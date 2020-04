Pokud si dáváte pozor na příjem kalorií a pravidelně se hýbete, tak hubnete – alespoň tak zní teorie. Ovšem v praxi to celé vypadá často úplně jinak a tukové polštářky nemíní i přes vaše nejlepší úmysly zmizet. Proč?

Ve skutečnosti můžou být příčinou určité přídatné látky v potravinách (aditiva), které brzdí a ochromují látkovou výměnu, takže energie z potravy se nezužitkuje – místo toho se uloží do tukových zásob. A nejen to. Tyhle látky narušují přirozený pocit hladu a nasycení a můžou i za to, že jíte víc, než je ve skutečnosti nutné.

Aby se metabolismus zase rychle rozběhl

Aditiva můžou být přírodní i uměle vyrobené látky. Na jejich původu ale někdy nezáleží. Například přírodní fruktóza je stejně problematická jako umělé sladidlo aspartam. A mnohem častěji, než byste si asi pomysleli, se skrývají v potravinách, u nichž byste to nečekali – třeba v jogurtech, müsli směsích a vegetariánských pomazánkách.

Pokud se těmhle látkám budete vyhýbat, váš metabolismus se znovu rozeběhne a vy se budete moct zbavit až pěti kil uložených tukových zásob, a to úplně bez diety. Prozradíme vám, o kterých pět látek se jedná. Pak už by hubnutí nemělo být problém.

Sladidla

* Co to je? Jak u aspartamu, tak u cyklamátu se jedná o silné umělé sladidlo.

* Jak látky působí? Jestliže mozek rozezná sladkou chuť, uvěří, že je tělu dodávána energie ve formě kalorií, jako je tomu při konzumaci obyčejného cukru. Při požití umělého sladidla je to zpočátku stejné, ale tělo poté rychle zaregistruje, že nedostává žádnou energii, a začne okamžitě vysílat „žádosti o jídlo“. Vznikají tak nepopulární návaly nezvladatelného vlčího hladu.

* Jak se označují? Za označením E 951, sůl aspartamu-acesulfamu, případně pod upozorněním, že výrobek obsahuje fenylalanin, se skrývá aspartam. Cyklamát se označuje jako E 952 nebo soli kyseliny cyklohexylsulfamové.

* V čem všem se skrývají? V dietních nápojích, žvýkačkách, pomazánkách a džemech.

Fruktóza

* Co to je? Pod pojmem fruktóza se skrývá přírodní ovocný cukr.

* Jak látka působí? Jestliže tělo přijímá obyčejný kuchyňský cukr (sacharózu), je vylučován hormon nasycení leptin. U ovocného cukru to tak není – centrum chuti na jídlo, ačkoliv tělo přijímá energii, zůstává plně aktivní. V důsledku toho pokračujete v jídle a přijímáte více energie, která se pak ukládá do tukových zásob.

* Jak se označuje? Ovocný cukr, levulóza nebo také glukózo-fruktózový sirup.

* V čem všem se skrývá? Ovocný cukr se používá jako sladidlo do jogurtů, dietních potravin nebo do pochoutkových salátů. Obsahuje ho i ovoce. To byste ale jako zdroj vitaminů neměli opomíjet, dopřávejte si ho ale jen s mírou. Například bobulové ovoce, na rozdíl od jablek, obsahuje jen málo fruktózy.

Kyselina guanylová

* Co to je? Jedná se o zvýrazňovače chuti.

* Jak látka působí? Kyselina guanylová rozvíjí svůj plný účinek v silně osolených potravinách. Nebezpečné na tom je, že kombinace zvýrazňovače chuti a soli vytváří závislost, takže mozek jí vyžaduje stále více, a proto takové potraviny sníme příliš mnoho.

* Jak se označuje? Skrývá se pod označením E 626, bývá také označována jako guanylát.

* V čem všem se skrývá? Používá se kromě jiného do smažených bramborových hranolků, omáček a hotových jídel, například do mražené pizzy.

Umělá aromata

* Co to je? Uměle vyrobené aromatické látky se přidávají do různých potravin, aby zvýraznily jejich chuť.

* Jak látky působí? Během velmi krátké doby se váš mozek rozhodne, zda je jídlo poživatelné, nebo jedovaté, a jak ho zpracuje. A právě tady vstupují do hry umělá aromata. Mají totiž schopnost zakomponovat do potravin falešné informace a mozek tím zmást. Dokážou například manipulovat s energetickou rovnováhou (s vnitřním hospodařením s energií), a tím vás přimět jíst víc, než ve skutečnosti tělo potřebuje a je schopné v dané době zpracovat.

* Jak se označují? Jestliže se na seznamu složení použitých surovin objeví slovo „aroma“, lze většinou předpokládat, že tahle látka byla uměle vyrobena. Na aromata poukazují také látky, jejichž název začíná písmenem E.

* V čem všem se skrývají? Důležité je vědět, že aromata se můžou přidávat jenom do opracovaných - potravin. V nezpracovaných potravinách, jako je například ovoce, zelenina, maso nebo med, jsou tyhle látky zakázané. Často se přidávají například do o jogurtů, zmrzliny nebo o hotových jídel.

Glutamát

* Co to je? Je to velmi často používaný zvýrazňovač chuti.

* Jak látka působí? Po požití glutamátu se v těle snižuje koncentrace hormonu sytosti leptinu. Znamená to, že pocity hladu a sytosti se dostávají do zmatku (pomíchají se) a člověk pak jí automaticky o dost víc, než by bylo potřeba.

* Jak se označuje? Jako E 620, kyselina glutamová nebo L-glutamát sodný monohydrát. Je také obsažený v extraktu z droždí.

* V čem všem se skrývá? Především ve slaných výrobcích nebo potravinách s dlouhou trvanlivostí, jako jsou například silně koncentrované zeleninové vývary, bramborové lupínky, omáčky a asijská jídla.