Dan Ťok

10:39, aktualizováno 10. dubna 2019 17:01

Dan Ťok nastoupil do úřadu ministra dopravy v prosinci 2014 na návrh hnutí ANO. Do funkce přišel z pozice šéfa společnosti Skanska. Do čela resortu ho prezident jmenoval podruhé v prosinci 2017. Tato vláda ale nezískala důvěru a Ťok byl do čela resortu dopravy jmenován potřetí v červnu 2018. V dubnu 2019 se dohodl s premiérem, že ve vládě končí.