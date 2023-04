Jarní dieta vám energii nesebere. Naopak budete překypovat elánem

Vyskočíte každé ráno z postele plná elánu a máte pocit, že byste mohla skály lámat? Nebo nejdříve potřebujete šálek kávy, abyste se skutečně probudila? U řady z nás je to spíš ten druhý případ.

A nejen to. Na různých částech těla se nám pomalu, ale jistě usazují tukové polštářky, a ať děláme cokoli, prostě se jich nemůžeme zbavit. Není divu, protože od třetí hodiny odpolední často pociťujeme útlum – a odměníme se pak malou sladkostí nebo další kávou za zvládnutí náročného dne.

Je vám to povědomé? Nedostatek elánu nám nejen komplikuje běžný život, ale ani neprospívá naší postavě. Máme-li málo energie, rády si vezmeme něco sladkého, co nás na chvíli „nakopne“ a zvýší nám hladinu krevního cukru. Ta pak ale stejně rychle zase klesá. Výsledkem je další únava, vyčerpanost a po čase i nadváha.

Cesta ze začarovaného kruhu

Ke zlodějům energie patří zejména cukr a sladidla, mléko a mléčné produkty, lepek (bílkovina, kterou obsahují obiloviny, třeba pšenice, špalda, žito) a trans tuky. Mnoho lidí snáší mléčné produkty komplikovaně a mnohdy se to děje, aniž by to věděli. Důsledkem mohou být například zažívací potíže.

Také cukr nás může připravovat o energii – narušuje vstřebávání hořčíku a vápníku a tím nás oslabuje. Sladidla zase likvidují prospěšné střevní bakterie, které nám pomáhají při hubnutí, a to kromě nedostatku energie může přispět ke vzniku nadváhy.

Nejlepší zdroje vitality vám nyní představíme. Konzumujte jich co nejvíce, shodíte jen díky tomu až tři kila.