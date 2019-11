Termín otevření dálnice D11 na hranice s Polskem se posouvá na rok 2028

12:51 , aktualizováno 12:51

Dálnice D11 z Hradce Králové na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle ministerstva dopravy hotova nejpozději do konce roku 2028. Na kontrolním dnu na stavbě u Hradce to oznámil ministr dopravy Vladimír Kremlík. Oproti slibům svého předchůdce termín posouvá o tři roky.