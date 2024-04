Bolest v kříži dokáže potrápit. Pomoci může cvičení i masáž

Co si budeme povídat – skoro každý to někdy zažil. Ohnout se ještě mohl. Ale narovnat už ne. Přestože se tomuto stavu často lidi smějí a rádi ho používají, když vtipkují o svém věku, když se jim to opravdu stane, zase taková legrace to není.

„Ve většině případů se naštěstí jedná o bolest sice velice intenzivní, ale krátkodobou,“ předává dobrou zprávu fyzioterapeutka Petra Nováčková.

Úleva existuje Okamžitou pomoc přinese takzvaná úlevová poloha. Vyzkoušejte, která je ta vaše. Někdo se stočí do klubíčka, jiný si lehne na břicho.

Zatímco v chronických případech je potřeba vše konzultovat s odborníkem, právě od té krátkodobé si můžete odpomoci sami. Nutno říct, že dolní část zad to nemá jednoduché. „Je to velmi namáhaná oblast, protože drží celou vrchní část těla. Navíc se musí vyrovnat s přenosem pohybu z nohou na trup, což také vyžaduje jistou sílu,“ tvrdí odbornice.

Hříchem je sedět s nohou přes nohu

Proto jsou často svaly, páteř a obratle i nervy na tomto místě hodně přetížené, z čehož vznikají problémy. Prevence je přitom celkem jednoduchá, stačí se vyvarovat několika věcí.

„Největším nešvarem je sezení s nohou přes nohu. I tento zdánlivě nenápadný zvyk udělá hodně,“ upozorňuje expertka. Dané problémy způsobuje také nošení mobilů v zadní kapse kalhot a špatné držení těla.

„Člověk by měl chodit i sedět vzpřímeně, a když stojí, musí si váhu těla rovnoměrně rozložit na obě nohy,“ popisuje fyzioterapeutka. Ve věku po čtyřicítce je také fajn se každé ráno alespoň na tři minuty protáhnout – moc času to nezabere a výsledek je neuvěřitelný.

Pomůže cvičení, masáže i akupunktura

Tolik ochrana před daným stavem. Ale co když už jste ji zanedbali a on vás zaskočil? Jako první člověk vždycky sáhne po prášcích tišících bolesti. Klidně si je vezměte, ale nepřehánějte to.

„Často mají neblahý vliv na jiné orgány, hlavně na ledviny, takže je užívejte opravdu s mírou,“ uvádí lékařka Angelica Balingitová. Kromě nich existují všemožné spreje, léky a podobné přípravky, které vám uleví podobně.

„Mnoho lidí sází také na akupunkturu, chiropraktiky nebo masáže a různé další relaxační techniky, které samozřejmě mohou fungovat,“ dodává odbornice.

Vsaďte i na hřejivé a chladivé masti a esenciální oleje. Měly by obsahovat kafr, protože ten místo dostatečně umrtví, a tím zbaví bolesti. Lehká masáž je pak nejen příjemná, ale i hojivá. A o to jde každému v prvé řadě.

Můžete to zkusit i s přikládáním studených a teplých obkladů. S těmi to však není tak jednoduché – na někoho totiž fungují ty první, na jiného druhé. Nezbývá tedy, než to vyzkoušet.

„Nezapomeňte na to, že led si nesmíte nikdy přikládat přímo na kůži. Zabalte ho do ručníku nebo utěrky a teprve pak aplikujte na záda,“ varuje specialistka. Samozřejmě existují také oblíbené gelové polštářky, které se dají použít na oba způsoby.

Možností, která málokoho baví, ale funguje nejlíp ze všech, je cvičení. Existují speciální úkony, které se soustředí právě na svaly v dané oblasti, zpevňují je, a tím pádem posilují.

„Jejich seznam najdete na internetu, ale takovou klasikou je starý známý kočičí hřbet,“ radí fyzioterapeutka Petra Nováčková. Dalším způsobem je prostě si lehnout na záda, kolena vložit do dlaní a s výdechem je přitáhnout k tělu. Není to nic náročného, ale dokáže to zázraky.