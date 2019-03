RECENZE: Devil May Cry 5 je comeback roku, z akce vás budou bolet prsty

Série Devil May Cry je po remaku zpátky s pátým dílem, což je více než nezvyklé. Jsme ale ve světě videoher, kde není nic nemožné. Restartovaný DmC: Devil May Cry od anglického vývojářského studia Ninja Theory je podle nás skvělou ultra cool akcí, ale ne všichni fanoušci série ho přijali kladně. Proto chápeme, že se sága vrací do starých japonských kolejí přímo od Capcomu.

Devil May Cry 5 je pokračováním původní série, v jejímž celkovém příběhu je teď docela zmatek. Fandové se v něm ale orientovat budou. Lidstvo je v pětce opět v ohrožení. Tím, kdo ho chce tentokrát vyhladit, je démonický král Urizen. Vysoký je jako stavební jeřáb a sílu má takovou, že bortí domy. A chce se stát ještě silnějším. Na scénu se proto vrací bělovlasí lovci démonů Nero a Dante, kteří mu chtějí zatnout tipec.

Staří známí i nové tváře

Nejsou však sami, přidává se k nim nová záhadná postava, která si říká jednoduše V a vypadá jako syn Nicolase Cage a Marilyna Mansona. Tito tři jsou hratelnými bijci s naprosto odlišnými schopnostmi a bojovými styly, což přináší hře neuvěřitelnou rozmanitost. Mimo nich se vrací známé sexy holčiny Trish a Lady, které sehrají své menší role v příběhu.

Série Devil May Cry chronologicky Dát dohromady časovou osu všech DMC her není žádný med. Je totiž nejenom zamotaná, ale Capcom ji navíc po vydání pětky pozměnil. Čtyřka se nyní odehrává až po dvojce a ne před ní. To je ale zmatek. Takže nyní je to následovně: DMC 3 > DMC 1 > DMC 2 > DMC 4 > DMC 5

Novickou hry je Nico. Tato potetovaná brýlatá a značně ztřeštěná slečna se stará o vylepšování všech schopností a zbroje hrdinů, kteří si ji v dodávce DMC vybavené dílnou mohou přivolat z telefonních budek přímo na bojiště. Příběh je v pětce zamotaný hlavně kvůli tomu, že chronologicky skáče sem a tam a svou bláznivostí se přibližuje k sérii Kingdom Hearts. Ale je super!

Jedna ruka netleská

První, kdo se vám dostane do rukou, je Nero. Je však jiný, než si ho pamatujete. Záhadná postava mu uřízla démonickou ruku a on tak přišel o své schopnosti. Jak se později od Vho dozvídá, byl to právě Urizen, kdo mu bez anestezie amputoval pracku.

Nero však není bezbranný ani nemohoucí. Na vylepšený pahýl si totiž může připevnit celou řadu robotických pazour zvaných Devil Breakers. Každá z nich má jiné schopnosti a sílu. Pomocí různých kousků se můžete dostat na vyvýšená místa, přitáhnout si protivníky na tělo, střílet rakety nebo si robotickou ruku proměnit na hoverboard, lítat kolem a řezat nepřátele.

DMC5 je šíleně šílená šílenost a k tomu zatraceně stylová. Navíc po vzoru remaku i docela sprostá. Nero je kromě terminátorských rukou vybaven mečem Red Queen.

V jako Vendeta?

Ten si pomocí páčky může ještě nabít speciální energií. Ke střelbě zase používá hustou dvouhlavňovou pistoli Blue Rose. Nero je skvělou postavou a hraje se za něj snad ještě lépe než ve čtyřce.

Potetovaný nováček V přináší dosud nejoriginálnější způsob boje v celé sérii. Hráč s ním totiž nebojuje přímo, ale pomocí jeho knihy a hole komanduje tři magické tvory. Prvním z nich je mluvící pták Griffon. Jeho hlášky jsou k popukání. Kromě prořízlého zobáku se pyšní střelbou projektily a vyvoláváním elektrické smrště. Druhým pomocníkem Vho je tvar měnící puma Shadow, která útočí drápy, ale dokáže se roztočit i jako kotoučová pila nebo vystřelovat dlouhé bodce. Poslední a nejsilnější stvůrou je masivní obr Nightmare, který protivníky likviduje devastující silou.

Hromotluckýma rukama je drtí na kusy a k tomu pálí z hlavy laserem. Jeho přivolání je však spíše speciálním útokem a možnosti Nightmareova ovládání jsou velmi omezené. Jakmile jsou Griffon nebo Shadow zničeni, musí se jim dobít energie, aby je mohl V opět přivolat do boje. Urychlit to může čtením temné poezie z magické knihy.

V je sám o sobě slabý a s jeho postavou budete muset hlavně uhýbat a uskakovat. Do boje se zapojuje pouze při dorážení padlých monster, která zabodne holí.

Poslední hratelnou postavou je náš oblíbenec Dante. Je zpět v plné polní a jeho bojový systém je založen na předešlých hrách. K dispozici má čtyři rozličné styly - Trickster, Swordmaster, Gunslighter a Royal Guard.



Danteho peklo

K tomu se ohání čtyřmi typy zbraní na krátkou vzdálenost (meč Rebellion a později Devil Sword Sparda a Devil Sword Dante, rukavice Balrog, nunčaky King Cerberus a hybridu motorky/motorové pily Cavaliere).

Ještě si do arzenálu musíte připočíst čtveřici střelných zbraní jako ikonické pistole Ebony & Ivory, brokovnici Coyote-A, raketomet Kalina Ann a, ehm, magický klobouk Dr. Faust střílející klasické rudé orby. S Dantem se můžete při hraní maximálně vyřádit, kombinovat všechny styly s různými zbraněmi a předvést efektivní a efektní boj. Na pohled je to paráda, za níž jste odměněni hodnocením, orby a pocitem machra.

Smrt nepřichází často

DMC5 je unikátní v tom, že nejenže vás staví před stále nové a nové výzvy, ale zároveň k tomu po celou dobu hraní přináší nové herní prvky. Na normální obtížnost zabere hra zhruba 15 až 16 hodin. To je slušné, protože se opakované zahrání rozhodně vyplatí.

Zemřít však úplně snadné není, protože se po padnutí na kolena můžete oživit nejenom klasickým žlutým orbem, ale koupit si ho lze i za rudé orby, které slouží v podstatě jako měna. Protivníci jsou tradičně nechutní a jejich sekání na kusy je velká zábava. Nejzajímavější boje pak probíhají tradičně s obřími a velkohubými bossy.

Ovládání je skvělé, ale z vysilující akce vás občas budou bolet prsty. Novinkou v sérii je Cameo systém, což je jakási variace na divný online multiplayer. V některých misích, v nichž si můžete zvolit, za kterou postavu budete hrát, uvidíte většinou v dáli, ale někdy také po svém boku dalšího hrdinu. Toho obvykle ovládá umělá inteligence, ale může jít i o online kamaráda nebo záznam jeho řádění.

Vliv na hratelnost však tento nemá a přijde nám, že jde jen o takový ten výmysl, aby se neřeklo. Takže pokud budete bijce v dáli ignorovat, vůbec nic se nestane. Pokud ale chcete, můžete po dohrání levelu, kterých je celkem 20, ohodnotit jejich výkon a oni budou odměněni.



Technicky úžasné

Z technického hlediska je na tom DMC5 prostě wow. Tahle gamesa se nejenom skvěle hraje, ale kouká se na ni s vyloženou radostí. Grafika je ostrá, barevná, efekty jako výbuchy nebo odlesky jsou výrazné a k tomu si připočtěte ostré textury a bravurní animace.

RE Engine odvádí super práci. Hru jsme hráli na Xboxu One X a na něm se ani jednou necukla a udržela si 60 fps prakticky vždy. A to je pro zběsilou akci nesmírně důležité. Kamera sice někdy zazlobí, ale hra alespoň veškeré překážky na obzoru zprůhlední, aby hráč věděl, co se děje.

DMC5 přišel, pobavil a rozsekal nás na kousky. Je to óda na žánr šílených rubaček a jeden z jeho nejlepších zástupců. Capcom po remaku Resident Evilu 2 opět válí.