, ale už nic neříká o dronech a pokročilé bojové technice.

Ghost Recon: Breakpoint Ghost Recon: Breakpoint

Hrál jsem na PC a beta mi přišla dobře optimalizovaná, zároveň jsem se však setkal s řadou bugů, glitchů, a to včetně klasického propadnutí do země. Doufejme, že většinu autoři do vydání za měsíc vychytají.

Grafická stránka, strojový park, dojem ze střelby, po těchto stránkách nemám výhrad. Prostředí mě zaujalo asi o kus víc než minulá Bolívie. Jsem zvědav, jak hru přijmou fandové Wildlands, nicméně už nyní je zřejmé, že Ubisoft má zaděláno na další komerční hit.

Honza Srp - Bohužel jsem neměl na betu tolik času, kolik bych chtěl, takže se nemohu příliš vyjadřovat, ale i tak stačilo k tomu, abych se na Breakpoint začal těšit. Hodně těšit. Jde o vynikající taktickou akci v otevřeném světě, která nabízí obrovskou svobodu v tom, jakými prostředky budete chtít dosáhnout svých cílů.

Začátek je působivý a naznačuje, že by mohla být hra zábavná i pro vlky samotáře, což u předchozích Wildlands rozhodně neplatilo. Ubisoftu se dle mého dokonale podařilo trefit správný poměr realističnosti a arkády, aby hra byla maximálně zábavná, takhle dobrý pocit s „hraní na vojáčky,“ jsem nezažil ani nepamatuji. Napomáhá tomu i nezvykle blízký zoom při pohledu z třetí osoby, hlavní hrdina zabírá podstatnou část výhledu a tak je mu hráč jakoby blíž. Díky fantastické grafice a optimalizaci (na 6 GB 1060 GTX a vysoké detaily nespadne nikdy pod 45 FPS ani v UWHD rozlišení) je to skvělý zážitek.



Jediné, co mi moc nesedí je zasazení. Bolívie zmítající se pod nadvládou drogových gangů mi přišla mnohem zajímavějším prostředím, než místní ostrov s roboty. Přiznám se, že droni už mi v počítačových hrách lezou krkem.

Ghost Recon Breakpoint vychází 4. října na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Později pak na Stadii.