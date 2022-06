Malá domácí akupresura. Ulevte si během chvilky od bolesti zad i hlavy

Podle tradiční čínské medicíny jsou naše dlaně, chodila nebo i hlava takovou komplexní „mapou“ zdraví. Nachází se na nich velké množství akupresurních bodů a drah, které jsou prostřednictvím energetických drah (tzv. Meridiánů) propojené s jednotlivými orgány.

Znamená to, že tlakem na konkrétní reflexní plošky můžeme cíleně ovlivňovat příslušný orgán nebo část těla. A to je něco, čeho využívá i reflexní terapie.

Životní síla (v čínštině zvaná čchi) cirkuluje mezi tělesnými orgány a proniká do všech buněk a tkání. Jestliže ale z nějakého důvodu dojde k zablokování této vitální síly, ovlivní to odpovídající části těla – a to se projeví zvýšenou citlivostí, někdy i bolestí.

Pomocí tlaku a masáže však můžete tyto energetické bloky uvolnit a podpořit správné proudění energie. Při akutních potížích si stlačujte daná místa několikrát denně, maximálně ale pět minut A počítejte s tím, že než tělo zareaguje, potrvá to zhruba dalších 5 až 10 minut.

Bolesti hlavy

Zmáčkněte palci na 7 až 10 vteřin místo mezi obočím a přitom se uvolněte a zhluboka dýchejte.

Můžete i stlačit bod na hřbetu chodidla v rýze, kde se stýkají kosti palce a druhého prstu.

Nebo stiskněte bod mezi palcem a ukazováčkem na ruce, přibližně tam, kde končí rýha v pokožce, když oba prsty dáte k sobě.

Bolesti páteře

Bříškem prostředníčku stlačujte místo pod kolenem uprostřed kolenní rýhy až do mírné bolesti.

Nebo zkuste další možnost. Uprostřed mezi nejvyšším místem vnitřního kotníku a okrajem Achillovy šlachy tlačte bříškem palce až do mírné bolestivosti, případně jemného brnění na chodidle.

Bolest zubů

Provádějte tlak v oblasti, kde se nachází prohlubeň mezi nosem a horním rtem.

Na bolavé zuby platí také reflexní body u nehtů, a sice v polovině nehtového lůžka z boku nehtů. Z palce a ukazováčku vytvořte kleštičky a zmáčkněte jimi každý nehet z obou stranu z boku.

Únava a vyčerpání

Palcem jedné ruky jemně namasírujte prohlubeň mezi palcem a ukazováčkem druhé dlaně a potom ruce vyměňte.

Další užitečný reflexní bod se nachází vedle dolního vnitřního okraje nehtu malíčku, který si krátce masírujte nehtem palce druhé ruky. Stejnou stimulaci proveďte opět na obou rukou.

Stres, nervozita, svalové tenze

Třete dlaně jednu o druhou, dokud se v nich nerozproudí krev a nebudou horké.

Můžete také silně stisknout palec a prostředník nebo si promačkávat dlaně palcem.

Případně si vsedě na židli položte obě ruce na kolena a masírujte body nalézající se pod konečky prsteníčků. Masáž provádějte směrem dolů.

Cestovní nevolnost

Stimulujte si bod, který leží na vnitřní straně ruky, uprostřed zápěstí, na šířku dvou palců od zápěstní rýhy – mezi kostí vřetenní a loketní.

Začněte ho mačkat hned, jakmile pocítíte, že se vám dělá nevolno a žaludek se začíná houpat.

Bolesti v krku, nachlazení, oslabená imunita

Nahmatejte měkkou tkáň mezi palcem a ukazovákem na hřbetu ruky a posunujte palec nahoru, až tam, kde měkká tkáň končí a kosti se přibližují těsně k sobě. Tlačte spíš směrem pod záprstní kůstku ukazováčku.

Masáž provádějte co nejdřív, už ve chvíli, kdy se objeví první příznaky nachlazení. Ale pozor, tento bod nikdy nemačkejte během těhotenství!

Bolestivá menstruace

„Menstruační“ bod naleznete na vnitřní straně nohou, a to přibližně na šíři dlaně pod koleny.

Tiskněte ho lehce a rovnoměrně tak dlouho, dokud nepocítíte úlevu.

Bolest a únava očí

Masírujte nebo vyvíjejte tlak na bod, který se nachází přesně mezi obočím: v jeho linii a nad kořenem nosu. Bývá také označován jako „třetí oko“.

Bolesti uší a ucpaný nos

Masírujte akupresurní body, které jsou v týlní oblasti. Nacházejí se blízko sebe, v malých důlcích na začátku krční páteře zhruba ve výšce spodních okrajů uší.