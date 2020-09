Syndrom GRRM. Na která pokračování se čeká celou věčnost?

1. Diablo IV

Předchozí díl: Diablo III, 15. května 2012

Kultovní série od Blizzardu se ve světě těší obrovské popularitě, její čtvrtý díl se však dlouho nacházel ve vývojářském pekle. Projekt prošel řadou změn, navíc mu mezitím vyrostla velká konkurence v podobě Path of Exile, jejíž druhý díl svede s Diablem IV velkou bitvu. Oznámení na loňském BlizzConu vyvolalo převážně pozitivní ohlasy, byť se najdou tací, kterým se nelíbí nucené online připojení a svět sdílený s ostatními hráči. Pozitivní reakce naopak sklidil návrat k pojetí druhého dílu, a to jak z hlediska některých herních systémů, tak skutečně temného vizuálu. Hra vyjde zároveň na PC, PlayStation a Xbox.

Diablo IV

Kdy vyjde: Vydání čtvrtého Diabla se postupně blíží cílové rovince. Ze hry jsme toho měli možnost vidět poměrně dost. Letošní BlizzCon byl kvůli pandemii zrušen, počítá se však s náhradním online eventem někdy v příštím roce. Vydání hry ke konci roku 2021 či spíše až během 2022 je rozhodně reálné.



2. Fable

Předchozí díl: Fable: The Journey, 12. října 2012

Série Fable patřila k vlajkovým lodím Xboxu, po celkem povedené trilogii však vyšlo Fable: Journey vyžadující Kinect, po jehož vydání společnost opustil její zakladatel Peter Molyneaux. Pod povrchem mezitím doutnaly napjaté vztahy s Microsoftem, který chtěl značku modernizovat. Nedařilo se a Lionhead Studios bylo nakonec v roce 2016 rozpuštěno.

Fable 3

Kdy vyjde: Značka Fable byla nějaký čas u ledu, první informace o vzkříšení začaly přicházet na začátku roku 2018. O rok dříve vydala Sony skvělou openworldovou akci Horizon: Zero Dawn. Proslýchalo se, že Microsoft pověřil studio Playground Games vývojem titulu, jenž by mohl exkluzivitě od Sony konkurovat. Již tehdy se spekulovalo, že novinkou by mohla být nová Fable. Potvrzení jsme se dočkali až letos v červenci, kde Microsoft předvedl krátkou upoutávku hry, jež je vyvíjena pro Xbox Series X a PC. Samotný trailer toho však zrovna moc neukázal. Jelikož studio Playground Games ještě v roce 2018 dokončovalo závody Forza Horizon 4, s vydáním lze počítat spíše až v roce 2022 než o rok dříve.



3. Mario Kart 9

Předchozí díl: Mario Kart 8, 29. května 2014

Mario Kart 8 pro konzoli Wii U chválily dobové recenze takřka do nebes, vzhledem k nepopulární platformě si jej však vyzkoušel málokdo. Remaster Mario Kart 8 Deluxe pro Nintendo Switch kromě vylepšené grafiky překopal kritizovaný Battle mode a stal se takřka dokonalým závodním titulem, který kraluje historickým tabulkám prodejnosti her na Nintendu Switch. Zájem o hru přitom vůbec neustává, tak se nelze moc divit faktu, že Nintendo s dalším regulérním dílem nějak nepospíchá. Fanoušky tak musí uspokojit nedávno oznámená odbočka Mario Kart Live: Home Circuit, která skrze vozítka s kamerkami přenese závodění do reálného světa.



Mario Kart 8

Kdy vyjde: Na aktuálním Switchi je vydání deváté Mario Kart spíše nepravděpodobné, může se však dost dobře stát startovní hrou pro nový systém, případně vyjít maximálně rok od jeho startu. A kdy to bude? Generace u Nintenda trvají pět až šest let. Switch startoval na začátku roku 2017. Jelikož je konzole stále velmi populární a spekuluje se o hardwarově silnější variantě, 2023 zní nejpravděpodobněji. Ať tak či onak, déle než do 2024 na nový Mario Kart nejspíš čekat nebudeme.



4. GTA VI

Předchozí díl: GTA V, 17. září 2013

Páté GTA patří i po sedmi letech s železnou pravidelností k nejprodávanějším hrám měsíce, za což vděčí především své populární online složce. Kraluje také žebříčku nejprodávanějších her posledních deseti let ve Spojených státech. Bude zajímavé sledovat jak, se do šestého dílu promítne odchod scénáristy a spoluzakladatele Dana Housera. Byť nic nebylo oficiálně oznámeno, vývoj šestého GTA patří k veřejným tajemstvím.

Spekuluje se o ženské hlavní postavě, což by bylo pro sérii novinkou. Rozsah hry by měl být snad o něco menší, aby se předešlo neúnosným přesčasům a pracovním podmínkám, které unikly na veřejnost v souvislosti s RDR2. Drby zmiňují také návrat do Vice City, nebo snad zasazení do jihoamerického velkoměsta.

Návrat starého známého ze čtvrtého dílu

Kdy vyjde: Spekulace vzbudilo nedávné oznámení, že vydavatel Take-Two plánuje na fiskální rok 2023 výrazně navýšený marketingový budget. Společnost však souvislost vydáním GTA VI popřela. Na druhou stranu, časová prodleva pěti let od vydání Red Dead Redemption 2 přesně odpovídá době, která uplynula mezi vydáním GTA V a RDR2. Rok 2023 působí zatím stále nejvěrohodněji. Do té doby bude firmě generovat nemalé zisky pětka, jejíž vydání pro konzole nové generace bylo oficiálně oznámeno na prezentaci k Playstationu 5.

5. Dragon Age IV

Předchozí díl: Dragon Age: Inquisition, 28. listopadu 2014

Nový Dragon Age se řadí k těm titulům, jejichž oznámení již oficiálně proběhlo. Studio Bioware existenci hry potvrdilo stručnou upoutávkou na ceremoniálu Game Awards před dvěma lety a na letošním Gamescomu hru připomněli nicneříkajícím spotem. Podobně jako Diablo si Dragon Age prošla pořádným vývojářským peklem. V roce 2018 měl být projekt údajně zcela restartován. Původní vize počítala s méně obsáhlou hrou, tu však vydavatelství Electronic Arts zatrhla. Aktuální projekt je mnohem ambicióznější. Klíčovou roli bude hrát postava Solase z DA: Inquisition a počítá se i se zasazením do Tevinteru. Hráči mají obavy, jakou roli budou ve hře hrát „live“ eventy.

Dragon Age: Inquisition

Kdy vyjde: CFO Electronic Arts Blake Jörgsen se loni v říjnu nechal slyšet, že hra nejspíše nevyjde dříve než ve fiskálním roce 2023 a spot z letošního Gamescomu rovněž naznačuje, že nový Dragon Age jen tak neuvidíme. Pokud byl jeho vývoj restartován v roce 2018, působí 2023 reálně, byť titul může dost dobře sklouznout i do dalšího roku. Odstup od loňské Anthem bude pak dost velký na to, aby na nové hře pracoval dostatečně velký tým po dobu čtyř, maximálně pěti let.

6. BioShock

Předchozí díl: Bioshock: Infinite, 26. března 2013

Bioshock byl bezesporu nejvýraznější a nejlépe hodnocenou střílečkou nastupující HD generace. Geniální zasazení, perfektní atmosféra a emocionální příběh tvořilo ostrý kontrast k akcím typu Call of Duty. Nápaditost série se přičítá jejímu otci Ken Levineovi, po němž jakoby se v posledních letech slehla zem. V roce 2016 v interview pro Rolling Stones přiznal, že vývoj těchto her pro něj byl maximálně vyčerpávající. Jeho studio Irrational Games prošlo zásadní rekonstrukcí, která vyvrcholila přejmenováním na Ghost Story Games. O jejich dalším projektu se však nic neví, nový BioShock to však určitě nebude.

Bioshock

Kdy vyjde: Značka se však přesto vrátí. Její vývoj má tentokrát na svědomí Cloud Chamber Studio, jehož zformování pod 2K Games bylo oznámeno teprve na konci minulého roku. Mnozí z jeho vývojářů mají zkušenosti s předchozími díly. Fungování týmu je ovšem velká neznámá, stejně jako ambice a rozsah nové hry. Je prakticky jisté, že nový BioShock jen tak nevyjde a i vzhledem k probíhající pandemii jej lze očekávat spíše později nežli dříve. Střízlivým odhadem může být v tuto chvíli 2024. I tak vyjde hra nejspíš dříve než její problémy stíhaný bratranec System Shock 3, jehož budoucnost je momentálně nejistá.



7. Splinter Cell

Předchozí díl: Splinter Cell: Blacklist, 23. srpna 2013

Vynikající Blacklist se neprodával tak, jak Ubisoft očekával. Vydavatel navíc v aktuální generaci upustil od lineárních akcí ve prospěch openworldové produkce. Popularity Sama Fishera si je však dobře vědom a neváhá jej fanouškům připomínat. Hrdina se tak objevil například v Ghost Recon: Wildlands. Největší šum kolem návratu značky se strhl před E3 v roce 2018, kdy kanadský Wallmart vyzradil hned několik titulů, jež byly na výstavě poprvé odhaleny. Zvláštní tehdy bylo, že součástí úniku byl i nový Splinter Cell, ten však oznámen nebyl. O rok později se kauza opakovala v sérii tweetů od jednoho z vývojářů, které byly nakonec Ubisoftem označeny za vtip.

Splinter Cell: Blacklist

Kdy vyjde: Že se dříve nebo později dočkáme návratu agenta s noktovizorem, je vzhledem k neutuchající poptávce jasné. Pro přibližné datum vydání však chybí jakákoliv indicie. Značku momentálně supluje openworldový Ghost Recon. Ta však s Breakpointem utrpěla ránu a možná jí tak vydavatel dá na chvíli k ledu. V průběhu nadcházející generace se tak nového dobrodružství Sama Fishera klidně dočkat můžeme. Na druhou stranu úniky, kterými je Ubisoft pověstný, zatím mlčí.

8. Prince of Persia

Předchozí díl: Prince of Persia: The Forgotten Sands, 20. května 2010

Po vynikající trilogii trojrozměrného Prince of Persia v éře Playstationu 2 a původního Xboxu přišel pozvolný úpadek. Animovaný PoP z roku 2008 byl krásný na pohled, ale herně byl poněkud triviální. Následný Forgotten Sands působil jako zbytečný titul mající za úkol podpořit tehdy vycházející film. Vycházející openwolrdová hvězda Assassin’s Creed (jež původně vznikala jako odbočka Prince of Persia) sérii rychle vytlačila. Paralela se Splinter Cellem a Ghost Recon se přímo nabízí. V případě Prince of Persia navíc platí, že společnost by musela vyplatit část zisku jeho stvořiteli Jordanu Mechnerovi.



Filmový Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Kdy vyjde: Značka PoP evidentně není mrtvá, nedávno se vyrojily spekulace z věrohodných zdrojů, podle kterých nás ještě letos čeká jakýsi remake. Ten může posloužit jako test reálné poptávky mezi hráči anebo představení prince mladší generaci. Více bychom se mohli dozvědět na streamu Ubisoft Forward již tento čtvrtek. A regulérní pokračování? Důraz na plošinovkové skákání a hlavolamy založené na promyšleném uspořádání prostředí, překážek a speciálních schopnostech hlavního hrdiny nějak nevylučují možnost zasadit hru na rozlehlou mapu. Inspirací může být propojenost segmentovaného světa posledního God of War.

Zajímavou náhodou je skutečnost, že na veřejnost nedávno unikly záběry ze zrušeného Prince of Persia: Redemption, který God of War (ovšem ten starý) nápadně připomíná. Spekulace posílilo i letošní zaregistrování domény princeofpersia6.com Ubisoftem. Možnost vydat regulérní pokračování v nadcházející generaci je tak na stole.



9. The Witcher IV

Předchozí díl: The Witcher 3, 19. května 2015

Poslední díl Zaklínače je sice nejmladší hrou na tomto seznamu, zato je zřejmé, že si na jeho pokračování počkáme velmi dlouho. Ale dočkáme se. Autoři z CD Projekt RED hodlají Geraltův svět v budoucnu dále využívat, jak ostatně sami potvrdili. Tomu nasvědčuje i nová dohoda se spisovatelem Adrzejem Sapkowskim. Aby toho nebylo málo, značka nabrala další sílu se seriálem z produkce Netflixu. Otázka je, za koho budeme v nadcházející hře hrát. Geralt to nejspíše nebude, spekuluje se o Ciri. Možná ještě lepším, logičtějším krokem, kam značku posunout, je dát hráči možnost zvolit si rasu, pohlaví, povolání i schopnosti.

The Witcher 3: Wild Hunt

Kdy vyjde: Tým momentálně soustředí veškeré své síly na dokončení Cyberpunku 2077, který má po sérii odkladů vyjít letos 19. listopadu. Že se chystají placená i neplacená DLC a bezplatný update pro konzole nové generace, bylo už rovněž potvrzeno. Jak již bylo zmíněno, další hra studia bude podle všeho opět zasazena do světa Zaklínače. Pro CD Projekt to bude návrat ke známé značce, ovšem vzhledem k době, která uplynula mezi vydáním Witchera 3 a Cyberpunku 2077, předpokládaným ambicím a typickým odkladům, lze orientačně počítat s jejím příchodem spíše až v roce 2025. Fanoušky Geralta může těšit oznámený upgrade třetího dílu pro PC a konzole nové generace, jenž si budou moci majitelé předchozích verzí pořídit zdarma.



10. The Elder Scrolls VI

Předchozí díl: The Elder Scrolls V: Skyrim, 11. listopadu 2011

Pokračování kultovní ságy od Bethesdy bylo poprvé oficiálně oznámeno na herní výstavě E3 před dvěma lety. Kratičká upoutávka měla za cíl především uklidnit fanoušky. Firma na svojí nejúspěšnější značku nevysvětlitelně nezanevřela a s pokračováním se počítá. Není se čemu divit, Skyrim je masově populární a stal se jednou z nejprodávanějších her uplynulé dekády.

The Elder Scrolls VI

Kdy vyjde: Pro Bethesdu a tým Todda Howarda je momentálně prioritou sci-fi RPG Starfield, o němž toho však zatím víme taktéž jen velmi málo. Jeho vydání lze očekávat nejdříve na konci příštího roku, i kvůli probíhající pandemii mohl však sklouznout až do roku 2022. Teprve poté se většina týmu přesune k pracím na TES VI. Se značkou má tým zkušenosti, ale očekávání fanoušků budou o to vyšší, navíc ji čeká velká konkurence. Vzhledem k rozestupu posledních RPG od Bethesdy se nejpravděpodobněji v tuto chvíli jeví 2025, ovšem velkou roli bude hrát vydání Starfieldu. Optimisté si mohou rok odečíst, pesimisté naopak přičíst.