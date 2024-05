Developer získal pozemky pod sjezdovkami, v Bedřichově se strachují o lyžování

„Sjezdové lyžování má v Bedřichově dlouhou tradici a na to navazuje podnikání, ze kterého má příjmy taky obec. Výstavba apartmánů by mohla znamenat konec , a tím pádem ohrozit podnikatele. V současné chvíli jsme v situaci, kdy nevíme, co bude. Šuškanda, že se budou pozemky prodávat, byla už loni začátkem zimy a k prodeji nakonec došlo. Pětadvacátého března byl vložen návrh do katastru a vedení obce nevydalo absolutně žádné komuniké. Nebýt naší výzvy, tak nevíme vůbec nic,“ řekl Michal Plíšek, předseda spolku pro záchranu sjezdového lyžování v Bedřichově.

Plíšek se domnívá, že starosta Bedřichova Petr Holub nedostatečně hájí zájmy obce a nedostatečně komunikuje. „Pozemky jsou skutečně lukrativní a mohou se zastavět. Navíc v Bedřichově nejsou kilometrové sjezdovky, takže i v případě výstavby apartmánů na nástupních místech by mohlo dojít ke zkrácení celé sjezdovky. I pouhých třicet metrů méně by mohlo ublížit atraktivitě sjezdovky,“ doplnil Plíšek.

Pozemky do letošního roku vlastnila TJ Bižuterie Jablonec. Ta odprodala zhruba dva hektary zmíněné developerské společnosti a naznačuje, že další jednání o prodeji budou probíhat.

„Myslím, že se blíží doba, a proto bych nechtěl o tom dál nějak spekulovat, že si všichni sedneme ke stolu. A obec bude mít jednoznačně šanci, aby měla pod kontrolou všechny pozemky,“ řekl agentuře ČTK výkonný ředitel jablonecké TJ Bižuterie Pavel Bažant.

Starosta věří v zachování sjezdovek

Starosta Bedřichova Petr Holub v roce 2021 poskytl médiím rozhovor, kde se mimo jiné zmínil, že má obavu z neřízených developerských projektů. Redakce MF DNES starostu oslovila, v čem spočívá názorový obrat a proč na klíčové pozemky chce Bedřichov pustit developera, a proč právě společnost, která se specializuje na výstavbu horských apartmánů.

„Nebudu se k ničemu vyjadřovat a nic nebudu komentovat,“ řekl pouze starosta a odkázal na tiskové prohlášení, kde mimo jiné popisuje, proč celou věc neřešil na zastupitelstvu.

„Pětadvacátého března jsem byl informován panem Adamem Kuchařem, že nakonec došlo k realizaci odkupu části areálu. Další informace jsem neměl k dispozici, ani to, že transakce byla dokončena. Tyto informace jsem oficiálně získal až se zápisem do katastru. Proto jsem 25. března na zastupitelstvu toto téma neotevíral. Byl jsem ale ujištěn panem Adamem Kuchařem, že sjezdové lyžování bude zachováno a bude připraven návrh rozvoje areálu,“ stojí v tiskovém prohlášení starosty.

Jaký je aktuální postoj nového vlastníka pozemků, developerské společnosti Niseko, jejímž spolumajitelem je zmíněný Adam Kuchař, a jak konkrétně si představuje zachování sjezdového lyžování, není lehké zjistit a není jisté, že to v blízké budoucnosti prozradí.

„Omlouvám se, ale v současném mediálním humbuku nebudeme nic komentovat,“ sdělil Kuchař do telefonu. Na otázku, zda svůj záměr představí na mimořádném zasedání obce, které se bude konat šestého června, odpověděl neurčitě. „Uvidíme, je to možné.“

Otec jednatele? Předseda pozemkové komise

Adam Kuchař je jedním z jednatelů developerské společnosti Niseko a jeho otec je v Bedřichově předsedou stavební a pozemkové komise, což je jeden z poradních orgánů starosty. „Je to malá obec. Každý tam je něčí otec, bratranec nebo tak,“ sdělil Kuchař mladší na dotaz redakce, jestli v celé záležitosti nespatřuje střet zájmů.

Z toho, co redakce MF DNES zjistila, vyplývá, že nejbližší termín, kdy dojde k osvětlení celého developerského záměru, bude zřejmě šestého června na veřejném zasedání a i nad tím visí otazník.

„Jde nám především o obec a nebráníme se žádné spolupráci. Musíme ale znát plány investora,“ uzavřel předseda Spolku pro záchranu sjezdového lyžování v Bedřichově.