Zkrácené svaly mohou způsobovat bolesti zad i zranění. Pomůže cvičení

Svaly se nám krátí, když je nepoužíváme. A protože je nepoužíváme, přijdeme na problém zpravidla pozdě. Přitom se nám už začalo měnit postavení celého těla a objevily se zdravotní problémy.

Masáž jen uleví Při zátěži je možné svalům ulevit masáží, lymfodrenáží nebo saunováním, přesto však zkrácený sval zkráceným zůstane. „Sauna a masáž jsou výborné aktivity pro odpočinek těla i ducha,“ říká Iva Bílková. „Úlevu po velké zátěži může přinést aplikace radiální rázové vlny, jejíž relaxační a regenerační efekt je ještě o mnoho intenzivnější. Ovšem žádná z fyzikálních procedur neumí sval prodloužit. Jediná aktivita, která dokáže zamezit zkracování svalů, je jejich pravidelné protahování. Proto by měl být strečink naprosto základní součástí každé pohybové aktivity, každého sportu a ideálně i nezbytným každodenním doplňkem a kompenzací pracovní zátěže.“

„Tělo je mechanicky jedna spojená a velmi sofistikovaně provázaná soustava kladek a pák, kde nerovnováha na jednom konci může ovlivnit fungování celku a projevit se bolestí v části úplně jiné,“ popisuje hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

„Zkrácené svaly nebolí, ale každý sval je přirostlý ke kostem a ty pomalu stahuje k sobě, čímž mění nastavení osového postavení velkých kloubů, pánve i páteře. Mnozí pacienti zjistí až v ordinaci při komplexní diagnostice, že se v předklonu nedokážou dotknout země. Přitom právě zkrácené hamstringy, tedy svaly na zadní straně stehen, stojí za jejich kulatým držením hrudní páteře a potížemi s tím souvisejícími.“

Zcela jistě má zkrácené svaly každý, kdo má sedavé zaměstnání a nekompenzuje sezení pravidelným protahováním. Problematické jsou především svaly u ohnutých kloubů, tedy kolen a loktů, podkolenní šlachy, zadní strany stehen, vnitřní rotátory ramen, prsní svaly a také kvůli předsunuté bradě svaly těsně pod lebkou.

„Ve výsledku například zkrácený prsní sval způsobí protrakci ramen, což je kulaté, shrbené držení ramen. To se dál propíše do krční a hrudní páteře, žeber, ramenního kloubu a v rámci reakcí dalších svalů i do předloktí, zápěstí a funkce prstů. A stejně to funguje i opačným směrem. Mám-li přetížený a zkrácený sval v dlani nebo na předloktí, což je v dnešní počítačové a smartphonové době spíš pravidlem než výjimkou, neskončí to jen bolestí lokte, ale reakce navazujících svalů vyvolá předsun ramene, krční páteře a následně třeba bolesti hlavy nebo rozmazané vidění,“ vysvětluje princip takzvaného řetězení v těle Iva Bílková.

Na protahování svalů existuje řada cviků, které si můžeme osvojit v rámci fyzioterapie. Je ovšem třeba cvičit každý den a správnou technikou.

I sportovci mají potíže

Zkrácené svaly nejsou jen problémem lidí s minimem pohybu. Objevují se také u všech osob, které dělají pouze rutinní pohyby. A platí to i pro sportovce, pokud při tréninku opomíjejí svalové skupiny, které pro daný sport přímo nevyužívají, nebo zanedbávají strečink.

„Zkrácený sval je tuhý, méně pružný, zároveň má omezené cévní zásobení, kvůli neustálému stažení svalových vláken dochází k zaškrcení procházejících cév a sval je ve své podstatě podvyživený, slabý, a tedy i mnohem náchylnější k poškození,“ vysvětluje Iva Bílková.

„Krásným příkladem jsou poměrně časté ruptury hamstringů u fotbalistů, ač právě nohy u nich bývají nejvíc trénované. Když požádáte fotbalistu o předklon a dotknutí se země, nebo alespoň dosáhnutí na lýtka, málokterý to dokáže. Jejich hamstringy jsou zkrácené, protože ustavičným tréninkem roste sval do šířky a zároveň se ztrácí jeho elasticita do délky. Pokud se adekvátním způsobem zároveň neprotahuje, dochází i k jeho postupnému zkrácení a změně svalových vláken na vazivová vlákna, která rozhodně nejsou stejně elastická jako původní materiál.“

Mezi „záludné“ svaly patří také bedrokyčelní sval, který spojuje bederní páteř se stehenní kostí. Jeho zkrácení poznáme podle výrazného prohnutí v bedrech. U některých běžců, zejména začínajících, to může vést k bolestem bederní páteře.

„Je to podobné jako zkrácení přední strany stehna, takzvaného čtyřhlavého stehenního svalu, které se většinou projeví bolestí a následně rychlejším rozvojem artrózy kolene. U sportovců, ale i povolání jako učitel, číšník, letuška a dalších mohou zase zkrácené svaly lýtka vyvolávat bolesti Achillovy šlachy, její zánět a dlouhodobé přetěžování může vést až ke vzniku ostruhy patní kosti,“ dodává Iva Bílková.