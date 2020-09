RECENZE: Wasteland 3 je jeden velký seznam bugů. Přesto baví

Z pouští vyprahlé Arizony se tentokrát přesuneme do mrazivého Colorada, kam se vaše jednotka November vydává na pokyn Patriarchy města Colorado Springs. Cestou však dojde k přepadení a velkým ztrátám na životech a dál už to bude všechno na vás.

Každá správná hra na hrdiny začíná výběrem postavy a nejinak je tomu i zde. Poněkud netypicky si vybíráme postavy hned dvě, takže je možné doplnit těžkého kulometčíka smrtícím sniperem, jet dva specialisty na útočné pušky nebo třeba specialistu na energetické zbraně a hacking a k tomu mistra zámečníka se schopností ukecat ke spolupráci i strom.

Fantazii se meze nekladou a možností, jak vaše duo infernale nakombinovat, je celá řada. Samozřejmostí je k tomu všemu možnost výběru vlastního vzhledu, oblečení, doplňků apod. Ale pokud se s tímto nechcete zdržovat, je zde možnost vybrat si z několika předpřipravených dvojic. Ale ruku na srdce, to není žádná zábava a neznám nikoho, kdo by to tak kdekoliv dělal.

V šesti se to lépe táhne

Velice rychle se ve hře dostanete k možnosti přibrat do party dva stálé členy (takže budete mít celkem čtyři), plus dva pomocníky, kteří se sice chovají také jako plnohodnotní členové, ale pokud se jim nebudou líbit např. některá vaše rozhodnutí, mohou partu opustit.

V šesti už se to táhne daleko lépe než ve dvou, takže je dobré si v průběhu doplňování vašeho týmu dávat pozor, aby měli všichni rozdílné dovednosti a mohli jste tak excelovat na více frontách zároveň. Je zbytečné mít v partě dva experty na páčení zámků, když by stačil jeden. Druhého tak můžete cílit na odstraňování pastí, dalšího na obchodování apod. Každá postava může mít několik takovýchto dovedností a nikdy nevíte, kdy se vám co bude hodit.

Velmi důležité dovednosti jsou např. Hardass a Kissass (tzn. něco jako Drsoň a Vlezdoprdelka), které můžou ovlivnit spoustu rozhovorů. Jednoduše ve volbě odpovědí uvidíte nutnost mít tu kterou schopnost na dané úrovni, a pokud požadavek splňujete, můžete často rozhovor zvrátit a třeba se tak úplně vyhnout boji. Pokud ne, vůbec danou odpověď neuvidíte.

Všechny tyto činnosti vám zaručují zkušenosti. Vypáčení zámku, zneškodnění bomby, objevení pasti, to vše přispívá k tomu, aby se z vašich svěřených zelenáčů stalo komando smrti (plus samozřejmě zkušenosti z bojů a za plnění úkolů). Po získání určitého počtu postoupí postava na novou úroveň. Získá tak několik bodů, jimiž lze vylepšit schopnosti a dovednosti. Navíc zlepšováním dovedností se odemykají nové aktivní i pasivní perky, které mají také velké slovo v konkrétních situacích.

Na výlet jedině v medvědovi

Po počátečním rozkoukání a vyřešení prvotních úkolů bude nutné podívat se za hranice města. Cestování a okolí celkově není řešeno mapou, jak jsme zvyklí z jiných her na hrdiny, ale opravdu budeme cestovat spolu s družinou, konkrétně pomocí bojového vozidla zvaného Kodiak. S tím lze projíždět Colorado z místa na místo, což s sebou nese možnost nejrůznějších náhodných setkání, přepadení, objevování nových lokací a také další úkoly.

Nejednou např. ve vysílačce uslyšíte nouzové volání a je jen na vás, zda ho vyslyšíte a vydáte se po jeho stopách. Často se taková volání ozvou třeba dvě a vy se budete muset rozhodnout, komu pomůžete a koho necháte ve štychu. Abyste nemohli hned od začátku úplně všude, kam se vám zlíbí, jsou některé části země pokryté smrtící radiací a k projetí těchto oblastí je nutné mít na Kodiakovi silnější brnění. To je ale k dispozici až později ve hře a hráč je tak jemně usměrněn, aby se hned ze začátku nepouštěl do žádných větších akcí.

Tahové orgie aneb kdo s koho

Klíčovým prvkem Wastelandu a vlastně i ostatních podobných her jsou souboje. Ty jsou zde opět řešeny tahově a užijete si jich dostatek. Prakticky každý účastník boje má své akční body, jež lze „utratit“ za pohyb, střelbu, nabíjení, oživení omráčeného spolubojovníka nebo na nejrůznější speciální schopnosti. Pořadí útoků si korigujete sami, takže k vymýšlení nejlepších strategií je opravdu spousta prostoru.

Spousta je i nástrojů zkázy, které vaši rekové třímají v rukách. Najdeme tu hromadu zbraní na blízko, pistole, brokovnice, samopaly, útočné pušky, odstřelovačky, těžké kulomety, raketomety, plamenomety i nejrůznější sci-fi udělátka. Každá zbraň má samozřejmě svoje výhody a nevýhody (velikost zásobníku, dostřel, účinnost, náročnost na akční body apod.) a hodí se do různých situací. Každý člen party může mít naštěstí v rukách najednou dvě zbraně, mezi nimiž lze libovolně přepínat, což přináší další možnosti.

Jak jsem zmínil výše, soubojů je ve hře dost a dost. Jejich obtížnost je často poměrně vysoká, ve většině případů kvůli velké přesile, jíž protivník disponuje, takže se nevyplácí hrnout se do nich po hlavě, ale vše si raději předem rozvrhnout. Když se totiž dostanete k protivníkovi dost blízko, uvidíte radius, kam dohlédne. Souboj povinně začne až ve chvíli, kdy mu do tohoto zorného pole vejdete a setrváte v něm pár sekund (tento interval lze ovlivnit jednou dovedností). Tým lze tedy rozestavět před tento radius a vystřelit jako první. Dobře mířená rána elitním odstřelovačem tak často sejme jednoho nepřítele na první dobrou. A to se počítá.

Krásy radioaktivní pustiny

Dostáváme se k technickému zpracování. Co se týká vizuálu, nejedná se o žádný klenot, ale ani o nic hrozného. Pokud jste hráli předchozí díl, zas takový rozdíl to není, pouze se pouštní prostředí změnilo na zimní. Výborně je na tom ale zvuková stránka a hlavně namluvení. Prakticky každý rozhovor je plně nadabován a hlasy k daným postavám opravdu sednou.

Bohužel technická stránka hry je asi ten největší zápor celého třetího Wastelandu. Hra je totiž neskutečně špatně optimalizovaná, přechod do vedlejší lokace nebo načítání uložené hry trvá úděsně dlouho (alespoň že ukládání je prakticky okamžité), a to i přesto, že jste zrovna v titěrné lokaci, kde skoro nic není. Hru navíc sráží obrovské množství bugů, které vývojáři ve hře nechali a které jsou pravděpodobně výsledkem až moc uspěchaného vydání.

Padání hry, kolísání frameratu, nedokončitelné úkoly, problémy v coopu, ale i mizení uložených pozic nebo nemožnost hru z různých důvodů dokončit, to vše jsou stížnosti z herního fóra na Steamu. Bohužel takový kritický bug se nevyhnul ani mně, a tak po cca 25 hodinách hry mi nejde načíst ani jedna uložená pozice, což opět hlásí několik hráčů na fórech. Hra se pořád načítá a načítá, ale prostě se nenačte. Z tohoto důvodu jsem nepořídil moc snímků obrazovky, zkrátka nemůžu hrát dál.

Prakticky ihned po vydání vydali vývojáři hotfix a patch 1.1.0, ale to nepokrylo ani zlomek nahlášených problémů. V současné době je slíbený patch 1.1.1, ale i ten už měl být vydaný a je ve skluzu. Navíc není vůbec jisté, které problém opraví a které zůstanou.

Nemilosrdný ortel

Konečný verdikt bohužel není tak dobrý, jak jsem si chvílemi říkal. Ano, hra opravdu baví, a pokud vám sednou post-apo hry na hrdiny typu Fallout, případně milujete černý humor Briana Farga, jehož nezaměnitelný rukopis je znát po celou dobu hraní, budete schopni hře odpustit nejeden neduh, spadnutí či si rádi počkáte u načítání o nějakou tu minutku navíc.

Bohužel těchto chyb je absurdní množství (stačí nahlédnout do zmíněné Steam diskuze) a hru sráží na kolena víc, než by si zasloužila. Ona totiž ve finále opravdu není špatná, ale chce to ještě pár patchů počkat. V tuto chvíli můžu hře udělit pouze lehce nadprůměrné hodnocení. Pokud by netrpěla tolika technickými neduhy, bylo by hodnocení klidně o dvacet procent vyšší. Takto mohu potenciálním hráčům pouze doporučit, aby s hraním ještě počkali, než vývojáři technický stav vyladí do hratelnější podoby.