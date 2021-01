Generační vizitka Blizzardu: Hearthstone, Overwatch i dokončený Starcraft 2

Podvojná produkce vydavatelství Activision-Blizzard je natolik rozdílná a obsáhlá, že jsme se rozhodli každou z nich shrnout samostatně. Zatímco pro Activision bylo posledních šest let ve znamení dominantního Call of Duty, skvělých remasterů a počáteční spolupráce s tvůrci střílečky Destiny, Blizzard se soustředil na vlastní portfolio, které se poprvé od roku 1998 rozrostlo o kompletně novou značku.



Expanze na mobilní trh a domácí konzole umožnila zavedené firmě oslovit nové publikum, zatímco spolupráce se streamovací platformou Twitch měla nemalý vliv na vytváření kultury profesionálních streamerů. S tímto zábavním odvětvím souvisí i další rozvoj a popularizace esportů, do nichž Blizzard dlouhodobě investuje nemalé částky.

Blizzard 2014-2020

Cesta za vykoupením

Generaci odstartoval v roce 2014 nový začátek pro Diablo 3. Základní hra vyšla sice už v roce 2012, byl to však datadisk Reaper of Souls (recenze), s nímž kritizované pokračování konečně prokouklo. Nešlo ani tak o nový akt ani postavu, jako spíš o zásadní přepracování systému progrese, obtížnosti a celé herní struktury, kterou v RoS obohatil perfektní Adventure mód.

Téměř současně s vydáním datadisku zrušil Blizzard nenáviděnou aukční síň, která klíčový herní prvek, získávání lootu, zásadním způsobem degradovala. Tím však novinky nekončily. Ještě v roce 2014 přidal Blizzard do hry systém sezón a v rámci bezplatných patchů byla hra obohacována o další obsah v podobě dungeonů a questů.



Diablo 3 bylo velmi záhy portováno i na konzole. Ještě v roce 2013 vyšla hra na Xbox 360 a PlayStation 3, do nové generace hra vykročila o rok později v krásném Full HD rozlišení a 60 fps. Odpadla nutnost hrát online a díky druhé analogové páčce mohli hráči provádět s postavou úhybné kotouly. Konzolová verze překvapila všechny skeptiky – ovládání joypadem jí sedlo jako ulité a do dnešního dne představuje jednu z nejlepších možností gaučové kooperace bez nutnosti hrát na rozdělené obrazovce.

Snad ještě lepší byl port na Nintendo Switch v roce 2018, který umožnil vzít si Diablo na cesty. Verze obsahovala veškerý dosud vydaný obsah, včetně miniaturního rozšíření Rise of the Necromancer, jež do hry přidalo oblíbenou postavu ze dvojky.

StarCraft II: Legacy of the Void StarCraft II: Legacy of the Void

Dokončení se dočkal také Starcraft 2. Poslední část trilogie s názvem The Legacy of the Void (recenze) z roku 2015 dotáhla původní plány do zdárného konce a fanoušci předchozích Wings of Liberty (2010) a Heart of the Swarm (2013) mohli jásat. Část recenzentů nadávala na béčkové dialogy, příběh nebo zakončení, samotná kampaň však stále bodovala díky svému fantastickému designu, vysokorozpočtové výpravě a různorodosti jednotlivých misí. Za zmínku stojí ještě vítaná možnost kooperace, která tak umožňovala vychutnat si hraní ve více hráčích i méně zkušeným hráčům.

Celkově vzato se Starcraft 2 povedl a v éře všudypřítomných remasterů bychom mnoho lepších nových realtimových strategií nenašli. Dnes už hře sice nepatří titul nejpopulárnějšího esportového titulu, nedostatkem zájmu ale rozhodně netrpí. Nehledě na to Blizzard v říjnu oznámil, že s vývojem nového obsahu končí.



Stručný přehled 2013 Zrušen Project Titan, Diablo 3 vychází pro PS3/Xbox 360

2014 Hearthstone: Heroes of Warcraft, World of Warcraft: Warlords of Draenor, Diablo 3: Reaper of Souls - vydání na PC a kolekce pro PS4/Xbox One

2015 Heroes of the Storm, Starcraft 2: Legacy of the Void

2016 Overwatch, World of Warcraft: Legion, filmový Warcraft jde do kin

2017 Starcraft: Remastered, Destiny 2 přichází na Battlenet jako první hra, kterou nevytvářel Blizzard

2018 World of Warcraft: Battle for Azeroth, Diablo 3 vychází na Switch, Heroes of the Storm přechází do fáze údržby, oznámení Diablo: Immortal, odchází CEO Michael Morhaime

2019 World of Warcraft: Classic, Overwatch vychází na Switch, kauza s Blitzchungem, oznámeno Diablo 4 a Overwatch 2, odchází druhý ze zakladatelů Frank Pierce

2020 Warcraft 3: Reforged, World of Warcraft: Shadowlands



Karetní jackpot

V roce 2014 byli v Bizzardu při chuti. Vydání karetní hry Hearthstone: Heroes of Warcraft (recenze) pro PC a vzápětí i na mobilní platformy zaskočilo herní průmysl v době, kdy se většina studií vyrovnávala s příchodem nové generace.

Hearthstone dokázal brilantně zprostředkovat to, co dělá dobré karetní hry zároveň chytlavé. V jádru se jednalo o snadno pochopitelný titul s jednoduchými principy, který však zároveň nabízel dost prostoru k taktizování. Ačkoliv jednotlivé partičky trvaly krátce, brutální návykovost hry si v ničem nezadala s tituly jako Diablo, Starcraft nebo World of Warcraft. A jak je také dobře známo, dobré karetní hry vydělávají spoustu peněz, a tak není divu, že od spuštění Hearthstonu do hry každoročně vychází alespoň tři rozšíření.



Hearthstone: Heroes of Warcraft

Díky celkové přístupnosti, rozšířené platformě a v neposlední řadě i atraktivnímu podtitulu Heroes of Warcraft na sebe masová obliba Hearthstonu nenechala dlouho čekat.



Pohled hráče Hearthstone Ondřej Zach Na Hearthstone jsem navázal plynule poté, co Blizzard neprodloužil licenci provozovateli karetní hry World of Warcraft TCG, která tak bohužel zanikla. Hearthstone byl sice o poznání jednoduší a méně komplexní, nicméně kombinace přístupnosti a vymazleného uživatelského rozhraní byla trefa do černého. Pak samozřejmě přišlo to, co se stát muselo: nové expanze a rotace karet. Ačkoliv hraji dodnes, ne všechno se mi líbí, namátkou zbytečně velká role náhody, na níž jsou dokonce vystavěné celé archetypy balíčků, či nepovedený revamp Priesta. I přes hodně zajímavá komba má většina povolání také jen malou nebo žádnou možnost, jak narušit strategii soupeře. To je samozřejmě daň za přístupnost.

Popularita hry Hearthstone má ještě jeden důležitý rozměr. V roce 2014 odkoupil Amazon streamovací platformu Twitch, jejíž popularita od té doby zažila raketový růst. Streamování jako takové se stalo jedním ze symbolů generace a Blizzard se na jeho popularizaci podílel výrazným způsobem.

Samotný Hearthstone sehrál jednu z klíčových rolí. Nejednalo se však zdaleka jen o něj. Ještě dnes patří hry od Blizzardu k nejsledovanějším titulům na celé platformě, kde společnost dlouhodobě tvoří stabilní trojici společně s Valve (DotA 2, Counter-Strike: GO) a nedostižnými Riot Games (League of Legends, nově i Valorant). Popularita Fortnitu v posledních dvou letech katapultovala mezi streamovací elitu ještě Epic Games.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Porážka na vlastním hřišti

Blizzard si velmi brzy všiml, jaký potenciál pro něj Twitch představuje. Ve firmě si stále rvali vlasy za to, že jim proklouzla populární DotA, jejíž první díl, alias Defense of the Ancients, vznikl jakožto fanouškovský mód do Warcraftu 3. Společnost tak s nelibostí sledovala nástup druhého dílu pod křídly Valve, stejně jako ohromný úspěch konkurenčního League of Legends.

Žánr MOBA (multiplayer online battle arena) se stal ohromně lukrativním byznysem a esportem par excellence, jenž si mezi sebou rozdělily firmy Riot Games a Valve. Blizzard z celé situace vycházel jako jediný poražený, byť žánr vznikal de facto jakožto neoficiální součást jejich hry. O několik právních sporů později se měla stát nejúčinnější odpovědí Blizzardu vlastní MOBA Heroes of the Storm (recenze), již společnost vydala v roce 2015.



Heroes of the Storm - Echoes of Alterac Heroes of the Storm

Hra kombinující světy Diabla, Warcraftu a Starcraftu si sice odnášela pozitivní hodnocení z většiny recenzí, ostatní hráče a fanoušky Blizzardu však masově nepřesvědčila. V prosinci 2018 společnost oznámila, že ruší všechny připravované turnaje a lidé zodpovědní za vývoj Heroes of the Storm se přesunou na další projekty. Kromě těch nejnutnějších patchů se s hrou od té doby už nic neděje.

Co mohlo za její neúspěch? Snadnou odpovědí je zavedenost a neochvějná popularita League of Legends a Doty. Ukázalo se, že na další podobný projekt není na trhu místo. Heroes of the Storm nebyla zdaleka jedinou hrou tohoto typu, která se neuchytila. Dílčích důvodů bude ale mnohem víc. Hra se snažila zaujmout i příležitostné hráče, kteří mají ale před MOBA tituly velký ostych. Profesionálům zase Heroes of the Storm pravděpodobně nepřipadala dostatečně komplexní a navíc neviděli důvod, proč zanevřít na své oblíbence.

Overwatch

Overwatch – než přišel Battle Royale

Oznámení Overwatche (recenze) na Blizzconu 2014 většinu hráčů zaskočilo. Zbrusu nová střílečka začala vznikat teprve v roce 2013, když společnost zrušila sedm let vyvíjený online titul známý pouze jako Project Titan. Pestrobarevná týmová akce si taktéž vypůjčovala některé prvky z MOBA her. Jak se mnozí skeptici přesvědčili už v betě, Overwatch se hrál výborně. Když jej Blizzard v roce 2016 konečně pustil do obchodů, vynesl mu nejen mnoho nových fanoušků mezi konzolovými hráči a PCčkáři, ale také spoustu ocenění za nejlepší hru roku.



Vývojáři chytře rozpoznali mezeru na trhu po chybějícím následovníkovi Team Fortress 2 a vytvořili alternativní typ střílečky, která měla potenciál oslovit masové publikum. Těžko říct, jak moc kalkulovali s tím, že popularita hry vystřelí i díky streamingovému boomu, jenž byl tehdy v plném proudu.

Overwatch Overwatch

Overwatch popularizoval mimo jiné i dva obchodní modely, které zásadně ovlivnily herní průmysl. K jeho hraní nebyl potřeba Season Pass, nové mapy tak dostávali všichni hráči zdarma. Tučné výdělky měly zajistit lootboxy s kosmetickými doplňky pro jednotlivé postavy. Ne že by podobné prvky Blizzard vymyslel, po vydání a úspěchu Overwatche se však masově rozšířily a staly se takřka společenským problémem.



Overwatch měl našlápnuto výborně a díky turnajům a vlastní lize se mu dařilo i na poli esportů. V následujících letech mu však spoustu hráčů přebraly nastupující battle royale střílečky v čele s Fortnitem. Ačkoliv je to výrazně odlišný titul, spousta mladších hráčů od Blizzardu přešla ke konkurenci. Tvůrci se nevzdávají a stihli hru vydat například ještě na Nintendo Switch. V boji o mladší hráče však s Epicem jasně prohrávají.

World of WarCraft: Warlords of Draenor - patch 6.2, Fury of Hellfire

Warcraft a ošidná hra na nostalgii

O stabilní zisky se Blizzardu nadále staralo nesmrtelné WoWko. V posledních sedmi letech firma vydala, respektive ještě vydá čtyři rozšíření. Warlords of Draenor (2014) patřila k nejhůře hodnoceným, následný Legion (2016) naopak k těm nejlepším. Poslední Battle for Azeroth (2018) představoval v rámci série spíše průměr, zatímco aktuální Shadowlands (2020) se rozjely opět velmi slibně. Shadowlands se přitom silně opírají o mohutný lore značky, jak dokazuje i série krátkých animáků.



Pohled hráče WoW Ondřej Zach World of Warcraft je moje srdcovka, kterou hraji s přestávkami dodnes. Prozatím jsem si nenechal ujít žádnou novou expanzi ani obsahový patch. S vydáním Classicu jsem si rád připomněl, jaké to tehdy bylo, a vybavil si spoustu parádních zážitků, nicméně některé věci jsou neopakovatelné. Blizzard ušel ohromný kus cesty, ať už mluvím o způsobu vyprávění příběhu či návrhu některých zón. Na druhou stranu World of Warcraft už je zkrátka starý. Doba, kdy byl vnímám jako popkulturní fenomén, už je dávno pryč. Řadě hráčů se také nelíbí způsob, jakým jsou od Legionu zpracovávané expanze po systémové stránce. Mluvím teď o různých nástavbových systémech, které hráčově postavě propůjčují další sílu mimo základní arzenál schopností. V tomto ohledu jsem smířlivější, protože když se to nepřežene, vnáší to do hry každou expanzi něco nového. Na druhou stranu, vývojáři si často sami naběhnou přímo na vidle. Každopádně úloha v tomto smyslu nemá řešení, protože uživatelská základna je hodně rozmanitá, každý od hry očekává trochu něco jiného a zavděčit se všem zkrátka nejde.

Kromě toho potěšil fanoušky Warcraftu i čtyři roky starý filmový Warcraft, který nabídl solidní podívanou. Poprask a zahlcení serverů způsobilo vymodlené vydání upravené původní verze hry pod názvem World of Warcraft: Classic.

Warcraft film

Vydání WoW: Classic je třeba vnímat v kontextu současné popularity remasterů a remaků všeho druhu. Obzvláště Activision-Blizzard je v tomto ohledu velmi činný a investice se mu vyplatila v případě Crashe Bandicoota, Spyra a nejnověji také Tonyho Hawka. Také fanoušci Starcraftu se mohli v roce 2017 radovat z HD verze původního titulu, včetně datadisku Brood War (recenze).



Warcraft 3: Reforged (recenze) měl ještě o něco větší ambice, na rozdíl od Starcraftu skončilo ale jeho vydání naprostým fiaskem. Nenaplněné sliby, špatný technický stav a samotná vizuální podoba remasteru spoustě lidem nesedla a kultovní hra se na Metacriticu pyšní neskutečnou uživatelskou známkou 0,6, zatímco v recenzích získala hra v průměru skóre 59. Ještě nikdy se vydání jakékoliv hry od Blizzardu nesetkalo s tak odmítavým přijetím, a to ani vzdáleně.

WarCraft III: Reforged WarCraft III: Reforged

Odchody, kauzy a průšvihy

A opravdu, Blizzard jako by se v posledních dvou letech potácel z průšvihu do průšvihu. Společnost jako taková evidentně prochází turbulentním procesem jakési transformace. Firmu v posledních letech opustilo poměrně dost lidí na rozhodujících postech. V roce 2015 odešel ředitel a jedna z klíčových osobností zlaté éry Paul Sams, jenž zamířil do studia Ready at Dawn.

V roce 2018 odstoupil ze své pozice prezident a CEO Michael Morhaime a o rok později jej následoval druhý z původní zakladatelské trojice Frank Pearce. Po více než dvaceti letech opustili Blizzard také scénáristé Chris Metzen a Michael Chu. Novou posilou se stal naopak veterán série Gears of War Rod Fergusson, jehož úkolem bude dohlížet na nové Diablo. Kromě těchto změn vzbudil Activision-Blizzard loni velký rozruch, když nejprve ohlásil rekordní zisky, aby následně propustil téměř 800 zaměstnanců, kteří se však přímo nepodíleli na tvorbě nových titulů. Kapacity na vývoj společnost naopak navýšila.

StarCraft: Remastered StarCraft: Remastered

Hodně se mluví o větším tlaku, který na Blizzard údajně vyvíjí Activision. Mnohé zarazilo, když se na „nedotknutelném“ Battlenetu začaly objevovat tituly jako Call of Duty nebo Destiny 2.



A pak tu jsou další kauzy. Když na BlizzConu 2018 firma s velkou pompou oznámila mobilní hru Diablo: Immortal, postarala se tak o jeden z největších trapasů generace. Bývalý zaměstnanec, producent Diabla 2 Mark Kern, tehdy prohlásil, že společnost přestala rozumět vlastním fanouškům. Přitom možná tehdy stačilo ukázat alespoň logo čtvrtého dílu s nápisem „More Details Soon“ a oznámení mobilního Diabla by bylo hned vnímáno jinak.



Diablo Immortal Diablo Immortal

O rok později následovala kauza s profesionálním hráčem s přezdívkou Blitzchung, jenž během streamu podpořil demonstrace v Hong Kongu. Cena mu byla odebrána, hráč byl zabanován, vyloučen a oba uvaděči dostali od společnosti vyhazov. Blizzard se za kauzu omluvil, cenu soutěžícímu nakonec vrátil a, jakožto jistou formu varování, ban i vyhazov zkrátil. Firma trvala na tom, že vztah Blizzardu s Čínou nehraje v rozhodnutí žádnou roli a společnost nechce do her a pořádaných soutěží míchat politiku.

Je nutné poznamenat, že Activision-Blizzard se zviditelnil i tím, že po odmítavé reakci ze strany Číny zcenzuroval vlastní upoutávku na Call of Duty, která byla na téma „Poznejte svou historii“ a figuroval v ní masakr na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. V případě hnutí Black Lives Matter naopak do válečné střílečky napasoval černé nahrávací obrazovky s textem na podporu hnutí.

Podobně korektní poselství letos vyjádřil už samotný Blizzard na svém oficiálním Twitteru a spousta lidí logicky poukazovala na pokrytectví firmy. Pro tu je asijský a čínský trh nesmírně důležitý a má v něm dva důležité partnery: čínský Tencent vlastní pětiprocentní podíl Blizzardu, NetEase zase připravuje mobilní Diablo a zároveň se stará o vydávání her od Blizzardu v Číně.

Blitzchung během streamu

Fanoušci si tak právem dělají starosti o budoucnost firmy. Ve snaze napravit průšvih z roku 2018 oznámil Blizzard loni své nadcházející tituly, kterými mají být Diablo 4 a Overwatch 2. Oba tituly tentokrát už vyjdou na PC a konzole současně. Co se jejich podoby a obsahu týče, zdá se, že společnost vychází vstříc požadavkům komunity, na druhou stranu jako by ztrácela vizionářství a chuť dělat věci po svém.

Orientace firmy se zdá být tlačena směrem ke streamování a nutnosti být neustále online. V mnohém se také nezdravě inspiruje v mobilních hrách. Diablu navíc vyrostl zdatný konkurent v podobě Path of Exile, jehož druhý díl vyzve čtyřku na přímý souboj.



Blizzard se může pyšnit atraktivními světy, které však dostatečně nevyužívá. Nové Diablo údajně vyzkoušelo řadu konceptů, nakonec to ale vypadá, že bude hrát na jistotu. Nabízí se otázka, proč ostatní prototypy vyhodila společnost z okna a nevydala některý z nich coby regulérní odbočku hlavní číslované hry. Jakkoliv bychom rádi viděli remasterované Diablo 2, té nostalgie je v podání Activision-Blizzardu už trochu moc. A jak jsme se mohli přesvědčit z vydání remasterovaného Warcraftu 3, ne všechny podobné předělávky nutně končí úspěchem.