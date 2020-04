Horor Little Hope ukáže nesmyslnou krutost čarodějnických procesů

Loňský Man of Medan byl řemeslně skvěle udělanou poctou klasickým béčkovým hororům z osmdesátých let (viz naše recenze). Vypadá to, že recept se autorům osvědčil, a tak jeho nepřímé pokračování Little Hope vypadá prakticky totožně.

Stísněné prostředí opuštěné lodi tentokrát vystřídá ještě depresivnější opuštěné městečko Little Hope. Parta studentů vedená svojí učitelkou zde nechtěně objeví jeho temnou historii, která se točí kolem nespravedlivých procesů s čarodějnicemi.

Každá z pěti hlavních postav může v průběhu hry zemřít, vyprávění příběhu se tomu přizpůsobí. Příběhový zážitek si budete opět moci vylepšit s kamarádem v online i gaučové kooperaci.



Podle prvních obrázků se můžeme těšit i na skvělou (byť hodně tmavou) grafiku a herecké výkony. Kromě Philipa D. Torrense, který bude opět v roli vypravěče, přislíbil účast i Will Poulter (Slunovrat, Revenant). Přesné datum vydání neznáme, ale mělo by to být již během léta, a to na PC, Xbox One i PS4.