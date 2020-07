Ubisoft oznámil data vydání Watch Dogs Legion a Far Cry 6

Prezentace Ubisoft Forward se v první řadě točila kolem dvou letošních titulů. Tím prvním byl samozřejmě vikinský Assassin’s Creed: Valhalla. Většinu informací zmíněných během streamu jsme o hře už věděli, nyní však mohli fanoušci vidět spoustu záběrů přímo ze hry. Valhalla připomněla původní Assassin’s Creed jen když se hlavní postava snažila infiltrovat do pevnosti v davu mnichů. Víc než o akci jde o čistokrevné RPG a většinu času tu strávíte pleněním, dobýváním a bojováním s Anglosasy. Samotné souboje jsou o poznání krvavější než kdy dříve. Hra vychází 17. listopadu, počítá se samozřejmě i s verzemi pro konzole nové generace. Jako jedni z mála lidí na světě jsme si mohli Valhallu i skutečně zahrát, naše dojmy si můžete přečíst ve speciálním preview.

Vydání se letos dočká také ambiciózní novinka Watch Dogs Legion. Hra je zasazena do Londýna po brexitu. Hráči budou bojovat za „pozitivní změnu“ tak, že zrekrutují jakoukoliv postavu přímo na ulici. Každá má být odlišná a příběh i dialogy by se tomu měly pčizpůsobit. Prezentované záběry ukazují rozdílné scénáře, do nichž se hráč dostává v závislosti na tom, koho ovládá.

K vidění byla hackerka, stavební dělník, nájemný zabiják a opilý rváč, který vám podle všeho může během mise na chodníku usnout. Autoři přiblížili i hlavní záporáky. Tím prvním je velitel soukromé bezpečnostní jednotky žoldáků, druhým je břitká dáma řídící místní mafii. Kromě všudypřítomných neonových barev a masek je nápadná velká role dronů, které byly v ukázkách na každém kroku. Hra vyjde 29. října a podobně jako Assassin’s Creed dorazí i ve verzi pro nové konzole. Šéf Xboxu Phil Spencer již hráče ujistil, že Legion bude spadat pod službu Smart Delivery, takže pokud si ho koupíte pro aktuální generaci, za verzi pro Xbox Series X již nebudete muset znovu platit. To samé se bude týkat i nového Assassin’s Creed.

Ubisoft připomněl i svojí aktuální novinku, kterou je battle royale střílečka Hyper Scape. Ta se odehrává v prostředí velkoměsta roku 2054 a od konkurence se liší mimo jiné tím, že je přímo propojená s Twitchem. Sledující tak budou moci skrze hlasování ovlivnit, jak se změní podmínky přímo během zápasu. Kupříkladu se může snížit gravitace anebo hráči dostanou neomezené množství munice. Kromě zbraní nebudou chybět ani speciální schopnosti (hacky), které lze během zápasu získat. Tempem a důrazem na skoky hra trochu připomíná Quake. Hyper Scape bude free 2 play a otevřená beta právě začíná.

Ubisoft v rámci skeče připomněl také trvající popularitu střílečky Rainbow Six: Siege, která překonala neuvěřitelnou hranici šedesáti miliónu hráčů, jenž do hry alespoň nakoukli.

Prostor dostaly i mobilní tituly. Na iOS a Android vyjde free2play verze mlátičky Brawlhalla, a také Might & Magic: Era of Chaos. Drahého a především zbytečného CGI traileru se dočkala i připravovaná Elite Squad založená na kombinaci všech možných her se značkou Toma Clancyho. Tato nevýrazná značka přitom byla představena už minulý rok na E3.



Hořkosladkou tečkou bylo oficiální oznámení Far Cry 6, jehož oznámení zcela zkazil nedávný leak. Střílečka bude zasazena do fiktivní banánové republiky Yara a hlavními záporáky budou diktátor Anton Castillo a jeho syn a nástupce Diego. Role Antona se zhostil Giancarlo Esposito, kterého mnozí znají jako nezapomenutelného Gustava Fringa ze seriálu Breaking Bad (Perníkový táta). Podle všeho to vypadá, že se dočkáme podobné persony, jakou herec ztvárnil i v populárním seriálu. Trailer je naprosto parádní, ačkoliv ze samotného hraní v něm nevidíme vůbec nic. Far Cry 6 vyjde příští rok 18. února pro PC, Stadii a obě generace konzolí.

Vzhledem k nešťastnému úniku tak na nějaké výraznější překvapení hráči čekali marně. „Osvobozovací“ openworldy prezentované vedle sebe podtrhují, že by společnost měla posílit snahy o větší odlišení svých značek.

Na prezentaci kupodivu chyběla připravovaná mytologická Gods & Monsters od autorů AC: Odyssey, jež měla původně vyjít ještě letos. Nedostalo se ani na pirátské Skull & Bones anebo multiplayerovku Roller Champions. Ještě víc zamrzí trvající ticho ohledně Beyond: Good & Evil 2. Mnozí z nás marně doufali i v pokračování perfektní strategie Mario + Rabbids. Ubisoft nicméně v závěru slíbil, že podobných prezentací chystá v budoucnosti více. Snad bude ta další o něco překvapivější a nezkazí jí úniky.