Podívejte se na záběry ze zrušeného Prince of Persia: Redemption

Původní Prince of Persia z roku 1989 je jednou z nejslavnějších her vůbec, počátkem devadesátých let snad u nás nebyl počítač, na kterém by nebyl nainstalován (více viz náš retro článek). Pokud vás zajímá, proč Ubisoft tuto svoji kultovní značku vůbec nevyužívá, tak je to proto, že práva na ni stále patří jejímu autorovi Jordanu Mechnerovi a francouzské vydavatelství by se tak muselo o případný zisk dělit.

Zajímavé je, že měl princ mít v této hře krátké vlasy.

K tomu však nakonec po více než desetiletém čekání možná skutečně dojde, Ubisoft si totiž zaregistroval internetovou doménu princeofpersia6.com. To samozřejmě u fanoušků vzbudilo obrovský rozruch, i když oficiálně nebylo oznámeno vůbec nic.

A jakoby náhodou se teď na internetu objevily i záběry z původně chystaného pokračování s podtitulem Redemption. Hra v nich vypadá jako kombinace God of War a Assassin’s Creed, což je sice veliký odklon od původní série, ale kdo by si stěžoval, když to vypadá tak dobře? Dlužno říct, že nejde o opravdový gameplay, ale jen o předrenderovanou ukázku, která měla sloužit k představení hry.

Nezbývá než doufat, že se jednou dalšího dílu skutečně dočkáme.