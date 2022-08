Nejen s bolestí zad může pomoci jóga. Chce to jen zvolit správné cviky

Cvičit jógu je pro někoho životní styl, pro jiné zase exotická libůstka. Nicméně jóga si už i v našich končinách dávno našla místo mezi respektovanými systémy cvičení. Může nám vedle jiných příznivých účinků pomoci i s rehabilitací při nejrůznějších problémech.

„Podle mne je jóga vhodná pro každého,“ říká Jakub Draksel z pražského fyzioterapeutického centra Namao. Je vystudovaný fyzioterapeut a fyzioterapii prostřednictvím jógy využívá jako metodu, která lidem pomáhá.

„Nastavím individuální lekci s konkrétním člověkem podle jeho zdravotního stavu. Pokud neumožňuje pokročilejší pozice neboli ásany, můžeme pracovat vleže nebo v pozicích na všech čtyřech končetinách,“ vysvětluje.

„Vždycky musíme člověka nejprve vyšetřit, zjistit, jak je na tom pohybově. Udělat kineziologické vyšetření a na základě těchto informací s ním pracovat. Když není fyzicky zdatný, vycházíme z nejjednodušších pozic. Nesmí se například námahou třást, nesmějí mu vynechávat svaly. Proto je důležitý individuální přístup, který není možný třeba na lekcích jógy pro větší množství lidí.“

Fyzioterapie prostřednictvím jógy je vhodná i pro děti, některá pracoviště se na děti přímo zaměřují. „Dítě se učí pohybovat a zkouší také různé tělesné postoje, které můžeme najít i v jógových pozicích,“ říká Jakub Draksel.

„V případě větších zdravotních problémů bych však volil cílenou individuální fyzioterapii nebo Vojtovu metodu, cvičení podle profesora Koláře a podobně. Jóga je spíš preventivní, navíc bych ji doporučil až asi od pěti let,“ dodává jogín a fyzioterapeut.

Ale pozor, fyzioterapie prostřednictvím jógy je něco jiného než jógová terapie. Jógová terapie zahrnuje i prvky indické tradiční medicíny a tamních duchovních proudů. Druhů jógy je poměrně hodně, každý si může vybrat, který mu vyhovuje. Při volbě ale musíme zohlednit své zdraví, byť jóga dokáže i uzdravovat.

Jógové cvičení na potíže pohybového aparátu

Krk

Problémy s krční páteří jsou pro dnešní dobu typické. „Časté je naklopení páteře dopředu, takzvaný želví krk, což je většinou způsobeno tím, že sedíme u počítače nebo se nakláníme k mobilu,“ říká Jakub Draksel. „Krční páteř a její problémy jsou vždycky hodně individuální, přímá příčina potíží je u každého jinde. Obvykle ale jde o důsledek něčeho v těle, může to být i propadlá klenba nožní. Důsledky špatného došlapu se řetězí směrem nahoru. Důvodem potíží může být i naklopená pánev. Naším cílem je posílit oslabené svaly v rámci fyzioterapie a zároveň dělat jógová cvičení.“ Podle cvičitelů jógy pomůže, když několikrát zakroužíme hlavou a dále několikrát přitáhneme hlavu k hrudi a pak ji zakloníme. Chybu neuděláme ani procvičením celé páteře.

Bedra a břicho

Velmi časté jsou bolesti bederní páteře. „To může mít různé příčiny, obvykle ale jde o to, že dostatečně neposilujeme střed těla, tedy hluboký stabilizační systém. Je oslabena břišní stěna, bedra se přetěžují a vzniká přílišný tlak na meziobratlové destičky v páteři. Když nefungují hluboké svaly břicha, jejich práci přebírají záda. Na to můžeme cílit v rehabilitačních a jógových cvičeních, kdy nám jde o to, abychom záda uvolnili,“ vysvětluje Jakub Draksel. „Cvičení se soustřeďuje na zapojování svalů středu těla a korekci chybných stereotypů v těle. To se musí dostat do správné osy. Zbavíme se i brady vystrčené dopředu a nahrbených zad.“ Pomoci může například střídavé přitahování kolene k tělu, jak vstoje, tak vleže. Pokud se rozhodneme pro jógu, můžeme se sice inspirovat videy na internetu, ale aspoň začít bychom měli pod individuálním vedením instruktora. Přinejmenším proto, abychom si nezafixovali špatné postupy.

Kolena a zápěstí

Při bolesti kolenou je třeba se podívat i na to, jak fungují kotník a kyčel. „Tyto klouby spolu totiž souvisejí,“ říká Jakub Draksel. „V koleni může být poškozený meniskus nebo narušené vazy. V tom případě už je třeba koncipovat jógovou lekci tak, aby byla maximálně šetrná bez krajních pozic v koleni. Často je ovšem vidět, že lidé mají kolena mimo osu a nedostatečně stabilizovaná, takže je třeba posílit okolní svaly, aby dokázaly kolena stabilizovat.“ Náročná je rehabilitace bolestivého zápěstí. „U jógy se zápěstí hodně zatěžují. Je málo cviků, které to nedělají. Na zápěstí bych využil fyzioterapii,“ konstatuje Jakub Draksel. „Cvičení včetně jógového musí být jemnější. V každém případě je třeba se poradit s fyzioterapeutem. Pokud chceme cvičit, je nutné cvičení dobře nastavit a dál se průběžně s fyzioterapeutem radit.“

A co duše?

Pro někoho je jóga čistě fyzické cvičení, chce se jen protáhnout a uvolnit. Jestliže chceme cvičení s duchovním přesahem, pak se jóga nabízí, byť spíše těm, kdo tíhnou k východním náboženstvím. Co se evropských náboženských systémů týče, jejich představitelé se ohledně jógy neshodují. Je to tedy na každém z nás. Nicméně příznivý vliv na psychické zklidnění jóga rozhodně má.„Kdo cvičí jógu dlouhodobě, je v různých situacích flexibilnější,“ říká Jakub Draksel. „V józe trénujeme vědomou pozornost a bytí v přítomnosti, takže když se člověk ocitne v situaci, v níž by dřív byl vystresovaný, je s to zareagovat jinak a nenechat se vyvést z míry.“ Jóga nám může pomoci i v době, kdy pociťujeme vyšší psychické napětí.