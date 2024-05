Čeští parahokejisté na MS porazili Itálii 4:1, čeká je Japonsko

„Máme za sebou slušný vstup do turnaje a samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. Je dobře, že jsme hráli na puku a Italům jsme nedovolili moc vstupů do našeho pásma. Jen škoda inkasovaného gólu, který jsme dostali v oslabení, kdy jsme nedokázali vyhodit puk získaný ve středním pásmu a oni se dostali do přečíslení,“ řekl trenér Jakub Novotný v nahrávce pro média.

Jeho svěřenci se dostali do vedení již po 39 sekundách hry, kdy otevřel skóre Hečko. Brankář Martin Kudela, jenž čelil jen pěti střelám, inkasoval ve 39. minutě při českém vedení 3:0.

Další zápas ve skupině B čeká Čechy v noci na pondělí evropského času. Utkají se s Japonskem, které na úvod prohrálo s Kanadou 0:19. Výhra je posune do semifinále.

„Budeme chtít do zápasu vstoupit stejně aktivně, forčekovat a dávat soupeři co nejméně času na puku,“ uvedl Novotný. Věří, že jeho svěřenci budou efektivnější v koncovce. „Proti Itálii jsme měli 32 střel, což je v parahokeji docela dost. Padla nám tam každá osmá střela. Doufám, že se zlepšíme, protože lepší týmy nás do tolika střel a šancí nebudou pouštět,“ dodal.