RECENZE: ANNO 1800 je precizní strategie z éry průmyslové revoluce

To si tak popíjíte kvalitní rum, když v tom vám přijde depeše od drahé sestry. Volá vás zpět domů do Starého světa. Vaše rodina byla obviněna ze zrady. S jistou nevolí sedáte na loď a vracíte se ze sluncem zalitých pláží do větrem bičovaného, smogem zaneřáděného domova.

Povinnost rodině je silnější. Vaše odvěká touha chlastat a válet se u moře musí počkat. Podaří se vám očistit rodinné jméno a zároveň všem nakopat zadky? Kampaň nemá zrovna dechberoucí příběh, ale i tak je na poměry budovatelské strategie solidní. Filmové vyprávění už naštěstí není vlastní pouze adventurám.

ANNO 1800

ANNO 1800 se po delší odmlce vrací do historie. Poslední dva díly si autoři série odskočili do blízké a pak i vzdálené budoucnosti. Mohli si popustit uzdu fantazii a pořádně se vyblbnout, ale fanoušci ANNO byli v sérii zvyklí na něco trochu jiného. A to něco se v posledním díle vrací.

Nové ANNO si vybralo jedno z nejzajímavějších období historie. Koho by nefascinovala éra dobrodruhů jak vystřižených z románu Arthura Conana Doylea? Kdo by nechtěl určovat směr, kterým se bude ubírat průmyslová revoluce a elektrifikace? Plánovat obrovské zaoceánské výpravy za netušenými poklady? Devatenácté století bylo romantické a mnohem čarokrásnější, když ještě půlku zeměkoule halila rouška neznáma. Ale než vypravíte svou první kocábku na pořádné dobrodružství, čeká vás hromada práce.

Nejdříve tvrdá práce, pak Nový svět

S trochou dřeva postavíte pár chýší, dřevorubeckou chatrč a pilu a pak už pomalu nabalujete další a další suroviny. Na plážích vyrostou doky pro rybářské jachty. Zelená luka se vaší vůlí promění ve zlaté lány obilí. K prašným cestičkám začnou doléhat zvuky skotu. Můžete se hrdě poplácat po zádech, vaše vesnice je teď technologicky zhruba ve středověku.

ANNO 1800

Jenže je 19. století, éra zázraků, takže to chce pořádně zamakat. Nebude to dlouho trvat a vaše malebná vesnice dosáhne dostatečného stupně prosperity. Většina obyvatel naplní své zatím velmi střídmé potřeby: moci se najíst, decentně ožrat a nechodit nazí. Přichází nový věk. Nuzné chajdy předěláte na komfortnější domky dělnické třídy. Ta už se chce rozšoupnout trochu víc a zároveň je kvalifikovaná na náročnější práci v továrnách. Průmyslová revoluce začíná.

Nad vznikajícím městem se začnou tyčit gargantuovská kovová monstra: slévárny železa, fabriky na zbraně a další výdobytky tehdejší moderní techniky. Černý dým stoupá k nebesům, měšťané si pomalu začínají zvykat na všudypřítomný šedavý nádech nebe a kašel. Za pokrok se musí platit. Ale to už se ke slovu dere další „kasta“, ještě zhýčkanější a náročnější, která vaše město povýší hlavně kulturně. Město zkrášlí divadla, univerzity, muzea.

ANNO 1800 je o vyvažování několika tříd obyvatel a plnění jejich potřeb. Protože nejslabším článkem vašeho impéria vždy budou lidé, jsou křehcí a věčně s něčím nespokojení.

Regulaci provádíte přestavbou rodinných domků na vyšší úroveň, ale bez celého spektra se neobejdete. Budete potřebovat jak farmáře na polích, tak i vzdělance v továrnách na parní motory.

Novinkou, která by vám měla ulehčit plánování města, je blueprint mód. Můžete si v něm vytvářet nanečisto návrhy úplně všeho bez jakýchkoliv investic. Načrtnete domky, požární stanice, farmy a továrny a celý řetězec a až budete mít suroviny, nebo bude třeba město expandovat, začnete budovy stavět.

Nepřišel jsem na chuť novému mechanismu ani v betě, ani v ostré verzi, ale jeden klad tu je. Pokud nemáte z nějakého důvodu suroviny na stavbu, hra automaticky přepne na mód blueprint a vy budovu dostavíte později. Stejně se autoři mohli zamyslet trochu víc nad využitím a dát jasně najevo, kolik materiálů je ještě ke stavbě potřeba.

V první řadě budovatelská strategie

ANNO je budovatelská strategie každým coulem, v tom si série bezmezně věří a ANNO 1800 není výjimkou. Hra je dost rozsáhlá, ukrývá dva obrovské světy: Starý i Nový svět, každý v mnoha ohledech odlišný s jinou stavbou obyvatelstva, jejich potřeb i celou infrastrukturou budov. V tomto ohledu prakticky není co vytknout. Jenže ANNO 1800 v sobě má i mechanismy, které už musí mít každá podobná strategie a které snad žádná budovatelská strategie ani pořádně nezvládá – čest výjimkám.

ANNO 1800

Už od dob Pharaoh se mi ze soubojů v budovatelských strategiích ježí srst. Nejinak tomu je v novém ANNO. Souboje nejsou zábavné a není ani možnost je nějak takticky zvrátit ve váš prospěch. Máte-li silnější loďstvo, vyhrajete. Jisté modifikátory jsou předměty, kterými lze lodě osadit. To je však vše, žádné formace, typy chování, ani specializace.

Na jednu stranu ke hře námořní zápolení patří, ale až se toho přejíte, dali byste první poslední za možnost v klidu si expedovat zboží mezi kontinenty, bez otravných pirátů za zádí. Export z Nového do Starého světa se stane nutností. Pirátů se nezbavíte ani zdemolováním jejich základny, ti pacholci si po čase postaví novou.

ANNO 1800

Podobně prázdně působí i obchod a diplomacie. Ta neskýtá ani moc možností interakce, je to nutné zlo k tomu, abyste mohli otevřít další obchodní stezky nebo uzavírat aliance. Naštěstí si můžete přilepšovat diplomaticky skrze úkoly, které vám vaši obchodní rivalové svěří a nemusíte tak podlézat či dávat hmotné dary. Zážitek ze hry to nijak nesráží, ale ani ho nepovyšuje, přitom se vaši konkurenti tváří mnohem živější, než v konečném důsledku jsou.

Úkoly vám mohou dávat i vaši občané. Jsou to dost naivní požadavky (vyfotografujte mi přístav, najděte pět ovcí, dejte mi něco k snědku), ale odměna za ně může být lákavá: specialisté na palubu vašich lodí, předměty na zvýšení produkce nebo štěstí. Takové modifikátory pak dáte do určených staveb a ty v jistém okruhu ovlivňují budovy.

ANNO 1800

O něco lépe jsou na tom úkoly kampaňové, ale i zde by se dalo vymyslet mnohem víc aktivit, které by vás mohly bavit. K těm nejlepším nepatří „dojeď lodí k ostrovu a přivez náklad“, ale několikafázová výstavba složitých budov, jednoduše to, co se od budovatelské strategie očekává především.

Knižní dobrodružství

Měli jsme tu Sunless Sea a nedávno Sunless Skies, výborné hry, stavějící z velké části na „knižních“ sekvencích. Objevitelské ANNO si zde vzalo nemalou porci inspirace. Éra mořeplaveckých výprav, archeologických expedic do končin plných neprostupných džunglí a děsivých kmenů, to si o zpracování do formy interaktivní knihy vyloženě říká.

Každá vaše výprava je nové dobrodružství ovlivněné tím, jak moc dobře se vaše loď připraví na cestu. Lovecká expedice za novým přírůstkem do zoo bude vyžadovat lovce a vojenskou sílu, zatímco archeologická spíš snese na palubě nějakého učence s diplomatickým nadáním. V průběhu mise budete čas od času informování, že je třeba váš zásah a vy pak v závislosti na možnostech budete řešit situace.

Kupříkladu v džungli narazíte na nepřátelské sídlo. Vezmete ho útokem, ale nemáte nikoho, kdo by byl zkušený v boji, a tak se váš odvážný plán promění v jatka. Přijdete o cenného člena výpravy, diplomata, který se pravděpodobně snažil bránit svištícím kulkám vlídnými slovy, avšak marně.

Pokud zopakujete situaci a zvolíte opatrný postup, situace je rázem poklidnější. Na palubě máte lovce, který celý život pokradmu pronásleduje kořist. Vnikne do budovy a zezadu potichu odpraví stráže. V budově zase dojde na vaše rozhodnutí a příběh se větví dál a dál. Vše je napsané poutavě a obrazotvorně.

Co však nepochopím, je rozhodnutí autorů ponechat běžet čas na pozadí. Chcete se ponořit do příběhu o tom, jak vaše posádka prchá před piráty, nebo bojuje s pověrčivostí na vraku lodi duchů, místo toho vám v pozadí zní: hoří vám město, bouří se vám obyvatelé, útočí na vás. Rychle tedy odklikáte na celé epické dobrodružství a jdete řešit ty nepříjemnosti, co se na vás hrnou.

ANNO 1800

Pokud se vše podaří, posádka se vám odmění dovezením nějakého toho artefaktu nebo exotického zvířete. Nejsou to věci na okrasu. Z polární lišky nenecháte šít kožichy a mayský kalendář si nepověsíte ve svém sídle na zeď. Jsou to skvělá lákadla pro turistiku do zoo a muzea. Ve hře je nyní velmi důležitý turistický ruch, který přispívá prosperitě vašeho dominia.

Město je tak krásné, jak ho uděláte. A čím krásnější, tím víc turistů přilákáte. Atraktivita města se zvyšuje těžko, snižuje se velmi lehko. Příliš znečištění či průmyslových staveb vás rázem pošle do kolonky Peklo na zemi a turisté odtud pomažou s dost nevybíravými poznámkami.

Jenže jak udělat město „ekologické“ a zároveň schopné v průmyslu? Řešením je separace továrních čtvrtí daleko od těch městských – hra naštěstí příliš neřeší vzdálenost obytné zóny od pracovišť. Dále to je výstavba turisticky atraktivních budov a atrakcí. Největším lákadlem asi vždy budou muzejní sbírky a zoo, jsou to složité stavby, přikupujete je postupně a plníte svými úlovky.

Pokud si dáte záležet a pochytáte dostatek zajímavých zvířat, turisté vám budou trhat ruce i přes fakt, že se cestou k zoo nadýchají asi kubíku kouře. A když bude populace z vaší vlády štěstím bez sebe, začne pořádat festivaly, které vám dají obrovský ekonomický boost a to je pak radost sledovat, jak ulice ožijí nenadálým veselým.

Jako obrázek

ANNO 1800 je pravděpodobně nejkrásnější budovatelská strategie, kterou jsem kdy hrál. Grafika je doslova úchvatná. Pokud to váš stroj na maximální nastavení dá, zůstanete sedět s otevřenou pusou. Teď budu znít trochu jako v devadesátých letech, ale tak pěknou vodu jsem snad ještě neviděl.

ANNO 1800

Ostudu nedělá ani soundtrack, dokonale zapadá do celé hry. Některé skladby silně připomínají tvorbu geniální Jessicy Curry (Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture). Optimalizace je dobrá a nestalo se mi, že by hra měla nějak závažné potíže, kromě jednoho pádu z neznámého důvodu. Samozřejmě, že hratelnost si prodloužíte sandboxem nebo multiplayerem.

ANNO 1800 je precizní budovatelská strategie. Hlavní kouzlo je v zasazení, které se v herním světě téměř nevidí. Z tohoto světa však čerpá celkem originálně a hratelnost přeci jen povyšuje na trochu jinou úroveň, než jsme u budovatelských strategií zvyklí. ANNO tu je s námi už dvacet let, od té doby ušlo pořádný kus cesty. ANNO 1800 je dalším stupínkem na této cestě. Ubisoft poslední dny válí, jen tak dál.