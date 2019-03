Recenze Trials Rising: zkus to znovu a hlavně se nevztekej!

Pokud jste hráli některý z dílů Trials, máte už celkem jasnou představu, co vás čeká. Aktuální Rising je dostupný na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. Na Bonuswebu recenzujeme poslední zmíněnou platformu, na níž jsou patrné kompromisy v oblasti grafiky, řečeno natvrdo, je dost ořezaná. Ale zase můžete hrát kdekoliv.

Trials Rising

Trials Rising servíruje přes stovku tratí, na nichž je třeba opatrně balancovat a s využitím fyzikálních zákonů zdolávat překážky.

Pokud jste žádnou podobnou hru nikdy nehráli, zřejmě zjistíte, že udržet se s motorkou na dvou kolech není zase tak snadné. Sebemenší chyba nebo jen špatný dopad znamenají pád, a tedy i penalizaci.

Úvodní tratě jsou přitom skutečně dost lehké a mají za cíl vás naučit základy. To znamená správně dopadat, zvládat jízdu po obloucích a pohybovat se tak, abyste se při skoku dostali i na zdánlivě nedostupnou plošinu. A to jsou vážně jen základy. Všechny nové prvky průběžně naučí University of Trials. V tomto ohledu odvedli autoři skvělou práci, protože křivka obtížnosti roste lineárně.

Na začátku jste rádi, že dokončíte trať. Pak ji chcete pokořit bez pádu a na zlatou medaili. Následně přicházejí výzvy. Nejdříve jednoduché, jako například dokončit trať s maximálně pěti pády. Posléze je podmínek více, například časovka, omezení počtu pádů a k tomu předvedení daného počtu frontflipů. První tratě dokončíte za desítky sekund, později se čas počítá na minuty.

Trials Rising Trials Rising

Jak už vám asi došlo, hry ze série Trials jsou založeny na neustálém opakování a zlepšování. Když zvládnete náročnou pasáž, pocítíte obrovskou úlevu, ale napětí nepolevuje, protože chcete trať zvládnout celou. Známý syndrom ze strategií „ještě jeden tah a jdu spát“ zde funguje taktéž, jen si říkáte „tak to zkusím ještě jednou a jdu spát“.

Mámo, jedu do Paříže

Svůj um na motorce otestujete na tratích po celém světě. Navštívíte filmové studio, zablbnete si na konstrukci Eiffelovy věže a dejte si pozor, ať nespadnete při obdivování chrámu Angkor Vat.

Tratě jsou plné interaktivních prvků, jimž se musíte buď vyhnout, nebo je využít. Existují zde samozřejmě i alternativní cestičky, které nejsou nutně na první pohled zřejmé. Ve hře jsou podrobné žebříčky, takže pokud chcete patřit k těm nejlepším, musíte mít perfektně zmáknutou trať i po této stránce.

Výsledek ovšem ovlivní i výběr motocyklu nebo kola. Ty si zpřístupňujete nebo kupujete a na každém se hraje skutečně hodně jinak. Mají své silné a slabé stránky. Hrát můžete i v tandemu, kdy na Swicthi se každý chopí jednoho ovladače Joy-Con.

Trials Rising Trials Rising

Na tratích sice hrajete sami za sebe, ale pro lepší představu, jak si vedete, jsou vidět ghost verze soupeřů. Jsou to buď záznamy dalších hráčů, v případě hraní offline pak počítače. Pokud vás ruší, můžete si v menu nastavit podle chuti jejich průhlednost, případně je zcela zneviditelnit.

Lootboxy? Zachraň se, kdo můžeš

Ačkoliv je to podle mnohých, včetně mě, nejlepší díl série, největší kontroverze vzbudily lootboxy. Pokud vám je prosti srsti už jejich samotná přítomnost, nelze proti tomu nic namítnout, jsou zkrátka tu.

Pokud jste je za určitých podmínek ochotni tolerovat, mám pro vás alespoň trochu dobrou zprávu. Lootboxy zde totiž obsahují pouze kosmetické předměty. Jsou v nich různé oblečky, díly na motorku, vítězné pózy a nejčastěji samozřejmě naprosto zbytečné samolepky, které mají jediné poslání: ty nejvíc cool předměty pořádně naředit.

Trials Rising Trials Rising

Lootboxy získáváte hraním, nejčastěji při získání nové úrovně. To jde zpočátku hodně rychle, takže otvíráte jednu bednu za druhou. Výraznější zpomalení jsem zpozoroval kolem úrovně čtyřicet. Je to samozřejmě i tím, že tou dobou už narážím na obtížnější části.

Kosmetické předměty nejsou jen v bednách s náhodnou výbavou, můžete si je koupit i přímo. Některé za herní měnu, některé za prémiovou měnu a některé za oboje. Je to mix všeho. Asi nepřekvapí, že ty zajímavější kousky jsou dražší nebo právě za prémiovou měnu. Zajímavé je, že právě bedny nelze koupit za prémiovou měnu. Za prémiovou měnu se kupují jen konkrétní předměty. Trochu jí lze získat i hraním.

Trials Rising Trials Rising

Ideální by bylo, kdyby ve hře žádná prémiová měna nebyla a lootboxy obsahovaly jen zajímavé věci bez zbytečných samolepek. Nebo ve hře nebyly vůbec. Jsou tu samozřejmě jenom proto, aby vydavateli vydělaly nějaké prachy navíc. Kosmetické prvky jsou z herního pohledu irelevantní. Přesto se najde dost těch, kteří vám před závodem chtějí ukázat drsňácky složené ruce a při výhře na vás vystrčit zadek.

Co se technické stránky týče, u Switche došlo k řadě kompromisů. Úrovně postrádají detaily v dálce, jsou zahalené v mlze. To je vidět na první pohled. Majitelé Switche se musí oproti ostatním platformám spokojit jen s 30 fps, které je většinou stabilní. V handheldovém režimu hra cílí na 720p a dynamicky se mění.

Přesto nemohu tvrdit, že by hra šlapala vždy hladce. Občas se mírně zpomalí, jindy zacuká, většinou tedy v závodech s osmi hráči. I tak se mi v hanheldovém režimu hrálo dobře a bylo občas i na co koukat. Některé úrovně jsou i v nejslabší verzi impozantní, ale nutno říct, že vytípané obrázky vypadají docela hrozně. Přímo na Switchi je to ovšem fajn.

Slovo závěrem? Pokud překousnete kosmetické lootboxy, je to výborná hra. Plánujete-li hrát doma, vzal bych hru na PC nebo velké konzole, chcete-li mobilitu, nebál bych se ani verze na Switch. Přímo v hanheldu totiž vypadá lépe než v různých srovnávacích videích na YouTube. Ale to už je otázka preferencí, kterou si musíte zodpovědět sami.