RECENZE: V hororu Man of Medan zjišťujete, co zabilo posádku ztracené lodi

Zápletka Man of Medan rozhodně originalitou neomráčí. Máme tu partu mladých lidí, kteří se notně zásobeni alkoholem vydávají na širé moře prozkoumat potopený vrak bombardéru z 2. světové války. Jenže jak už to tak bývá, něco se šeredně pokazí a z idylické prázdninové plavby je rázem boj o holý život.



Poctivé řemeslo

Většina hry se odehrává v temnotě.

Na rovinu – jde o klasické béčko, jakých jsme již v televizi viděli spousty. Jenže ono to nevadí, důležitější než originalita je totiž v hororovém žánru atmosféra a tu se podařilo navodit dokonale.

Máme tu všechny prvky žánru, jako překvapivé „lekačky,“ momenty zdánlivého bezpečí následované adrenalinovými akčními scénami, brutální násilí, dávná tajemství, solidní záporáky i sympaticky nesympatické hlavní postavy. Tedy vše, co má správný béčkový horor mít.

Hra, nebo film? A není to jedno?

Hry jsou pro hororový žánr zaslíbeným médiem, protože umí zprostředkovat strach a pocit ohrožení daleko lépe, než když jen nezúčastněně sledujete televizní obrazovku a baštíte u toho popcorn.



Man of Medan přitom žádný veliký rozlet nedovolí. Jde o klasický interaktivní film, který vás nenechá o ničem rozhodnout – maximálně jen vybíráte mezi předpřipravenými možnostmi, jejichž výsledek stejně nejde předvídat. Že i taková „pseudohra“ může být skvělý zážitek, ukázali Supermassive Games už ve skvělém, ale těžce nedoceněném Until Dawn (naše recenze). Man od Medan je v podstatě to samé, jen v poněkud omezenějším měřítku, což znamená skromnější rozpočet, ale zároveň i nižší cenovku.

Největší změnou oproti Until Dawn je fakt, že se do jejího hraní můžete pustit i s přáteli. A to dokonce rovnou ve dvou módech. Jednak je tu klasický gaučový coop, nazvaný zde Movie Night, kdy si hráči na začátku vyberou své oblíbené postavy a pak si jen podávají ovladač podle toho, kdo je zrovna na řadě.

Díky povedenému multiplayeru je zábavné hrát Man of Medan i opakovaně.

Ano, vyplývá z toho, že polovinu času budete jen pasivně sledovat, jak hraje někdo jiný, ale Man of Medan je tak úmyslně koncipovaný. Díky detailní grafice a dynamickému střihu je to prostě jako sledovat film.

Druhá možnost je pak online multiplayer, kdy své postavy ovládáte simultánně a to i v případech, že zrovna nejsou spolu. Jeden se například potápí pod vodou, zatímco ten druhý na palubě konverzuje s kapitánem. V některých scénách samozřejmě mohou být obě postavy najednou, což přináší spoustu problémů (např. zasekávání nebo opakování dialogů), ale zase se tak dostanete k mnoha zajímavým, jinak nespatřitelným scénám.

Man of Medan samozřejmě můžete hrát i samotní a možná bych to tak na první pokus i doporučoval. Přeci jen tíživá hororová atmosféra funguje nejlépe potmě a se sluchátky na uších, kooperativní hraní z toho dělá spíše společenskou událost.



Zase a znovu

Jedno dohrání zabere cca sedm hodin, hra ale vyloženě vybízí pustit se do ní hned znovu od začátku a vyzkoušet si v klíčových chvílích udělat jiná rozhodnutí. A to klidně několikrát.

Co se týče technického zpracování, nejde o úplnou špičku, ale pro zprostředkování atmosféry bohatě dostačuje. Většinu času totiž strávíte ve tmě, kdy se může naplno rozjet vaše představivost. Celá hra je zobrazena ve formátu 21:9, což znamená, že na klasických monitorech a televizích budete mít nahoře a dole černý pruh.

Man of Medan je sice béčko, ale nesmírně poctivé a řemeslně skvěle udělané. Nenabízí příliš svobody, ale dokonale navodí pocit strachu, což je přesně to, proč máme horory tak rádi.

Díky důrazu na multiplayer je pak vyloženě zábava zkusit si celý příběh proběhnout ještě jednou a to klidně i s člověkem, kterého jinak hry příliš nezajímají. Jednoznačně doporučujeme!