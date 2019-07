007 v sukni? Jak dopadá výměna hrdiny v populárních herních sériích

1. InFamous

Série Infamous představuje zajímavý případ, kdy se tvůrci snažili protlačit na první pohled patrnou změnu hlavního hrdiny již ve druhém díle. Cole MacGrath totiž v jedničce nepůsobil ani zajímavě ani příliš charismaticky, studio Sucker Punch se tedy rozhodlo vyměnit herce i dabéra a tomu přizpůsobit vizáž hlavní postavy. Výsledkem však byla naprosto tuctová postava, která jako by z oka vypadla Drakeovi ze série Uncharted. Fanoušci nebyli se změnou vůbec spokojení a nebáli se to dát hlasitě najevo. Studio se nakonec vrátilo k původní Coleově vizáži, byť nový hlas hlavnímu hrdinovi už zůstal.

Cole MacGrath Delsin Rowe

Pro Colea však byla dvojka labutí písní. Pro další díl série s názvem InFamous: Second Son a jeho odbočku InFamous: First Light totiž už tvůrci „nežádoucí“ hlavní postavu nekompromisně vyměnili. V Second Son tak Colea nahradil frackovitý výrostek a sprejer Delsin Rowe. Šlo o typického „cool týpka“ s puberťáckou náturou, který spoustě lidí lezl na nervy. Na druhou stranu v odbočce InFamous: First Light jste si pak mohli zahrát za emařku Abigail, což byla o dost sympatičtější rebelka než Delsin, byť její příběh jako by vypadl z filmových X-Menů.

2. Uncharted

Série Uncharted je neodmyslitelně spjatá s dobrodruhem Nathanem Drakem, jehož příběh tvůrci dojemně zakončili ve famózním čtvrtém díle. V následné odbočce s názvem Uncharted: The Lost Legacy si hráč zahrál za Drakovu parťačku Chloe Frazerovou, která ve hře vystupovala v tandemu s žoldnéřkou Nadine Rossovou. Naughty Dog jsou známí tím, že dokáží vyprávět dobrodružné, a přitom lidské příběhy se skvělým obsazením. The Lost Legacy nebyl žádnou výjimkou. I když Nathan Drake nadále zůstává jasnou ikonou série, sympatická Chloe mu může zdatně sekundovat.

Nathan Drake Chloe Frazerová

3. Metal Gear Solid

Nejproslulejší případ zákeřné výměny hlavní postavy představuje druhý díl špionážní série Metal Gear Solid. Po dvou původních Metal Gearech a prvním díle Metal Gear Solid se hlavní hrdina Solid Snake těšil popularitě videoherní celebrity. Vývojářská legenda a nenapravitelný trol Hideo Kojima však sáhl k nebývale krutému kousku. Fanoušky nalákal fantastickými trailery a úžasným demem, jež zároveň sloužilo jako první kapitola Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Solid Snake všude figuroval jako hlavní postava příběhu.

Solid Snake Raiden

Co ovšem hráči nevěděli, byl fakt, že po zmíněné úvodní části bylo najednou všechno úplně jinak. Hlavním hrdinou MGS2 se totiž ve skutečnosti stal nováček Raiden, který vzhledem jako by vypadl ze série Devil May Cry. Šokovaní hráči nemohli uvěřit vlastním očím a Raidena nenáviděli ať už za jeho vizáž, nízký věk, výraznější emoce nebo vysílačkovou love story, kterou byl okořeňen jinak geniální příběh hry. Raiden nebyl ve skutečnosti vůbec tak špatný, zklamání hráčů bylo ale pochopitelné. Kojima však na svého nového koně nějak nezanevřel a postavu Raidena se mu podařilo rehabilitovat ve čtvrtém díle a především vynikající odbočce Metal Gear Rising.



4. Devil May Cry

Když už jsem se zmínil o Devil May Cry, je tu jedna zajímavá paralela. Ve čtvrtém díle série DMC totiž hráč celou polovinu hry nehrál za oblíbeného frajera Danteho, ale místo toho démony pacifikoval v roli mladého nováčka Nera. Jenže jelikož druhá půlka DMC4 je s tou první prakticky totožná a celý příběh se v podstatě točí kolem love story Nera a jeho lásky Kyrie, je mladý bělovlasý tlučhuba prakticky středobodem celé hry.

Dante Nero

Srovnání s Metal Gear Solid 2 se přímo nabízí. Podobně jako Snake hraje Dante v DMC4 roli Nerova mentora a snaží se emocionálnímu mladíkovi pomoci zachránit svět i problematický vztah s druhou polovičkou. Dante tu však nebyl upozaděn tolik jako Snake v MGS2, a jelikož tuto skutečnost dali autoři hráčům dopředu vědět, byl Nero přijat o poznání lépe než Raiden. Pro úplnost dodejme, že spolupráce obou frajerů neskončila a Nero se s Dantem znovu potkali v DMC5, kde přibrali do party i nováčka V.

VIDEO: Devil May Cry 5 - Gamescom 2018 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

5. Assassin’s Creed

Série Assassin’s Creed mění hlavní hrdiny jako na běžícím páse, v rámci tohoto článku je však zajímavý pohled na linii příběhu ze současnosti, která všechny hry spojuje. V prvním až třetím díle se hráč ujímal role Desmonda Milese. Skutečnost, že jste v jeho kůži trávili poměrně dost času, část komunity nelibě nesla. Po ukončení Desmondova příběhu se série dlouho bezradně točila na místě a přicházela s nefunkčními až trapnými způsoby, jak ústřední příběhovou linku odvyprávět, aby vadila co nejméně lidem. Vydala se přitom do spousty slepých uliček, které bylo třeba ukončit až pomocí komiksů. Věděli jste například, že Desmond měl syna, kterého vývojáři do hry nikdy neobsadili?

Desmond Miles Layla Hassanová

Obrat přišel až s dílem Origins a následnou Odyssey, kde hráč ve zmíněných pasážích ovládal postavu Layly Hassanové. Přestože Desmond měl na Laylu náskok několika dílů a zastával celkově výraznější roli, má Laylin příběh zatím našlápnuto obstojně. Hlavní hrdinka působí sice dosti šablonovitým dojmem, oproti předcházejícím dílům je to však krok správným směrem.

6. Prince of Persia

Prince of Persia představuje zajímavý případ několikrát restartované herní série, kde se hlavní hrdina mění pravidelně, byť ani v jednom z četných herních zpracování není uvedeno jeho pravé jméno. Zajímavým příkladem je animovaný reboot z roku 2008, který přišel po vynikající trilogii Sands of Time, Warrior Within a Two Thrones. Série tehdy začala téměř ve stylu Pohádek tisíce a jedné noci. Ve druhém a třetím díle se však její tón zásadně změnil a aladinovskou atmosféru vystřídal temný příběh, krvavé souboje a metalová hudba.

Princ Metalista Princ Vtipálek

Ubisoft se poté rozhodl sáhnout opět po změně a cellshadový díl s názvem Price of Persia kromě krásné grafiky vynikal až přehnaně jednoduchou obtížností. Změna charakteru hlavní postavy trochu připomínala situaci v sérii InFamous. Zachmuřeného drsňáka z Warrior Within nahradil mladý hláškující dobrodruh s hlasem Nolana Northa, který zněl úplně stejně jako Nathan Drake či Desmond Milles. Hra se nesetkala s velkým prodejním úspěchem, byť samotný hlavní hrdina za to pravděpodobně nemohl.

7. Halo

Postava Master Chiefa je nejen faktickým maskotem Xboxu, ale patří k těm nejvýraznějším a nejoblíbenějším postavám ve střílečkovém žánru vůbec. Po povedených odbočkách Reach a Halo 3: ODST, v nichž slavný hrdina absentoval úplně, byla jeho role výrazně utlumena také v regulérním pátém díle.

Jameson Locke vs. Master Chief

Halo 5: Guardians nabídla jen pár misí v kůži ikonického hrdiny, jinak se točila kolem černošského sparťana Jamesona Lockea, který měl se svým týmem za úkol Master Chiefa vystopovat. Jenže Locke nebyl ani tak charismatický, ani tak zajímavý a slibovaný střet s Master Chiefem vyzněl úplně naprázdno. Halo 5 ve výsledku nebyl takový hit jako předchozí díly, a ačkoliv ani v tomto případě to nebylo primárně vinou nové postavy, fanoušci očekávající velkolepý návrat oblíbeného hrdiny cítili zklamání. Dočkat se mají příští rok, kdy by mělo vyjít Halo Infinite.

8. Gears of War

Při zmínce o sérii Gears of War se většině hráčů vybaví parta svalovců v čele s drsňákem Marcusem Fenixem. Tvůrci se přitom snaží nahradit slavného ranaře a jeho partu už hezkých pár let. Zatím se jim to ale moc nedaří. Náznak přišel s polským Gears of War: Judgement, který platí za nejhorší díl série. Hráli jste v něm za čtveřici ústředních postav. Fanouškům dobře známý Damon Baird byl hlavní tváří hry, ale obecně nižší kvalita tohoto dílu mu nedovolovala vyniknout.

Marcus Fenix JD Fenix Kait Diazová

V regulérním čtvrtém díle Markus sice nechyběl, ale coby prototyp akčního dědečka tu sekundoval svému synovi JDmu, jemuž tehdy pomáhala mimo jiné drsňačka Kait. A právě ta si v chystané pětce střihne hlavní roli. Vedoucí vývojář Rod Fergusson nyní tvrdí, že Kait byla již ve čtyřce myšlena jako hlavní postava, podobně jako Furiosa byla (podle Fergussonova výkladu) hlavní hrdinkou posledního filmového Mad Maxe. Spíše to ovšem vypadá, že tradičně testosteronové Gears se prostě pokouší přilákat ženské publikum. Jak to dopadne, uvidíme letos.

9. Dark Forces/Jedi Knight

Střílečkovou sérii ze světa Star Wars bychom mohli označit za titul s nejvíce dynamickým názvem v historii videoher. Při zmínce o hrách jako Dark Forces, Dark Forces 2: Jedi Knight, Jedi Knight 2: Jedi Outcast a Jedi Knight: Jedi Academy by jeden doufal, že jednou přijde také Jedi Academy 2: Dark Forces, ale takové pokračování zatím není na pořadu dne.

Kyle Katarn Jaden Korr

Co všechny zmíněné tituly spojuje, je společná příběhová linie točící se kolem postavy Kyla Katarna, který svého času patřil mezi nejpopulárnější postavy z univerza Hvězdných válek mimo hlavní filmovou ságu. Původně povstalecký agent bojující proti impériu to nakonec dotáhl až na uznávaného rytíře Jedi, který si mohl s Lukem Skywalkerem směle potřást pravicí.

V Jedi Academy však Kyle přepustil místo hlavní postavě jménem Jaden Korr, jejíž pohlaví i rasu si mohl hráč vybrat z několika nabízených možností. Ačkoliv na Jadena si dnes už vzpomene jen málokdo, příklon k žánru RPG se tvůrcům nakonec vyplatil a Jedi Academy platí za nejlepší díl série.



10. Mass Effect

Ačkoliv v sérii Mass Effect si hráč svou postavu tvořil podle svých představ, vaše identita byla vždy pevně daná. V původní trilogii jste byli v kůži velitele Sheparda, který společně s posádkou lodi Normandy bránil galaxii před invazí Reaperů. Přes protesty mnohých mimozemských fanoušků Mass Effectu bylo jméno i lidská rasa ve hře pevně daná, vzhled a pohlaví si však každý hráč mohl upravovat podle libosti. Vynikající dabing společně se skvělým scénářem přitom pasují Sheparda na jednu z nejlepších herních postav všech dob.

Shepard Ryder

Pokračování Mass Effect: Andromeda mělo být pro značku novým začátkem, bohužel Ryder byl sympatický o poznání méně. Nutno dodat, že Ryderovi na charismatu nepřidal ani nepovedený editor hlavní postavy a nepříliš přesvědčivé dialogové animace, díky kterým strašily obličeje hrdinů mnohé fanoušky i ve snech.



11. Wolfenstein

Na závěr jedna velká neznámá. Sérii Wolfenstein mají hráči spojenou s bijcem nácků BJem Blaskowitzem, jehož mají v aktuální odbočce Youngblood nahradit jeho dvě dcery. Blaskowitz míval mnoho let personu prakticky totožnou s mariňákem z Doomu, až poslední díly New Order and New Colossus z něj udělaly postavu se zajímavým charakterem a lidskými emocemi. Každému to samozřejmě není po chuti. Jak dopadne tento měsíc vycházející Youngblood, zatím není jisté. Hra se má držet příběhového podání předchozích dílů, ale na dosud prezentovaných ukázkách vyzařuje z obou hlavních hrdinek čistá krvežíznivost, vztek a frackovitost. Ale nepředbíhejme.