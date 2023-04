Zapomeňte na diety. Kila udrží zápisky, drobné radosti a čiperný pohyb

Trápíte se hlady, zobete drobečky a výsledek je vidět – zase se vejdete do starých šatů a říkáte si, že to za to odpírání stálo. Pak ale přijdou problémy, třeba vleklá chřipka nebo potíže v práci. Celý režim jde do háje, protože je vám mizerně a na to zabírá jen hora sladkého. A šup – kila jsou zase nahoře. Takzvaný jojo efekt zná asi každý, kdo někdy radikálně zhubl pomocí přísné diety.

Náš mozek má totiž na věci výživy vlastní názor, často odlišný od toho, co chceme my samy. Například nemá rád, když rychle zhubneme (cítí za tím nemoc nebo hladomor) a snaží se nás rychle dostat na původní váhu. Že tyhle pravěké instinkty v dnešní době nepotřebujeme, ho nezajímá.

Mozek obelstíme jedině tak, že budeme hubnout pomalu. Tím mu dáme šanci zvyknout si na nové návyky a životní styl a přijmout novou hmotnost jako fakt. A nemusí to být stejná cifra jako v dobách maturity.

Zdravá váha ženy ve středním a vyšším věku klidně může být až o deset kilo vyšší. Ba dokonce by měla být – ženám po menopauze odborníci doporučují mírnou nadváhu, kolem BMI 26–27.

Diety fungují vždycky jen krátkodobě. Jediné, co dává dlouhodobý smysl, je naučit se žít trošku jinak. Stát se ženou, která si vychutnává kvalitní jídlo a pobíhá po světě plná energie. Pojďme si projít pět základních kroků, které vás na tuhle cestu dovedou.