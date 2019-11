Diablo 4 je temnější, krvavější a vrací se ke stylu legendární dvojky

Diablo 3 (2012) poznamenal nešťastný start spojený i s nepovedenou aukcí předmětů, která prakticky od začátku vyrušila jeden z pilířů hry: honbu za lepší výbavou. Proč se snažit, když si mohu v aukci za herní peníze koupit přesně to, co potřebuji. Aukce záhy zmizela a s revizí itemizace, kterou vývojový tým interně označoval jako „loot 2.0“, se z Diabla 3 podařilo vykřesat z mého pohledu velmi dobrou hru, na níž plynule navázala expanze Reaper of Souls. Druhá, pod kódovým označením Hades, však byla k údivu týmu zrušena. Podle spekulací ztratil management v Diablo 3 důvěru, a to ještě před vydáním Reaper of Souls. Více o turbulentním období čtěte zde na Kotaku.

Diablo 4, odhalené na letošním Blizzconu, vznikalo pod kódovým označením Fenris, a to od roku 2016. Josh Mosqueira, pod jehož vedením se podařilo Diablo 3 zachránit, v témže roce Blizzard opustil (není jasné, zda kvůli zrušení druhé expanze, nebo zda jeho odchod byl důvodem ke zrušení). Na pozici šéfa projektu byl dosazen Luis Barriga, který od začátku akcentoval temnější pojetí. V Blizzardu je od roku 2005, a kromě Reaper of Souls pracoval na několika expanzích World of Warcraftu.

První, co jsme z Diabla 4 oficiálně viděli, byl krvavý rituál, během nějž se probudila Lilith, dcera Mephista. Příběh se odehrává desítky let po událostech Reaper of Souls. Brány nebe se zavřely, svět zachvátilo zoufalství. Tvůrci čerpají inspiraci ze středověké estetiky, vrací se temné rituály, vliv náboženství a ponurá gotická architektura. Uměleckou vizí však nemá být jen „temné pojetí“, tvůrci se chtějí pokusit znovu zprostředkovat onen specifický nádech jedničky a dvojky. Přiznávají také příklon k low fantasy.

Z pěti startovních postav byly odhaleny tři. Barbar je klasická mlátička s drtivými útoky na blízko. A také mistr zbraní. K nim se vážou dokonce čtyři sloty, dva pro jednoruční a dva pro obouruční. Barbar při použití skillu automaticky vybere potřebnou zbraň. Hra dokonce umožní přiřadit ke konkrétnímu skillu konkrétní zbraň.

Diablo IV

Návrat slaví druid, s nímž se původně nepočítalo. Ten se podle očekávání umí z lidské podoby proměnit ve vlka či medvěda, což dočasně posílí postavu. Mimochodem, Diablo 4 používá nový engine, jehož předností by mělo být naprosto plynulé navazování animací při používání dovedností. Počítá se ovšem i s přivoláváním pomocníků a používáním kouzel, viděli jsme například mocná tornáda s blesky.

Třetí odhalenou postavou je křehká kouzelnice, která si od nepřátel musí držet odstup. K sesílání kouzel používá manu a specializuje se v magii ohně, ledu a blesků. Viděli jsem například dovednost Conduit, kdy se kouzelnice promění v nezranitelný lightning ball, který se teleportuje po bojišti a zraňuje nepřátele. Mechanismus chill se zase aplikuje při seslání ledového kouzla, postupně se nabaluje a nakonec postiženého nepřítele krátce zmrazí.

Herní svět bude podstatně větší než jakýkoliv předchozí díl, ale hlavně otevřený a nově i s jízdou na hřbetu koně či jiného mounta. Nelineární kampaň zahrnuje pět regionů. Scosglen je domovina druidů, zahalená v dešti a mlze. Fractured Peaks je zasněžená a hornatá krajina inspirovaná viktoriánskou architekturou. Dry Steppes je nehostinné místo, v němž má život menší cenu než trocha vody. Obývají ho barbaři či nemilosrdní žoldnéři. O moc lépe nebude ani v bažinatém Hawezaru, kde se usídlili psanci či čarodějnice, které uctívají obrovské hady. Kehjistan je pouštní oblast z Diabla 3. Mimochodem právě zde byla vzkříšena Lilith.

Diablo IV

Než přejdeme k online nadstavbě, která je provázána s celou hrou, je třeba říci, že kampaní půjde projít sólo. S hraním offline se nepočítá, vývojáři ovšem zdůrazňují, že nic ve hře nebude vyžadovat nutnost spojit se s někým dalším.

Herní svět je daný, kobky náhodně generované. Spojit se půjde až se třemi dalšími dobrodruhy, na další narazíme i přímo v herním světě. Hra však zůstane privátní, dokud nejsou splněny podmínky dané zóny. Náhodní hráči se nebudou objevovat ani v dungeonech, ty jsou jen pro vás či vaši partu. S ostatními se však setkáme během různých public eventů, například u world bosse. Místem pro setkání s větším počtem hráčů budou města.

Co se PvP, tedy bitev mezi hráči týče, je volitelné. Nikdo by vás neměl sejmout na jednu ránu jen proto, že šel zrovna okolo a nelíbilo se mu vaše jméno. Důležitější však je, že s jeho implementací se počítá hned od začátku. Co se vyvážení týče, vývojáři půjdou cestou, kdy dovednosti postav budou mít jinou účinnost v PvE a PvP.

Nebyl by to návrat ke kořenům, kdybychom se nedočkali talentových stromů, pomocí nichž definujeme, jak se za zvolenou postavu bude hrát. Každá větev má na konci výběr ze dvou finálních silných talentů.

Diablo 4

Co se skillů týče, je jich šest jako v Diablu 3, nově však mají ranky. S každou dosaženou úrovní získáme jeden až dva body, které investujeme právě do skillů. Půjde samozřejmě použít i skilly ze stejné kategorie, takže u druida by neměl být problém jít například cestou vyvolávače. Prozatím odhalenými společníky jsou dvojice vlků, havrani a popínavá vinná réva, která v cílové oblasti otráví a omráčí nepřátele. Talentový strom druida pak umožní jít cestou sesílače kouzel a měniče podob. Konečně by tak mohlo být zase zábavné dumat nad optimální sestavou skillů a talentů (pokud vás zajímaví víc, koukněte třeba sem).

Diablo 4 vzniká pro PC a konzole. Nicméně nedoufejte, že hra vyjde nějak brzy. To řekli přímo vývojáři. Nejbližší optimistický termín by tak mohl být rok 2021. Každopádně první nástřel vypadá velmi dobře.