Ubisoft slibuje na 10. září velká oznámení, nové hry a překvapení

Minulý díl se věnoval vikingskému Assassin’s Creed: Valhalla, viděli jsme více z Watch Dogs Legion a překvapením mělo být odhalení střílečky Far Cry 6, které pokazil dřívější leak. Ubisoft Forward September uvidíme 10. září v devět večer našeho času, přičemž Ubisoft láká na „velká oznámení, nové hry a překvapení“.

Těžko říct, zda Ubisoft odhalí nějakou nečekanou pecku, z naznačeného line-upu si ovšem na zadek nesedne asi nikdo. Hodinu před startem hlavní show proběhne zápas ve hře Brawlhalla, a to mezi vývojáři z Blue Mammoth Games a týmem starajícím se o Ubisoft News.

Gods & Monsters Watch Dogs Legion

Dozvíme se také, co v blízké budoucnosti čekat nového od her Roller Champions, For Honor, The Division 2 a Ghost Recon Breakpoint.

Hlavní část show se bude věnovat Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege a Immortals Fenyx Rising. Pokud vám posledně jmenovaná nic neříká, jde o nový název projektu, který jsme dosud znali jako Gods & Monsters. Ano, to je ta hra, která nápadně připomíná Zeldu: Breath of the Wild. Na řadu má přijít i nějaké překvapení a bližší představení (deep dive) dvou dosud nevydaných her.

Co se spekulací týče, chystá se zřejmě remake Prince of Persia, což naznačil i dobře informovaný Jason Schreier z Bloombergu. Vyjít by měl ještě letos, neznamená to ovšem, že odhalení bude součástí zářijové prezentace.