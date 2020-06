Bez počítání kalorií, stresu a odříkání. Shoďte díky mentální dietě

Přísné počítání kalorií, namáhavé cvičení a absolutní zákaz sladkostí? Kdepak… Snižování váhy a udržování štíhlé linie jde i mnohem příjemněji, a navíc bez stresu. Záleží na tom, jak k věci přistoupíte. Přesněji řečeno – cesta k vytoužené postavě začíná v hlavě. Se správnými myšlenkami se vám podaří zredukovat váhu natrvalo, být přitom v pohodě a vychutnávat si jídlo.

Úspěšná dieta pochází z USA

Bethenny Frankelová je americká autorka bestsellerů a hvězda televizních reality show. Přišla na to, že je možné se díky určitým myšlenkovým formulacím zbavit dietních bludů a dosáhnout mnohem snadněji vysněné váhy – i si ji udržet. Základem je zabudovat si následující myšlenkové principy do svého vědomí a držet se jich pak celý život.

Neexistují přitom žádná pravidla a zákazy. Cílem je bez tlaku a následného jo-jo efektu získat ideální váhu a udržet si ji navždy. Její myšlenkové zásady vám teď představíme. Uvidíte, že ještě nikdy nebylo tak snadné vyváženě se stravovat.



Dieta je jako bankovní konto

Pokuste se v jídle najít zdravou rovnováhu. Když si tedy někdy dopřejete více, než je nutné, zase to vyvážíte tím, že u dalšího jídla zvolíte lehčí a zdravější variantu. Konkrétně: po obědě mimořádně bohatém na sacharidy si dáte další jídlo, kde budou převažovat bílkoviny.

Odborníci princip přirovnávají k bankovnímu kontu. Někdy máte více vydání, někdy zase méně, důležité však je na konci účet nepřetáhnout a neupadnout do dluhové pasti.

Tohle pravidlo je nejenom jednoduché, ale zároveň také geniální. A díky chytrému vyrovnávání ho budete mít pořád kdesi v hlavě.

Buďte soustředění

Když už se jednou pustíte do jídla, tak jezte – neměli byste u toho dělat vůbec nic jiného. Budete se tak moct plně soustředit na to, co jíte a kolik toho vlastně v souhrnu zkonzumujete.

Když se na to totiž nesoustředíte, jíte automaticky více a také podstatně hůře vnímáte pocit hladu a nasycení.

Vyzkoušejte všechno, nejezte nic

Tohle je třeba pochopit správně. Samozřejmě to neznamená, že už byste neměli jíst vůbec nic. Spíše se jedná o to, jaké množství sníte. Hraje v tom velkou roli i bod č. 1.

Jsou dny, kdy jíte hodně zdravě, a pak takové, kdy na vás všude číhají lákadla. Právě v takové dny je důležité si připomenout princip č. 1. Ne vždy si totiž umíme zvolit jednu prioritu. Pak platí, že si můžete dopřát trochu od obojího (třeba pizzu a zmrzlinu), z každého ale jenom maličký kousek.

Samozřejmě to vyžaduje určitou disciplinovanost, ale když si uvědomíte, že máte na výběr – buď si jednu věc vychutnat úplně, nebo jich mít více, ovšem jen v nepatrném množství – půjde vám to hned mnohem lépe. A uvidíte, že i při obtížném rozhodování, týkajícím se volby jídla, pro vás existuje řešení, kterým neuškodíte své postavě.

Nemusíte dojídat

Že talíř musí být prázdný? To je omyl! Ve chvíli, kdy pocítíte, že jste sytí, je jedno, jestli je talíř prázdný, nebo ještě z poloviny plný.

Pro hladké fungování látkové výměny a optimální spalování tuků je důležité naslouchat svému tělu a jeho signálům. Jenom tak může organismus správně fungovat a zhodnocovat živiny. Takže nemějte špatné svědomí, když něco necháte. Kromě toho se zbytky obvykle dají lehce zabalit, uchovat a spotřebovat o něco později.

Můžete mít všechno – jen ne všechno najednou

Tu a tam si dát něco sladkého? Žádný problém! Ale předem se zamyslete nad tím, co chcete nejvíce. Nemusíte mít přece všechno při jednom jídle. Chtěla byste víno, chleba, těstoviny nebo dezert? Rozhodněte se pro jednu věc a tu si potom pořádně vychutnejte.

Přesně podle principu: co nemáš dnes, můžeš mít ještě některý jiný den. Pizzu si dáte dnes, zmrzlinu zase jindy. Nemusíte si dávat bůhvíjaká omezení, jen je třeba si požitek rozdělit. Nebudete pak mít pocit, že vám něco chybí.

Zmenšete velikost talíře

Často jíme stále stejné množství ze zvyku. Velké talíře se plní až po okraj, protože jinak by vypadaly prázdné, a pak se taky všechno sní. Ovšem zásadně platí, že kdo chce snižovat váhu, musí celkově zredukovat množství jídla.

Používejte například menší talíře. Ty můžou být klidně plné. Budete tak mít pěkně „naloženo“, i když budete jíst méně. Také jezte pomalu a naslouchejte svému nitru. Často potřebujeme k zasycení mnohem méně potravy, než si myslíme.

Zastavte se, než ztratíte kontrolu

Jak důležité je jíst? Pořádně se nad tím zamyslete. Jídlo by nemělo být vaší nepřítelem, ale také ne nejlepším přítelem – a už vůbec by nemělo hrát ve vašem životě nejdůležitější roli.

Ujasněte si tohle: vždyť to přece není vaše úplně poslední jídlo. V životě budete mít ještě spoustu možností ochutnat nejrůznější věci, takže nemusíte mít všechno hned teď.

Když si to budete stále uvědomovat, můžete zabránit tomu, abyste jedli příliš mnoho, nebo dokonce ztratili kontrolu nad množstvím jídla. Jedno je u téhle diety obzvláště důležité: lidé s poruchou příjmu potravy, jako je třeba kompulzivní přejídání, by měli vyhledat odbornou pomoc.

Poznejte sami sebe

Nepřikládejte přehnaný význam názorům „odborníků“ kolem, dbejte v první řadě na vlastní úsudek a staňte se svými vlastními rádci. Naučte se znát své preference, k čemu máte nechuť, své přednosti a slabiny.

Co je spouštěčem, že jíte nezdravě nebo příliš mnoho? Právě tohle se pokuste eliminovat. Přivádějí vás ke ztrátě kontroly nad jídlem určité potraviny? Jakým největším výzvám musíte odolávat? Čím více toho o sobě budete vědět, tím větší získáte sebedůvěru a tím snadněji dosáhnete své vysněné váhy.

Vsaďte na poctivé jídlo

Konec s průmyslově vyráběnými pokrmy. Sáhněte vždy jen po nezpracovaných potravinách a uvařte si z nich čerstvé jídlo. Nejde v první řadě o to, jaké přísady použijete, ale o pocit spokojenosti. Čerstvé, poctivě připravené jídlo dělá člověka spokojenějším a lépe zasytí.

Důležitým předpokladem ovšem také je konzumovat přiměřené porce. Hotové jídlo samozřejmě není úplně zakázáno, pokud to bude výjimečně. A myslete také na princip popsaný v bodě č. 1.