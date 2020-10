Generační vizitka Take-Two: Hledání Mafie, skvělý X-COM i suverénní Rockstar

Take-Two Interactive funguje poněkud jinak než ostatní společnosti, jejichž tržby v minulých letech zásadním způsobem určovaly podobu herního trhu. Produkce dvou hlavních labelů spadajících pod Take-Two je značně odlišná. Rockstar Games a 2K v roce 2017 doplnila nově založená společnost Private Division, jež vznikla za účelem vydávání ambiciózních projektů od externích studií.

Dva titáni: GTA V a Red Dead Redemption 2

Rockstar Games platí v herním světě za vydavatelství, které operuje ve vlastní váhové kategorii. Vývoj posledních let tuto skutečnost jenom potvrdil. Vydání GTA V (recenze) pro PlayStation 3 a Xbox 360 na konci roku 2013 pohodlně zastínilo nástup nových konzolí. Jelikož se titul od té doby nepřestává umisťovat v první desítce nejprodávanějších her měsíce ve Spojených státech, nikoho nepřekvapí, že se jedná o nejprodávanější hru dekády.



Ostatně i její duchovní nástupce, kovbojka Red Dead Redemption 2 se stala jedinou hrou, jež svého času dokázala v USA vystřídat Call of Duty na pozici nejprodávanější hry roku. Oba tyto openworldové majstrštyky se od svého vydání skvěle prodávají i v Evropě, byť není sporu o tom, která ze značek má větší hodnotu.



Lví podíl na finančním úspěchu hry má její multiplayerová složka. S GTA Online stvořil Rockstar jako jeden z prvních multiplayer nové generace. Hra sice nebyla free 2 play, nýbrž se prodávala jako součást GTA V, přesto do ní pravidelně přibývaly další režimy a obsah zdarma. Nehledě na to hráči skrze mikrotransakce ve velkém nakupovali herní měnu, za níž si v online režimu šlo pořídit spoustu dalších věcí. Do toho se hra uchytila i na streamovací platformě Twitch, který její popularitu dále znásobil.



Do vydání GTA V platila série jako těžká váha v singleplayerové kategorii, nyní se s ní počítá i v multiplayerovém ringu. Že GTA V poprvé vyšlo pro PlayStation 3 a Xbox 360, si dnes člověk pomalu ani nevybaví. Rockstar totiž vydal o rok později notně vylepšenou verzi pro PlayStation 4 a Xbox One, její příchod na PC následoval dokonce až v roce 2015. Sedm let po vydání patří GTA V do úzké skupiny nejlepších her zasazených do otevřeného světa.



Prakticky jedinou novou hrou od Rockstaru pro aktuální generaci se stala až kovbojka Red Dead Redemption 2 (recenze). Ani zde kritika nešetřila chválou a díky ohromnému rozpočtu, talentovanému týmu a v neposlední řadě neskutečnému pracovnímu nasazení hra posunula laťku žánru ještě o pořádný kus výš. Navzdory svým vysokým kvalitám nedosahuje westernová akce prodejních čísel GTA, byť se stále jedná o jednu z nejúspěšnějších her posledních let.

Její online složka je mnohem skromnější a není zdaleka tak populární. Hra nabídla příběh, jenž zdvojnásobil dobu potřebnou pro dokončení GTA V a mimořádně silný scénář jej přesvědčivě zastínil. Bylo to však především bezprecedentní zpracování živého herního světa reagujícího na osobu hráče, kterým hra vyrážela dech.



Pracovní nasazení v souvislosti s Red Dead Redemption 2 nezmiňuji omylem. Hra se stala totiž milníkem ještě v jednom, poněkud nechtěném ohledu. Tvorba takto gigantické hry, pod níž bylo podepsaných všech devět studií spadajících pod Rockstar, si vybírala krvavou daň.

Zaměstnanci firmy jsou pověstní svou mlčenlivostí a o přípravě vlastních her příliš nemluví. O to více si musel nadávat jeden ze zakladatelů společnosti Dan Houser, když před vydáním RDR2 poskytl rozhovor časopisu New York Magazine, v němž mimo jiné vyzradil, že někteří členové týmu pracovali až 100 hodin týdně.

Zhruba v tu samou dobu vyšel na serveru Kotaku obsáhlý článek Jasona Schreiera popisující náročné pracovní podmínky uvnitř týmu. Co mnozí lidé obeznámení s herním vývojem věděli už dávno, se nyní dostalo mezi diskutovaná společenská témata a především do jámy lvové – na Twitter.

Od té doby se při oznamování herních odkladů mnohem častěji setkáváme s líbivou větou, že se studia snaží mírnit stres svých zaměstnanců. Mnohem více lidí se dnes ptá, jak je možné situaci zlepšit. Ačkoliv krvavé přesčasy zdaleka nejsou výsadní doménou herních studií a podobné situace mnohdy přifukuje sociální vyhrocenost amerických novinářů, je smutným faktem, že pokud se pracovní podmínky nezlepší, bude herní průmysl nadále opouštět spoustu zkušených a talentovaných lidí v produktivním věku.



Dosavadní úniky kolem vývoje GTA VI naznačují, že kvůli zlepšení pracovních podmínek bude nadcházející hra při vydání méně rozlehlá a obecně kratší (Red Dead Redemption 2 měl asi 60 hodin). Sám zakladatel firmy Dan Houser mimochodem letos z Rockstaru odešel a u kormidla zanechal svého bratra Sama. Jak jeho odchod poznamená nadcházející tituly ještě uvidíme, nutno však podotknout, že se jedná o druhou klíčovou ztrátu v průběhu této generace. Tou první byl bouřlivý odchod producenta a vedoucího vývojáře Leslieho Benziese, který se s firmou ve zlém rozešel v roce 2016.



L.A. Noire

Kromě obou zmíněných titulů Rockstar opětovně vydal vynikající detektivku LA. Noire (recenze) na PlayStation 4, Xbox One a Switch. V souvislosti s ní vyšel ještě titul LA Noire: Case Files pro virtuální realitu. Jinak si na remastery a remaky v Rockstaru moc nepotrpí. Proto je zajímavé, že firma jako jedna z mála vydala v roce 2016 upscalované tituly z éry PlayStationu 2 na PlayStation 4.

Kromě GTA si na konzoli tak můžete zahrát tituly jako Max Payne, Bully, Red Dead Revolver nebo Manhunt. Remasteru se kupodivu nikdy nedočkala GTA IV ani původní Red Dead Redemption, obě lze však hrát na Xboxu One skrze zpětnou kompatibilitu. Vedle toho vyšlo v uplynulých letech velké množství konverzí starších dílů GTA na mobilní platformy.



Jedna kuriozita na závěr: Sony v roce 2007 oznámilo, že Rockstar vyvíjí pro tehdejší PlayStation 3 exkluzivní titul Agent, odehrávající se v době studené války. Od té doby se o hře nemluvilo, mnozí optimisté však tiše věřili, že se hra jednoho dne vynoří. Take-Two ještě v roce 2016 práva na značku obnovilo, o dva roky později, v listopadu 2018 však bylo patentovým úřadem ve Spojených státech oznámeno, že Agent jakožto značka už nemá právní hodnotu a prakticky neexistuje. Škoda.



Stručný přehled 2013 GTA V vychází na PS3 a Xbox 360 2014 Borderlands: The Pre-Sequel na PC,PS3 a Xbox 360,Civilization: Beyond Earth, GTA V na PS4 a Xbox One, založen Hangar 13 2015 Borderlands: Handsome Collection, Evolve, Sid Meier’s Starships, GTA V na PC 2016 Battleborn, XCOM 2, Tales from Borderlands, Bioshock:Collection, Mafia 3, Civilization VI na PC, Carnival Games VR, Rockstar vydává hry z PS2 na PS4, Leslie Benzies odchází z Rockstar Games 2017 LA Noire: VR Case Files - původní hra vychází na PS4, Xbox One a Switch, založeno dceřiné vydavatelství Private Division, Hangar 13 absorbuje 2K Czech; Irrational Games Kena Levinea přejmenováno na Ghost Story Games

2018 Red Dead Redemption 2 na PS4 a Xbox One, Civilization VI na Switchi, Kerbal Space Program: Enhanced Edition na PS4 a Xbox One, Borderlands VR na PS4, Carnival Games na konzolích, oficiální zrušení značky Agent, kauza s přesčasy během vývoje RDR 2 2019 The Outer Worlds, Ancestors: The Humankind Odyssey, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 na PC, Civilizace VI na PS4 a Xbox One, Borderlands: GOTY Edition pro PS4 a Xbox One, založení studií Cloud Chamber a 31st Union

2020 Disintegration, Mafia: Definitive Edition, Borderlands: Legendary Collection na Switchi, Dan Houser odchází z Rockstar Games

Úspěch i krach multiplayerových akcí

Produkce vydavatelství 2K je laděná mnohem tradičněji. Největší zisky mu každoročně přináší basketbalová série NBA2K, s níž se firmě dokonce podařilo vytlačit konkurenta NBA Live od EA Sports. Série je pravidelně kritizována za mimořádně agresivní mikrotransakce (viz trailer), jak se však zdá, vysokým prodejním číslům to nikterak neškodí. Druhou každoročně vydávanou sérií je pak wrestling WWE 2K. Obě sportovní značky mají přitom ještě své mobilní odbočky.



Borderlands 3 Borderlands 3

Co se ostatní produkce týče, velkou roli hrají střílečky Borderlands, jež pro 2K vyvíjí externí nezávislé studio Gearbox Software. Ještě v roce 2014 vyšla na starých konzolích mohutná odbočka Borderlands: Pre-Sequel (recenze) odehrávající se na Měsíci. Ta vyšla následující rok v remasterované podobě na nové konzole společně s vynikající dvojkou jakožto Borderlands: Handsome Collection.

První díl se na stávající generaci podíval teprve minulý rok jako předvoj Borderlands 3 (recenze), které se podařilo naplnit vysoká očekávání a prodávala se opět po zásluze velmi dobře.



Tales from Borderlands

2K o značku velmi pečuje a během posledních let se jí snaží popularizovat i skrze další platformy. Ještě v roce 2014 vyšla poněkud zmrzačená verze dvojky na PlayStation Vita, na samém konci roku 2018 pak začaly vycházet verze této hry pro virtuální realitu. Masivní kolekce jedničky, dvojky a Pre-Sequel se letos podívaly také na Nintendo Switch v rámci Borderlands: Legendary Collection.



Čestnou zmínku si zaslouží i příběhová odbočka Tales from Borderlands od Telltale Games, která zaujala spoustu hráčů, kteří jinak Borderlands nehrají. Na druhou stranu to nebylo dost na to, aby se Tales dočkaly pokračování. Popularita značky dává smysl, neboť se dlouhodobě opírá o obecně návykový loot, dobrý pocit ze střelby, pubertální humor, šílený svět i příjemné hraní v kooperaci.



Battleborn Evolve

O to víc zaskočil 2K a Gearbox naprostý krach podobně laděné střílečky Battleborn (recenze) z roku 2016. Neúspěch cartoonové online řežby s prvky MOBA her se často dává do souvislosti s tehdejším nástupem Overwatche. Podobně tragicky skončil i multiplayerový pokus Evolve (recenze), za nímž stáli tvůrci Left 4 Dead z Turtle Rock Studios.

Hra z roku 2015 nabídla zajímavou formu multiplayeru, jak se však ukázalo, hru zčásti pohřbila agresivní DLC taktika a samotný koncept nedokázal na delší dobu zaujmout. Hru brzy opustila drtivá většina hráčů. Přechod na free2play model Evolve už nezachránil a 2K zavřela dedikované servery hry v roce 2018.



Škatulata s Mafií

Velmi turbulentním obdobím procházela v posledních letech také Mafia. Spory o podobu her provázely už vývoj druhého dílu, vývoj trojky byl pak problematický od samého začátku a musel být mnohokrát restartován.

V roce 2014 založilo 2K nové studio Hangar 13 s centrálou v kalifornském Novatu a zavřelo pražskou pobočku 2K Czech. Někteří zaměstnanci byli propuštěni, část z nich se přesunula do Brna a část do kalifornské centrály. Mafia 3 (recenze) vyšla o dva roky později jako projekt, na kterém Hangar 13 spolupracoval se zbývající brněnskou pobočkou 2K Czech.



Ačkoliv hra šla na odbyt více než dobře a k letošnímu roku se může pochlubit sedmi miliony prodaných kopií, fanoušky ani kritiku si nezískala. Nejčastější výtky se týkaly technického stavu, umělé inteligence a především ohromného množství nudné openworldové vaty, kterým tvůrci reagovali na kritiku předchozího dílu.

Mafia 3 Mafia: Definitive Edition

V roce 2017 přestal název 2K Czech (faktický nástupce Illusion Softworks) formálně existovat a došlo ke spojení všech studií pod hlavičkou Hangaru 13. Kromě brněnské pobočky funguje studio znovu i v Praze. V roce 2018 pak byla otevřena ještě čtvrtá pobočka v britském Brightonu. Letošní rok vyšla celá mafiánská trilogie v definitivní edici pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Největší pozornost se samozřejmě upínala na kompletní remake prvního dílu. Ten si v recenzích vysloužil veskrze pochvalná hodnocení a značka tak generaci opouští se ctí.



Tahovky od Firaxis Games

Pokud nepočítáme party hry v rámci značky Carnival Games, jež se kromě tradičních platforem a mobilů podívala v roce 2016 i na zařízení pro virtuální realitu, poslední složku z portfolia 2K představují tahové strategie od studia Firaxis Games. A tady měli hráči důvod k oslavám.

Vesmírná tahovka Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth (recenze) z roku 2014 sice nejspíš nikdy nedosáhne věhlasu legendární Alpha Centauri, přesto se jednalo o kvalitní počin, který fanouškům letité série zpříjemnil čekání na regulérní šestku. Mobilní strategie Sid Meier’s Starships dostupná i pro PC se měla svést na vlně nadšení z Beyond Earth, s níž sdílela universum, ve výsledku šlo však o dost plochý titul, který se fanouškům hlavní hry brzy omrzel.

Sid Meier's Civilization: Beyond Earth Sid Meier’s Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI (recenze) vyšla v roce 2016, kdy měli v 2K obzvlášť napilno. Dostalo se jí zasloužených ovací. Naštěstí se nenaplnily obavy o tom, že novinka bude oproti pátému dílu oploštěná o řadu vylepšení. Místo toho vyšla hra jako komplexní titul nabízející širokou škálu možností, jakým vaši civilizaci provést napříč lidskou historií. Hra dorazila později v povedené konverzi i na Switch a nakonec také na ostatní konzole. Přes svoji počáteční obsáhlost do hry stále vycházejí další expanze a balíčky.

Druhým velkým úspěchem pro Firaxis Games byla ufounská tahová strategie X-COM 2 (recenze). Novinka překonávala první díl prakticky ve všech ohledech. V příběhu bylo tentokrát lidstvo v roli poraženého a hráč se tak musel pustit do nerovného boje s mimozemskou samosprávou. Mezi další novinky patřila mobilní základna vašich povstalců v podobě mimozemské lodi a výrazně vylepšené možnosti strategické mapy.

A opět nezůstalo jen u základní hry. Vynikajícího titulu se dočkaly majitelé všech konzolí včetně Switche, kde letos vyšla kolekce se všemi DLC pod názvem X-COM 2: Collection. Civilization VI a X-COM 2 platí ještě dnes za benchmarky žánru tahových strategií, s nimž se může měřit jen máloco.



X-COM 2 X-COM 2

První roky s Private Division

Velkým krokem pro Take-Two bylo založení třetího labelu, pod kterým hodlá společnost v budoucnu vydávat tituly od dalších externích partnerů. Private Division je od svého založení v roce 2017 poměrně činná.

Jejich první vydanou hrou se v roce 2018 stala konzolová verze Kerbal Space Program: Enhanced Edition. Minulý rok uzavřel s firmou smlouvu Obsidian Entertainment na vydání nového RPG The Outer Worlds (recenze), jež zkušené studio vyvíjelo společně s tvůrci původních Falloutů. Stalo se tak ještě předtím, než Obsidian přešel do vlastnictví Microsoftu.

The Outer Worlds proto vyšel i na PlayStation 4 jakožto pravděpodobně na dlouho poslední titul talentovaného studia. Titul byl na mnoha místech nominován na jednu z nejlepších her roku a do jisté míry tak zafungoval jako náplast pro všechny, které ve stejnou dobu zklamalo fiasko Bethesdy s Falloutem 76.



Ancestors: Humankind Odyssey Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Ve stejný rok vyšla i dlouho očekávaná hra Ancestors: The Humankind Odyssey od studia Panache Digital Games. U kormidla nestál nikdo jiný než Patrice Désilets, otec série Assassin’s Creed a novodobé trilogie Prince of Persia. Přes zajímavý nápad soustředící se na téma počátků lidské evoluce se Ancestors příliš nepovedla. Trpěla stereotypem a špatným ovládáním a z recenzí si odnášela nízká hodnocení.



Snad ještě hůř dopadla letošní akce Disintegration, kterou připravoval jeden z původních tvůrců střílečky Halo Marcus Lehto. Hra nezaujala kritiku ani ostatní hráče a pro naprostý nezájem budou servery hry odpojeny ještě tento listopad, tedy pouhých pět měsíců po startu hry.



Společnost Private Division tak zatím bohužel neplatí za záruku kvality, hráči však mohou s napětím očekávat připravovaný Kerbal Space Program 2, s jehož vydáním se počítá příští rok.



The Outer Worlds Disintegration

Nová studia a čekání na Bioshock

Nečekanou pauzu si minulou generaci vybrala značka Bioshock a fanoušci tak dostali pouze remasterovaný soubor Bioshock: Collection (recenze), jenž kromě celé trilogie obsahoval ještě režisérský komentář.

Nikdy nedošlo ani na vydání nového Bioshocku pro Playstation Vita, který byl hráčům slíben na E3 v roce 2011. Po fantastickém Bioshock: Infinite se přitom zdálo, že je série nezastavitelná. I zde však platí, že výjimečná kvalita a nápaditost her si vybírala krutou daň. Hlavní vývojář Ken Levine se v rozhovoru pro Rolling Stones svěřil, že ho práce na hrách zcela vyčerpala a nemohl v jejich vývoji dále pokračovat.



Podle svých slov ho pro budoucí projekt zajímá především způsob, jak vyprávět co možná nejvíc znovuhratelný příběh tak, aby se na jeho utváření podílel sám hráč. Na vývojářské konferenci GDC v roce 2014 při své přednášce používal termín „příběhové lego“.“ Jako jistou inspiraci v minulosti zmiňoval Nemesis systém ze hry Shadow of Mordor.



Podle informace z roku 2015 měla být nová hra opět sci-fi z pohledu první osoby. Veškeré informace je ovšem třeba brát s rezervou, neboť od té doby se mnohé změnilo. Ačkoliv Levine od svého zaměstnavatele neodešel, studio Irrational Games bylo v roce 2017 zavřeno. Nato slavný vývojář s několika dalšími kolegy zformoval Ghost Story Games, které nadále funguje pod Take-Two. Pro tým to mělo znamenat nový začátek.



BioShock Infinite

Hráči se však nemusí bát, že by byl s Bioshockem konec. Na sklonku minulého roku bylo oznámeno zformování nového studia Cloud Chamber, jenž má mít na starosti právě vývoj nového Bioshocku. A mezi vývojáři nechybí ani někteří členové původního týmu.

Druhý velký krok pro Take-Two, potažmo 2K znamenalo založení studia 31st Union. O jeho budoucnosti se zatím moc neví, ale slibně působí jména dvou veteránů. Michael Condrey pracoval v minulosti na klíčových pozicích při tvorbě Call of Duty od Sledgehammer Games a sci-fi hororů Dead Space. Michael Chu má zase zkušenosti ze dvou dekád strávených v Blizzardu, kde pracoval mimo jiné jako hlavní autor lóru Overwatche.

Nové projekty v nedohlednu

Zvláštní je, že o nejbližší budoucnosti Take-Two toho v tuto chvíli moc nevíme. GTA VI lze očekávat nejspíše až v roce 2023, obzvlášť

vezmeme-li v úvahu fakt, že hry od Rockstaru bývají po svých oznámení odkládány klidně i o rok. Značky jako Borderlands, X-COM, Civilization, Mafia ani Bioshock rozhodně nejsou na odpis, je však jedině dobře, že společnost loví ve vodách externích partnerů a zakládá nová studia.

Co se týče labelu 2K, tak s výjimkou Mafie 3 vydala společnost v uplynulých letech velmi podařené tituly. Private Division by měla nasadit trochu přísnější kritéria pro posuzování kvality, na druhou stranu je dobře, že se mají ambicióznější vývojářské týmy na koho obrátit.



Zaměstnanec Rockstaru utěšuje unaveného kolegu

Dlouhý čas potřebný na vývoj her se podepisuje na dalších značkách Rockstaru, na nichž společnost tak trochu sedí. Max Payne, LA Noire, Bully a další mají přitom obrovský potencionál. Ve snaze udržet si špičkovou kvalitu svých her Rockstar nemá kapacitu ani na tvorbu remasterů, natož pak více her zároveň.

Pokud jsou zvěsti o menší rozloze GTA VI pravdivé, je možné, že hru opět vyvíjí primárně studio Rockstar North, zatímco část prostředků a pracovních sil společnost vyčlenila na jiný projekt. Elegantně by tak zareagovala na osočování, že se stávajícími pracovními podmínkami nic nedělá. Nezbývá než doufat, že výsledná kvalita her od Rockstaru s nastupující generací neutrpí a uvidíme jich tentokrát o trochu víc.