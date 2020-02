RECENZE: Dreams je hra, engine a sociální platforma v jednom

Kromě hraní her se také rád vrtám v kódu, modifikuju, tvořím nový obsah. Takový WorldCraft pro Half-Life 1 jsem měl puštěný častěji než samotný Half-Life. Bavilo mě hrabat se v kódu Command & Conquer a vlastně téměř každou srdcovou záležitost jsem nějak v mládí pokřivil k obrazu svému. Asi nejpyšnější jsem na své nepříliš milé kreace pro The Sims. Tvořit a budovat je nám vlastní a hry nám čas od času nějaký ten nástroj k jejich úpravě dají, ale co když vám vývojáři dají do ruky samotný engine, se kterým můžete stvořit téměř cokoliv?

Vytvoř si hru snů

Dreams není první takový nástroj. Již v pradávnu existoval kupříkladu program se všeříkajícím názvem Game Maker (1999). Byl to tak intuitivní nástroj, že i poleno na programování jako já v něm dokázalo během pár večerů dát dokupy 2D střílečku. Podobně ušitý byl i populární RPG Maker. Všechny takové nástroje měly svá omezení. Dreams je jiný. Obří projekt, který nemá obdoby a překračuje hranice v tolika ohledech, že už jen za to by zasloužil metál. Máte v hlavě nějakou hru od dětství? Něco, co vám přišlo geniální, artovní nebo vtipné? Dreams nezajímá žánrové zařazení ani umělecký rukopis, jde udělat opravdu cokoliv.

Ještě než se ponoříte do svých snů nebo začnete objevovat díla druhých, čeká vás seznámení se samotným programem. To začíná dost poeticky a trochu ve mně evokovalo tetrisovou pecku Tetris Effect VR.

Přivítání s Dreams je chaotické. Budete si připadat, jako když letíte vesmírem a kolem vás jsou myriády světů hlásících se o slovo. Jen těžko budete vybírat ten správný, ale Dreams vás letmo vede za ruku. Ačkoli jde v první řadě o komplexní nástroj pro tvorbu, Media Molecule nezapomněli ani na herní složku. Hravou formou vás učí, jak nástroje ovládat a jak se stát pánem vlastních snů.

To ale není všechno. Taková pompézní prezentace je hra od autorů nazvaná Art’s Dream. Ukázka toho, co vše lze v Dreams uskutečnit. Za pečlivé dohrání vás odmění odemknutím některých assetů. Co můžete v Dreams stvořit? Od klasické hopsačky po point and click adventuru, vesmírný simulátor, závodní hru, bojovku... Mám, či spíš musím pokračovat? Vždyť v Dreams už někdo přetvořil i PT nebo nakousl Fallout 4 a udělal Soulslike hru. Jen představivost je limitem pro to, co lze v Dreams vytvořit. Aspoň tak to vypadá.

Dreams lze asi nejlépe popsat jako specifický Youtube. Youtube je platforma, která dává možnost, jak konzumovat obsah, tak ho i nahrávat. Dreams však nedává jen pouhou možnost své dílo nahrát, ale přímo ho vytvořit, dát světu. Konzument jen klikne a za pár okamžiků už hraje, dívá se na animovaný film, obdivuje 3D skulpturu nebo se zaposlouchá do nového songu. Jenže co když nechcete být pouhým konzumentem, ale tvořit samotný obsah?

Jak že se to dělá?

Cesta k tomu stát se mistrem v Dreams není jednoduchá a není ani krátká. To by snad nikdo nečekal. Zvládnout engine, jako je Unreal, CryEngine nebo Unity, není sranda, a ačkoli Dreams dělá vše relativně řečeno mnohem jednodušším, tak myslet si, že sednete k programu a vytvoříte za hodinu novou Dear Esther, je holá utopie. Připravte se na desítky, stovky hodin práce.

Dreams

Vyrůstal jsem na 3DsMax a spol., a tak by se chtělo říct, že editace v Dreams bude hračka. Pro mnohé bude největším problémem programu jeho exkluzivita na PS4. Z toho pramení i nemalý detail, že ovládání je možné pouze na gamepadu nebo PS Move. Dal bych půl království za to, aby Dreams podporoval myš a klávesnici. Media Molecule se nad vším perfektně zamysleli a simulace přes gyroskop v DS je perfektní, stejně tak rozvržení tlačítek. Editace a pohyb v 3D prostoru po pár hodinách nebude taková svízel. Stejně k pohodlnosti myši a klávesnice to má daleko. Upínám však naděje, že Dreams brzo dostanou slíbenou podporu VR a ovládání se tak o něco zpříjemní.

K tréningu slouží série tutoriálů. Naučí vás ranec triků, kterak si práci ulehčit. I výuka je vedena formou hry a odkrývá jeden nástroj za druhým. Zmáknout všechno bude chtít notnou dávku trpělivosti a času. Ale pokud se obáváte, že hru musíte vyvíjet sami, tak si můžete oddechnout – assety všeho druhu lze dát ostatním k užitku, takže jeden se může zabývat modelováním, další hudbou, leveldesignem, texturami a tak dál. Stejně jako v profesionálním týmu. Poté to poslepovat do komplexního celku. Assety sdílené veřejně pak může každý použít ve svém projektu a jakkoli modifikovat. Pokud jste právě v sedmém nebi, tak se vám nedivím.

Krajina experimentů

Dreams je kreativní experiment. Nelimituje se pouze na hry, ale lze v něm dělat i klipy, filmy, umění – třeba 3D ztvárnění obrazů H. R. Gigera. To vše lze sdílet s celým světem Dreams. Ostatní hráči vám mohou dát za výtvor like nebo si vás přidat do sledování, podívat se na váš profil a ostatní projekty, navázat s vámi kontakt. A třeba později stvořit ve spolupráci unikátní hru.

Dreams

I přes to, že program byl v betě nějakou dobu, nedá se úplně říci, že by Dreams oplýval haldou kvalitního obsahu, spíš narazíte na zajímavé koncepty nebo kratičké ukázky toho, co by mohlo za nějaký čas vykrystalizovat v plnohodnotnou hru. Spousta tamních děl připomíná malůvky žáků první třídy, čest výjimkám. Já výjimka rozhodně nejsem a mé kreace jsou nejčastěji něco, co – kdyby mohlo mluvit – by sípalo: „Ukonči mou agonii, prosím“.

Ještě jsem se ani pořádně nedostal k animování svých, raději použiji výraz „tvarů“. Zatím si bohatě stačím se skládáním scén z assetů těch šikovnějších a náramně mě to baví, a když přece jen potřebuji něco nového, můžu modifikovat model již stávající a ušetřit si čas. Dreams nabídnou každému to, co je mu nejbližší. Navíc se obejde bez programování.

Pořádný zápřah na stroj

Ani technologicky si nelze moc na Dreams stěžovat. Grafika se může měnit od ultrarealistické po cartoonovou nebo jinak umělecky podanou. Hráči už vytvořili i hru simulující kresby tužkou. Co se dá pochopit je, že občas PS4 nestíhá. Pokud to přeženete a nasekáte do scény spoustu náročných prvků, PS4 bude hekat jako nejspíš ještě nikdy.

Dreams by mohly být o něco přehlednější ve vyhledávání obsahu. Je ho jednoduše příliš. Samozřejmě můžete jít na jistotu a zkoušet jen díla, která mají nejvíce palců, ale co když chcete objevovat skryté poklady? Mnohem horší to je při prohledávání assetů a prvků komunity. Prostě zlatá myš a klávesnice.

Mám sen

Mám jeden sen, že Dreams vyjde i na PC a vývojáři tak dostanou naprostou kreativní svobodu. Dreams transcenduje to, co vnímáme jako hru, engine a sociální platformu. Je něčím zcela unikátním. Něčím nevídaným a úžasným, co má potenciál takový jako lidská kreativita. Jeho největším úskalím je původ. Sony těžko pustí mimo svůj rajon něco, do čeho investovalo tolik peněz. Dokážete si zvyknout na ovládání editoru pomocí gamepadu? Pokud máte dostatečný zápal a tisíce hodin, v rukou vám dřímá nejmocnější nástroj, co kdy kdo mohl PS4 dát. A vy, kdo chcete jen hrát různé originální hříčky, vy nemusíte nad ničím přemýšlet.

Dreams

Dreams je milion her v jedné, bez jakékoli další investice. To není vůbec špatné. Jenže pro Dreams platí snad ještě víc než kdy předtím, že ho nad vodou bude držet jen jeho komunita. Jak udržitelný koncept je, ukáže až čas. Já doufám, že Dreams čeká zářná budoucnost. Určitě si to zaslouží. Stejně jako spoustu další péče od jeho autorů.