Generační vizitka Sony: Krasojízda PlayStationu 4 ve znamení exkluzivit

Kromě toho společnost poprvé vstoupila na trh virtuální reality. Opačný kurz zvolila v oblasti handheldů, kde byla nucena vyklidit pole s neúspěšnou Vitou.



Start hardwaru nové generace v roce 2013 byl silně poznamenán špatně zvolenou marketingovou strategií ze strany Microsoftu. Sony nabídlo výkonnější a levnější herní konzoli, která byla, na rozdíl od nechvalně proslulého PlayStationu 3, vyvíjena v souladu s požadavky vývojářů. Na rozdíl od Microsoftu firma nikdy ani neavizovala nutnost online připojení, a nepokusila se tak zatrhnout půjčování anebo bazarový prodej her.



Značka PlayStation si navíc už v té době vybudovala dobré jméno díky pověstným exkluzivitám jako The Last of Us, Uncharted, God of War, Heavy Rain nebo Metal Gear Solid 4. Mezi dobrými zprávami se trochu ztrácela skutečnost, že majitelé PlayStationu 4 museli nově platit za hraní přes internet. Služba Playstation Plus odstartovala sice již v roce 2010 s nabídkou slev, her zdarma a dalších výhod, za hraní online multiplayeru jste však v éře PlayStationu 3 ještě nic neplatili. Šlo o jednu z výhod, kterou firma bojovala proti populárnímu Xboxu 360. S novou generací se tento podstatný rozdíl smazal.

Exkluzivity: Pomalý rozjezd….

Hned zkraje nabral PlayStation 4 na Xbox One drtivý náskok, který se v následujících letech ještě zvyšoval. S téměř 114 miliony prodanými kusy je PlayStation 4 druhou nejprodávanější domácí konzolí všech dob, zatímco odhady týkající se Xboxu One nejsou ani poloviční. Velkou roli hrály samozřejmě exkluzivity. Je proto zajímavé, že v tomto ohledu byl nástup Sony pomalý.

Generaci odstartovala vizuálně působivá, ale veskrze průměrná střílečka Killzone: Shadow Fall (recenze) a k tomu nepříliš výrazná animáková skákačka Knack. Překvapením se stala arkádová akce Resogun od studia Housemarque lákající na ryzí, návykovou hratelnost a mimořádně efektní grafiku.



Killzone: Shadow Fall Knack

Rok 2014 byl stále ve znamení čekání na skutečný „system seller“. Superhrdinovská openworldová akce Infamous: Second Son (recenze) opět bodovala spíše vizuálem než zajímavou hratelností, podle některých názorů ji překonala dokonce i následná odbočka Infamous: First Light (recenze). LittleBigPlanet 3 (recenze) od nezávislého studia Sumo Digital představovala příjemnou jednohubku, ale po předchozích dílech působila dříve zajímavá a kreativní značka už dost vyčerpaně. Start se nepovedl ani závodům Driveclub, který Sony původně slibovalo všem majitelům PS Plus.

Po sérii odkladů a změn nakonec hráči dostali obsahově osekanou verzi. Driveclub byl zkraje kritizován, ale dlužno podotknout, že tvůrci z Evolution Studios titul nadále vylepšovali z hlediska hratelnosti i vizuálu, navíc do hry přidali spoustu obsahu. Vyšla dokonce i zvláštní verze pro virtuální realitu. Když Sony v roce 2016 oznámilo, že zkušené studio zodpovědné mimo jiné za série WRC a Motorstorm zavírá, bylo to pro mnohé velké překvapení. Samotný Driveclub byl posléze stažen z virtuálního obchodu a servery hry vypnuty.



InFamous: Second Son Driveclub

Kromě zmíněných her vyšel v roce 2014 ještě remaster novodobé klasiky The Last of Us (recenze). Legendární hra pravidelně se umisťující na žebříčku nejlepších titulů uplynulé dekády se v remasteru dočkala dalších vylepšení v oblasti grafiky i plynulosti. Jako první ji v této generace obohatil dnes už velmi rozšířený Photo Mode.

Vlna remasterů pokračovala po zbytek generace, a Sony tak lákalo ty, kteří v minulé generaci zůstali věrní Xboxu 360 nebo PC. K The Last of Us se brzy přidal epický God of War 3, trilogie Uncharted: Nathan Drake Collection, Heavy Rain, Beyond: Two Souls a mnohé další. Kupodivu opomenuty zůstaly série Infamous, Resistance a Killzone.



Nezůstalo však jen u předělávek z PS3, Sony portovalo i klasiky ze svých handheldů PSP a PS Vita. Na konzoli se tak podíval remaster vynikajícího Gravity Rush, oba díly Pataponu a LocoRoco i geniálně zpracované papírové dobrodružství Tearaway Unfolded od tvůrců původní LittleBigPlanet.

The Last of Us Remastered Uncharted: The Nathan Drake Collection

Rok 2015 byl z hlediska exkluzivit už výraznější. Extrémně lineární, krátká střílečka The Order: 1886 (recenze) však skončila ještě zklamáním, neboť vedle špičkové výpravy nedokázala nabídnout odpovídající hratelnost a byla místo toho přeplněná lacinými QTE momenty. Někteří jí tak právem přirovnávali ke konkurenční exkluzivitě Microsoftu Ryse: Son of Rome. Tvůrci Ready at Dawn (autoři odboček God of War pro PSP) po vydání The Order: 1886 přestali vytvářet tituly pro Sony a nechali se místo toho koupit Facebookem, pro nějž od té doby vyvíjejí herní VR sérii Echo na Oculus.



Příjemným překvapením se naopak stal Until Dawn (recenze) od Supermassive Games. Prvotřídní hororový slasher zaujal četností voleb a originálním ovládáním a dodnes se řadí k nejlepším hrám svého druhu. Ani tady si však Sony vývojáře nepojistila. Until Dawn sice zůstal exkluzivitou, následné hry ze série Dark Pictures Anthology (Man of Medan a letošní Little Hope) již vyšly na ostatní platformy. Studio Supermassive Games na těsnou spolupráci se Sony přesto nezanevřelo a vyvinulo pro ní exkluzivní VR tituly anebo interaktivní film Hidden Agenda v rámci služby Playlink.

The Order: 1886 Until Dawn

Ve stejný rok jako Until Dawn vyšel i první exkluzivní superhit, kterým se stalo lovecraftovské RPG Bloodborne (recenze). Mimořádně děsivá a působivá hra od tvůrců Dark Souls dodnes patří ke kultovním titulům. V roce 2015 získala vedle Zaklínače řadu ocenění za hru roku a mnozí ji označují za nejlepší titul celého žánru. Sám autor a vedoucí studia From Software Hidetaka Miyazaki loni prohlásil, že ze všech Souls her je Bloodborne jeho nejoblíbenější.



Bloodborne: The Old Hunters

…mocný finiš

Úspěch Bloodbornu následovala řada mainstreamovějších titulů. V roce 2016 už Sony sázelo jeden hit za druhým a její vítězná série od té doby neskončila. Jako ty nejlepší a nejúspěšnější lze jmenovat Uncharted 4: Thief’s End (recenze), Horizon: Zero Dawn (recenze), God of War (recenze), Marvel’s Spider-Man (recenze), The Last of Us: Part II (recenze) a Ghost of Tsushima (recenze). Zmíněné tituly představují v kategorii příběhových akcí prakticky výkvět a naprostou špičku generace. Nezůstalo však zdaleka u nich. Důležitou exkluzivitou zůstává i nejlepší japonské RPG poslední dekády Persona 5, včetně rozšířené verze Persona 5 Royal.



God of War Ghost of Tsushima

Vynikající Ratchet & Clank (recenze) od tvůrců Spider-Mana je co do vizuálu k nerozeznání od animáků, přesto nabízí prvotřídní hratelnost. Překrásný remake legendárního Shadow of the Colossus (recenze) zůstává i po letech jedním z nejunikátnějších dobrodružství s atmosférou tajemna.



Uncharted: The Lost Legacy (recenze) s nádhernými indickými lokacemi sice zůstala ve stínu ambicióznější čtyřky, faktickou délkou se však prakticky rovnala prvnímu dílu. Samotná hratelnost se přitom těšila vysokému standardu, na jaký jsme v této sérii zvyklí. Přes slabší začátek se motorkářský open world Days Gone (recenze) rozvinul do jedné z nejlepších her žánru a řadu technických problémů odstranily následné patche.

Uncharted: The Lost Legacy Shadow of the Colossus (2018)

K tomu je třeba připočítat další unikátní tituly jako neprávem přehlížený animovaný open world Gravity Rush 2 (recenze), letošní herní editor Dreams (recenze) nebo loňskou artovou víkendovku Concrete Genie (recenze). Vymodlený The Last Guardian (recenze) sice bojoval s ovládáním, mistrný rukopis tvůrců Shadow of the Colossus je na něm však znát a co do emocí za ním rozhodně nezaostává. Na rozdíl od The Last Guardiana jsme se nikdy nedočkali uskutečnění projektu Deep Down od Capcomu, který studio avizovalo na začátku generace. Jako mrtvá se jeví i exkluzivita Wild, byť nedávno přišla informace, že práce na něm stále pokračují.

V poměrně krátkém čase a bez jakýchkoliv problémů se naopak podařilo dotáhnout Death Stranding (recenze). Mimořádně nápaditou hru od tvůrce Metal Gear Solid mnozí milovali, jiné však vůbec neoslovila. Připomenout musíme i unikátní demo ke zrušené Silent Hills s názvem P.T., které zůstává jedním z nejděsivějších počinů v herní historii.



Ucházejícím pokračováním byl i Knack 2 (recenze), byť hra stále patří spíše k průměru. Do stejné kategorie můžeme zařadit i pokus o vzkříšení klasiky MediEvil (recenze). Poněkud bizarně dnes působí i remaster Parappa the Rapper.

Death Stranding The Last Guardian

Svého soka Sony neporazilo v kategorii závodů. Gran Turismo Sport (recenze) sice nedopadlo tragicky, ale v porovnání s nabídkou Forzy na Xboxu působí PlayStation 4 jako chudý příbuzný. O to nepochopitelnější je zmíněné zavření Evolution Studios a konec Driveclubu. Ze závodů se sluší připomenout i další pokus vzkřísit zapomenutou klasiku - WipeOut: Omega Collection (recenze) podporoval i hraní ve virtuální realitě, přes pozitivní recenze však poněkud zapadl.



Ke všem zmíněným hrám je třeba připočíst i další exkluzivity, které se objevily i na PC, ale nikdy nevyšly na konkurenční Xbox. Za všechny jmenujme parádní samurajské RPG od tvůrců Ninja Gaiden. NiOh (recenze) co do hloubky nabídla jeden z nejpropracovanějších soubojových systémů všech dob. Letošní nástupce NiOh 2 prvotinu ještě překonala a představuje největší konkurenci tradičních Souls her od From Software.

Nioh 2 Detroit: Become Human

Zmínit musíme i původní exkluzivitu Detroit: Become Human (recenze), která (podobně jako Horizon: Zero Dawn a Death Stranding) vyšla později i na PC. Detroit je přitom nejpropracovanější hrou od studia Quantic Dream specializujícího se na filmové hry s možností ovlivnit děj. Detroitu se to povedlo přitom mnohem lépe než konkurenci, k tomu nabídl ohromující výpravu.



Díky dohodě se Sony na Xboxu nikdy nevyšla ani populární bojovka Street Fighter V (recenze). Pouze na PlayStationu 4 dosud zůstává i letošní remake Final Fantasy VII, který bude jistě mnohde patřit ke kandidátům na nejlepší letošní hru. Obecně lze říct, že exkluzivit má Sony ještě mnohem víc díky široké podpoře ze strany japonských studií. Microsoft se v tomto ohledu začíná v posledních letech mnohem více angažovat (na Xbox začala vycházet například Yakuza i Kingdom Hearts), ale svého konkurenta nemá nikdy šanci dohnat. Letos stojí za zmínku například parádní příběhové anime 13 Sentinels: Aegis Rim, které je k dispozici pouze na Playstationu 4.



Nástup konzole PlayStation 5 měl zároveň signalizovat konec exkluzivit pro starou platformu, přesto se na PS4 podívá ještě Spider-Man: Miles Morales, Sackboy’s Big Adventure a příští rok prý dokonce i Horizon: Forbidden West. To už jsme ale v nové generaci.

Street Fighter 5: Arcade Edition Final Fantasy VII Remake

Playstation 4 Pro a Playstation VR

Sony bylo také rychlejší v závodu o majitele 4K televizí. Playstation 4 Pro přišel do obchodů již na konci roku 2016, zatímco ještě výkonnější Xbox One X až o rok později. Nepotvrdily se obavy, že by kontroverzní krok negativně postihl majitele základních konzolí. Drtivá většina her pro ně vycházela po celý zbytek generace poctivě optimalizovaná, Pro verze nabízela zpravidla lepší rozlišení, podporu HDR, případně plynulejší framerate. Snaha o důslednou optimalizaci dávala smysl, vždyť většina majitelů PlayStationu 4 nevlastnila Pro verzi.



Playstation 4 Slim PlayStation 4 Pro

Kromě Playstationu 4 Pro vyšla v roce 2016 také menší varianta základní konzole s názvem Playstation 4 Slim a především headset pro virtuální realitu Playstation 4 VR.



Ten nabídl ve své době mnohonásobně nižší cenu než konkurenční HTC Vive a Oculus Rift a stal se nejprodávanějším herním VR headsetem. Přesto je na prodejních číslech dobře vidět, že hraní ve virtuální realitě zůstává okrajovou záležitostí. Poslední údaj z konce loňského roku hovoří o pěti milionech prodaných kusů.

Playstation VR sice bodoval díky nízké ceně, kvalita zobrazení se však odvíjela od nižšího výkonu konzole. Zážitek kazilo i nepřesné, zastaralé příslušenství v čele s ovladači Playstation Move a kamerou k Playstationu 4. Celkovou nepohodlnost dovršovala záplava kabelů, která proměnila obývací pokoj v nevzhledný serverový brloh. Bohužel také platí, že mnohým hráčům způsobuje hraní ve VR nevolnost.

PlayStation VR, model CUH-ZVR2

Přes všechny výhrady vyšla na PS VR hezká řádka vcelku zábavných titulů, které zaujaly díky své jinakosti a vpravdě revolučnímu zpracování. Největší rozruch vzbudil Resident Evil VII: Biohazard (recenze), který si mohli hráči vychutnat jak na televizní obrazovce, tak ve VR. Mnozí z těchto odvážlivců popisují hodiny strávené v domě Bakerových jako svůj nejděsivější herní zážitek vůbec. Na jiných VR headsetech přitom Resident Evil VII vůbec nevyšel.



Mezi VR exkluzivitami nejvíc vynikal fantastický Astro Bot: Rescue Mission (recenze), který dokázal platformu nejlépe využít a svůj celkový design přizpůsobil hraní ve VR. Zajímavé zážitky nabídla dále například akční Blood & Truth (recenze), horror Déracine (recenze) od From Software, kolejnicová Until Dawn: Rush of Blood (recenze) anebo střílečka Firepoint. Ke značce Until Dawn se tvůrci Supermassive Games vrátili ještě jednou s ambiciózním horrorem The Inpatient (recenze), ten se ale bohužel moc nepovedl.

Resident Evil VII: Biohazard Astro Bot: Rescue Mission

Z multiplayerových akcí jmenujme poměrně zdařilé RIGS: Mechanized Combat League s mechy a Firewall: Zero Hour (recenze) tematicky připomínající Rainbow Six. Letošní VR exkluzivity reprezentují Iron Man VR (recenze) a multiplayerový Predator: Hunting Grounds (recenze). Na obou jsou bohužel dobře vidět limity, s kterými se dnes už silně zastaralá technologie potýká. K tomu všemu je třeba přičíst záplavu her, které vyšly i na jiných VR platformách. Zmiňme vynikající tituly jako Moss, Batman: Arkham VR, československý superhit Beat Saber, Tetris Effect, Superhot VR a mnohé další.



V Sony hodlají do virtuální reality nadále investovat. PlayStation VR, včetně drtivé většiny svého portfolia, je kompatibilní s PlayStationem 5. Technologie je však už značně zastaralá. Podle posledních vyjádření to vypadá, že modernější nástupce přijde nejdříve v roce 2022.

2013 vychází Playstation 4; Killzone: Shadow Fall, Knack; Resogun; Cory Balrog se vrací do Sony Santa Monica 2014 Infamous: Second Son, Infamous: First Light, Driveclub, The Last of Us Remastered, LittleBigPlanet 3; P.T.; Entwined, Hohokum, CounterSpy; startuje služba Playstation Now, Jacka Trettona střídá Shawn Layden na pozici vedoucího SIEA, založení studia Pixelopus. Amy Hennigová odchází z Naughty Dog 2015 Bloodborne, The Order: 1886, Until Dawn, Uncharted: Nathan Drake Collection, God of War 3 Remastered, Beyond: Two Souls (Remaster), Tearaway Unfolded, Gravity Rush Remastered; Helldivers, Everybody’s Gone to Rapture, Sony oznamuje spolupráci s Kojima Productions 2016 Uncharted 4: Thief’s End, Ratchet & Clank, The Last Guardian, Street Fighter V, Heavy Rain (Remaster); Bound, Alienation; VR: Driveclub VR, RIGS: Mechanized Combat League, Until Dawn: Rush of Blood; vychází World of Final Fantasy a Severed na PS Vita; startuje Playstation VR, Playstation 4 Slim, Playstation 4 Pro, Sony zavírá Evolution Studios, Začíná restrukturalizace a globalizace firmy - SCE se mění na SIA

2017 Horizon: Zero Dawn, Persona 5, NiOh, Gravity Rush 2, GT Sports, Uncharted: The Lost Legacy, Knack 2, NiOh, Wipeout Omega Collection; Matterfall, remastery LocoRoco 1 a 2, Patapon, Parapa the Rapper; VR: Farpoint, Resident Evil VII: Biohazard, startuje Playlink, odstupuje vedoucí SIE Andrew House, Bruce Straley odchází z Naughty Dog

2018 God of War, Marvel’s Spider-Man, Shadow of the Colossus, Detroit: Become Human; VR: Astro Bot Rescue Mission, Déraciné, The Inpatient, Firewall: Zero Hour 2019 Days Gone, Death Stranding, Concrete Genie, MediEvil; VR: Blood &Truth; konec výroby Playstationu Vita; Playstation Now zlevňuje a nabízí exkluzivity z PS4; Sony začíná bojkotovat výstavu E3, Shuei Yoshidu nahrazuje na pozici vedoucího SIE Worldwide Studios Hermen Hulst, odstupuje Shawn Layden, Kaz Hirai odchází ze Sony 2020 Dreams, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Persona 5 Royal, NiOh 2, The Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure; Patapon 2 Remastered; Death Stranding a Horizon: Zero Dawn vycházejí na PC; VR: Predator: Hunting Grounds, Iron Man VR; Sony kupuje Insomniac Games, startuje Playstation 5



Námluvy s indie vývojáři

Obrat směrem k virtuální realitě, který Sony začalo vykazovat v posledních letech, vysvětluje, proč společnost na rozdíl od předchozí generace upouští od striktně exkluzivního partnerství s menšími, nezávislými studii. Když PlayStation 4 vycházel, platilo Sony v tomto ohledu za premianta. Tituly od Thatgamecompany jako Flower a Journey platily za mistrovská díla, stejně jako třeba Unfinished Swan od vizionářů z Giant Sparrow.

Mezi časové exkluzivity Sony v této generaci patřily takové kalibry jako Hellblade, The Witness anebo What Remain’s of Edith Finch. Hry však nakonec stejně vyšly i na ostatní platformy. Mnohé dřívější nezávislé perly jako právě Journey, Flower nebo Unfinished Swan si kromě PS4 remasteru našly cestu na PC a iOS a přestaly platit za „čisté“ exkluzivity. Na Xboxu ani Nintendu je však nenajdete.

Klíčový rozdíl lze spatřovat v tom, zda Sony figuruje jako vydavatel indie titulu. Pokud ano, titul má zpravidla sice slušnou šanci vyjít i na PC, pokud hru vydává nezávislé vydavatelství, bylo PS4 pouze primární platformou a pokud je úspěšná, tak si hra nakonec najde cestu i na konkurenční konzole. V případě Microsoftu platí vlastně něco podobného a můžeme to pozorovat na hrách Ori and the Blid Forest anebo Ori and the Will of the Wisps, které vydal Microsoft, a proto je na PlayStationu 4 nenajdeme.



Journey (PS4) The Unfinished Swan

Na herním trhu v roce 2016 vyrostlo nové vydavatelství Annapurna Interactive platící za jeden z nejpozitivnějších nových elementů uplynulé generace. Právě Annapurna se ujala řady nadějných projektů a její jméno dnes platí za záruku nejvyšší kvality indie her. Za podporu nezávislých projektů si samozřejmě zaslouží pochvalu i vydavatelství Devolver.



Malá studia to často nemají vůbec jednoduché. Autoři fantastické hry Everybody’s Gone to Rapture (recenze), studio Chinese Room, pod hlavičkou Sony vydalo hru pouze na PlayStationu 4 a PC, kvůli nízkým příjmům však bylo nuceno přerušit svou činnost. Slavné studio Thatgamecompany se mezitím přeorientovalo na mobilní trh, kde vydalo Sky: Children of the Light. Část studia se však odtrhla a založila Giant Squid Studios, kde pod hlavičkou 505 Games od té doby vydala meditativní ABZÛ – nejprve na PlayStation 4 a PC, poté na na Xbox One a nakonec i na Switch. Jejich zatím posledním titulem je aktuální The Pathless, který rovněž startuje na konzolích od Sony.



Everybody’s Gone to Rapture

Sony v roli vydavatele indie her nebylo úplně nečinné. Kromě Everybody’s Gone to Rapture vydala firma v začátcích generace průměrné indie hry Hohokum nebo CounterSpy. Obě vyšly i na PS3 a Vitu. Výrazně lepší byla arkádová akce Helldivers (recenze), která si našla cestu i na PC. Čistou exkluzivitou zůstala zajímavá baletní artovka Bound, kterou si šlo vychutnat ve VR, a k tomu jako jedna z posledních výtečně využívala možností 3D televizí.



Speciální zmínku si zaslouží trvající spolupráce Sony se studiem Housemarque. Tvůrci se blýskli při startu konzole již zmiňovanou arkádovou nádherou Resogun. Zkušené studio vydalo v následujících letech hned několik arkádových pecek opírajících se o vyladěnou hratelnost a efekty přesycenou grafiku. Alienation (recenze), Nex Machina (recenze) i Matterfall (recenze) uspěly u kritiků, nedařilo se je však prodávat. Až na Nex Machinu dostupnou i na PC zůstávají tituly výsadou konzolí Playstation. Obrat má pro studio znamenat nadcházející Returnal chystaný na PS5. Ten má sice znovu nabídnout vyladěnou akční hratelnost, díky vyššímu rozpočtu však také více vtahující výpravu a příběh.

Matterfall Nex Machina: Death Machine

Indie produkci trochu připomíná i dosavadní portfolio studia Pixelopus, které je však na rozdíl od Housemarque reálně majetkem Sony. Studio vzniklo v roce 2014 a ten samý rok se uvedlo nevýraznou prvotinou Entwined. Loni autorům vyšel mnohem zajímavější Concrete Genie (recenze).



Alternativní produkci zajišťuje na PlayStationu 4 ještě služba Playlink, která odstartovala v roce 2017. Hry z tohoto programu cílí na příležitostné hráče, lze je ovládat pomocí mobilních telefonů a vyžadují minimální hráčské schopnosti. V některých případech se jedná o interaktivní filmy, jindy o gaučové party tituly. Mezi jinými jmenujme například hry jako That’s You, SingStar Celebration, Planet of the Apes: Last Frontier anebo Hidden Agenda (souhrnná recenze). Pokusem o interaktivní film byla i loňská Erica.

Concrete Genie

Game Pass od Sony? Playstation Now

Zajímavou situaci bylo možné vidět na poli předplatného, streamování a služeb, o nichž se v poslední době mluví především v souvislosti s Microsoftem. Když v roce 2012 Sony oznámilo akvizici společnosti Gaikai, zaměřené na streamovací technologie, bylo mnohým jasné, kam takový nákup povede. Výsledkem byla služba Playstation Now, která odstartovala v Severní Americe v roce 2014. Do Evropy se však služba bohužel dostává velmi pomalu.



V roce 2015 přišla na řadu Velká Británie, v následujících letech další státy severní a západní Evropy. PS Now začínala čistě jako streamovací služba a měla nahrazovat zpětnou kompatibilitu z PlayStationu 3, které vzhledem k výrazně odlišné architektuře obou systémů není jednoduché hardwarově dosáhnout. Hry šlo původně streamovat na PlayStation 3, PlayStation 4, Playstation Vita, televizory Sony Bravia a další zařízení od Sony. V následujících letech se měla situace výrazně změnit.

Velký vliv na novou situaci měla sílící konkurence hlavně ze strany Microsoftu, který v polovině generace odstartoval službu Xbox Game Pass a oznámil své plány týkající se streamování skrze Project xCloud. V roce 2016 odstartovala Playstation Now na PC. O rok později přestala PS Now podporovat PS3, Vitu, televize a další „obývákové“ příslušenství. Stále se rozrůstající knihovna však začala obsahovat i tituly z PS4 a PS2, které už bylo možné do konzole stáhnout a hrát offline, podobně jako je tomu u titulů z konkurenčního Game Passu.

Důležitý přelom nastal v loňském roce, kdy společně s dalším regionálním rozšiřováním došlo k výraznému snížení ceny předplatného z dvaceti na deset dolarů měsíčně. Zároveň firma oznámila, že do svého katalogu bude začleňovat na omezenou dobu také exkluzivity z PS4 jako God of Waranebo Bloodborne. Ty se tak dostaly k majitelům PC, byť pouze formou streamingu (na konzoli je šlo stáhnout).



Ohlasy na Playstation Now ze zahraničí jsou spíše vlažné, byť jde o lepší službu než v začátcích. Tím největším záporem je však pro tuzemského hráče fakt, že služba zatím stále není dostupná u nás. V nabídce jsou sice stovky her, velká část z nich ale představuje nezajímavý odpad, o němž ani poučení hráči nikdy neslyšeli.



Těžko pochopitelná je absence knihovny z PS1 a také portfolio PS2 je značně chudé. Na druhou stranu s příchodem nové generace patrně poroste množství přidaných PS4 titulů, které si budou moci předplatitelé stáhnout do PS4 nebo PS5. Nové hry přicházejí na platformu každý měsíc, tak jako v případě Game Passu, ovšem na rozdíl od něj aktuální novinky na PS Now zatím nestartují.



Playstation Now se nám tedy v tuto chvíli jeví jako nezajímavá a nerelevantní, ale v nadcházejících letech se to může výrazně změnit. Obzvlášť když k tomu připočteme i lákavou startovní nabídku PS Plus Collection, která se českých hráčů už týká, neboť je navázaná na „multiplayerové“ předplatné PS Plus, nikoliv PS Now.



Days Gone Ratchet & Clank

Pomalá smrt Vity

S čím Sony bohužel vůbec nepochodilo, byla kapesní konzole PlayStation Vita. Nástupce slavného Playstationu Portable (PSP) přišel na západní trh ještě v roce 2012, v konkurenci nové generace mobilních telefonů a kapesní konzole Nintendo 3DS se mu však nepodařilo prosadit. Poslední ránu mu zasadil nástup Switche v roce 2017. Sony ukončilo výrobu Vity o dva roky později. Odhady prodejních čísel tipují maximálně 15 milionů prodaných kusů. Pro srovnání Nintendo 3DS dosáhlo na 75 miliónů, zatímco Switch letos překonal 68 milionů prodaných kusů.



PS Vita

Nástup PlayStationu 4 měl přitom znamenat pro Vitu nový impuls. Do zařízení šlo skrze funkci Remote Play streamovat hry z konzole. Některé nezávislé tituly podporovaly funkci Cross-Buy (stačilo je koupit na jednu z platforem a automaticky jste získali nárok na druhou verzi) a Cross-Save (uložené pozice šlo díky cloudu využít v obou verzích). Zařízení měla pomoci i zmíněná integrace služby PlayStation Now.



Nějaký čas k pořízení konzole lákala i slušná nabídka portů nezávislých a graficky méně náročných her jako SteamWorld Dig, Child of Light, Resogun, Rayman Legends, Shovel Knight anebo Guacamelee. Jedny z posledních výraznějších titulů představoval port World of Final Fantasy vyvíjený zároveň pro PlayStation 4 a krátkodobá exkluzivita Severed od tvůrců Guacamelee. Obě vyšly v roce 2016.



Sony kupodivu Vitu nikdy nepropagovalo jako zařízení na hraní retro her, byť se v její knihovně dosud nacházejí raritní kusy z éry PS1,PS2 a PSP. Detailnější shrnutí a důvody, proč se Vita neprosadila, si můžete přečíst v našem nekrologu.

Silent Hill Suikoden II

Personální přesuny a odchody

Leadershipem PlayStationu a Sony v posledních letech otřásly odchody a přesuny spojené s celkovou restrukturalizací firmy, jež byla ohlášena v roce 2016. Dřívější Sony Computer Entertainment (SCE) s regionálními pobočkami a Sony Network Entertainment International se měly globalizovat pod značkou Sony Interactive Entertainment (SIE).



Mnozí truchlili, když firmu v roce 2014 opustil prezident americké SCE Jack Tretton, jenž byl tváří jejího vítězného tažení v úvodu generace. Jeho nástupce Shawn Layden si nevedl o nic hůře, dokud ho nesmetlo personální zemětřesení v roce 2019. Další výraznou ztrátou bylo odstoupení CEO a prezidenta Sony Kaza Hiraie, který se s firmou po dlouhých letech definitivně rozloučil v roce 2019.

Jiní si pamatují ikonickou tvář Andrewa House, který se z poslední doby zapsal do paměti fandů především tím, když rozzářeně oznamoval exkluzivní partnerství Sony s Hideo Kojimou na Death Stranding. House opustil pozici vedoucího SIE v roce 2017. Současnou postavou zastupující PlayStation je prezident Sony Interactive Entertainment Jim Ryan. Na pozici vedoucího všech vývojářských studií fungujících pod názvem Sony Worldwide Studios zase nastoupil Hermen Hulst z Guerilla Games. Zajímavě zní informace, že Hulstův předchůdce, další veterán Shuei Yoshida, se má soustředit na posílenou spolupráci Sony s nezávislými vývojáři.

Nepříjemné odchody postihly i vývojářská studia. Nejvýraznější ztrátou byla zkušená vývojářka Amy Henningová ze studia Naughty Dog, která kočírovala vývoj trilogie Uncharted nebo, ještě v Crystal Dynamics, legendární Legacy of Kain. Hennigová měla původně pro EA vytvořit nové Star Wars, po zrušení projektu a zavření studia Visceral Games však odešla i odtamtud a není divu, že se od výroby herních blockbusterů odvrátila.



Po odchodu Hennigové prošel scénář hry zásadními změnami a vynikající titul se podařilo dokončit pod vedením Neila Druckmanna. Pro Naughty Dog to však nebyla jediná ztráta. V následujících letech studio opustily další dlouholeté opory, mezi jinými jmenujme například Bruce Straleyho, jenž patřil k vedoucím tvůrcům zodpovědným za vývoj The Last of Us i Uncharted. Podobně jako Rockstar muselo vyhlášené studio nedávno hasit PR skandály v souvislosti s náročnými pracovními podmínkami.



Šťastně naopak skončil návrat Coryho Balroga do Sony Santa Monica. Zkušený vývojář podepsaný pod sérií God of War, kde v případě legendární dvojky zastával vedoucí pozici, dovedl studio k jedné z nejlépe hodnocených her generace, za níž talentovaný tým obdržel nespočet prestižních cen.

Na rozdíl od Microsoftu Sony neinvestovalo tolik prostředků do nákupu nových studií. Také jich do nedávné doby mělo podstatně víc. Tou největší posilou se stala akvizice Insomniac Games, tvůrců her jako Spyro the Dragon, Resistance, Sunset Overdrive, Ratchet & Clank aebo Marvel’s Spider-Man. Ještě jednou zmiňme také založení nového studia Pixelopus v roce 2014.



Bohužel se také zavíralo. Po již zmiňovaných tvůrcích Driveclubu a Motorstormu z Evolution Software následovala ještě málo známá studia v Cambridge a Manchesteru. Naopak velkým úlovkem byla pro Sony spolupráce s Kojima Productions na Death Stranding, byť Kojimovo studio zůstává nezávislé. O tom, zda se Sony chystá koupit další studio, se momentálně s určitostí nic neví.

Vstříc nové generaci

Nehledě na probíhající změny uvnitř korporátu to vypadá, že základní strategie Sony se nějak výrazně nemění. Do nové generace plánuje tentokrát vstoupit ve velkém stylu a majitelé PlayStationu 5 se mohou těšit na spoustu exkluzivit.

Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Sackboy: A Big Adventure, Astro’s Playroom, Returnal, Horizon: Forbidden West a God of War představují výrazně silnější sestavu, než jakou se chlubil PlayStation 4 ve svém prvním roce na trhu. Byť vydání některých titulů bude jistě v průběhu roku ještě odloženo. Důležitá je však v tomto ohledu především těžce vybojovaná důvěra v kvalitu her od Sony. Tu si Microsoft musí teprve vybudovat.

Horizon Zero Dawn

Jistý posun lze pozorovat vůči PC platformě. Na tu si nejprve našla cestu řada dosud exkluzivních indie titulů, poté přišlo na řadu i streamování velkých exkluzivit skrze PS Now. Když na PC vyšel Death Stranding, nejednalo se o nic zásadního, neboť hru stále vytvářelo de facto nezávislé studio. Letošní vydání Horizon: Zero Dawn bylo však zcela nevídaným krokem a společnost nedávno signalizovala, že v budoucnu mohou následovat i další tituly.



Sony mění přístup také k marketingu. Už v roce 2019 vynechala společnost největší světovou herní výstavu E3 a ani ročníku 2020 by se nezúčastnila, kdyby se byl býval uskutečnil. Místo toho začala po vzoru Nintenda vysílat vlastní streamy s názvem State of Play.



Sony sice slaví zasloužené úspěchy, nesmí však usnout na vavřínech, jako se to stalo v začátcích PlayStationu 3. Microsoft momentálně láká především výhodným Game Passem, a byť i PS5 nabízí vylepšenou zpětnou kompatibilitu s PS4, Sony by se s ní mohlo snažit ještě trochu víc a sahat hlouběji do minulosti. V redakci by se nám líbil i nový handheld zaměřený primárně na hraní retra, po neúspěchu Vity se však podobného projektu nejspíše nikdy nedočkáme. Šanci zaujmout má naopak s novým headsetem pro virtuální realitu, pokud se jej rozhodne uvést na trh. Aby uspěl, bude potřebovat minimum kabelů, lepší příslušenství, příznivou cenu i zpětnou kompatibilitu.

Podle dosavadních odhadů se zdá, že souboj konzolí bude tentokrát mnohem vyrovnanější. Vzájemná konkurence by měla letité rivaly motivovat k lepším výsledkům. Palce držíme oběma.