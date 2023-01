Sladká, slaná, bohatá i dietní. Den, který začne snídaní, se vždycky povede

Sladké ráno

Každá snídaně by měla obsahovat sacharidy, proteiny, tuk a vlákninu. Přitom zejména co se týká sacharidů a tuků je třeba dobře vybírat, po čem sáhnete. Jinak si po ránu sice pěkně pošmáknete, ale glykemie vám bude skákat jako na trampolíně a ještě před obědem budete hledat něco na zakousnutí.

Základem je glykemický index, jehož hodnota by měla být co nejnižší, abyste tělo zasytili, ale nerozkolísali hladinu cukru v krvi. To ale rozhodně nemusí znamenat, že si máte odpírat, co máte rádi.

Ideální volbou jsou celozrnné cereálie a rostlinné tuky, skvělé jsou například zastudena lisované oleje (zkuste třeba ořechový či makový). Perfektní sladkou snídaní může být ovesná, jáhlová nebo třeba pohanková kaše s ovocem a ořechy, domácí müsli a granola.

Vynikající volbou jsou také lívanečky, vafle či palačinky. Šlehačku je vhodné nahradit řeckým jogurtem nebo tvarohem, ovoce je lepší čerstvé než zavařenina, místo čokoládové polevy si dejte třeba čekankový toping.