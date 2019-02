Scénář z D11 se může opakovat i jinde, varují silničáři. Kraji se vyhnul

Dohoda o pokračování stavby dálnice D11 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a společnostmi Eurovia, Metrostav a Swietelsky přinesla dobrou i špatnou zprávu. Budování 15,5 kilometru dlouhého úseku sice začne v horizontu dvou týdnů a v provozu má být už 5. května 2022, tedy o měsíc dříve, než bylo v plánu, avšak přinejmenším diskutabilní je navýšení původně vysoutěžené ceny.

Z 2,594 miliardy korun narostla o 148 milionů, a to nejen kvůli řádnému nepředání staveniště, ale i vyšším nákladům stavebních prací a uvedení území do potřebného stavu.

Toto zdůvodnění totiž může vyvolávat obavy z precedentu, který by mohl mít dopady také na rekonstrukce krajských silnic. Firmy by se nynějším ústupkem ŘSD mohly inspirovat a po vzoru konsorcia firem z D11 žádat za již vysoutěžená díla více peněz.

Je zřejmé, že vyjednávání se stavebními společnostmi nejsou jednoduchá.

„Velké stavební firmy jsou jako dravci a vycítily, že Ťokovi teče do bot. Jejich manažeři jistě viděli grilování Andreje Babiše u Václava Moravce, kde se probíraly výsledky ministra dopravy. Teď chtějí využít situace a dostat od státu víc peněz,“ řekl pod podmínkou anonymity manažer jedné velké hradecké stavební firmy.

Královéhradecký kraj letos už potřetí za sebou do oprav svých silnic investuje přinejmenším miliardu korun. Náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček však obavy ze zdražování nemá.



„Tento problém se podle mne nedá vztahovat na rekonstrukce krajských silnic. Tady se soutěží v jiných objemech i podmínkách, které samotnou stavbu neprotahují o dva tři roky i déle, a díky tomu se v krajských poměrech s podobnými záležitostmi nesetkáváme,“ ujistil Červíček, který přitom aktuálně řeší velmi podobný problém s autobusovými dopravci v kraji. Na konci roku mu osm z jedenácti dopravců vypovědělo smlouvy kvůli zvýšeným nákladům, respektive mzdám.

Cena asfaltové směsi stoupla až o čtvrtinu

Jisté však je, že stavební práce za velmi krátkou dobu poměrně významně podražily. Jen pro příklad: cena jedné z hlavních komodit při opravách silnic asfaltu od roku 2017 stoupla až o 25 procent.

„Výrobní složkou obalované směsi je kamenivo a asfalt. My musíme kopírovat trh s asfaltem, podle jehož momentální ceny se naceňuje obalovaná směs. Pravda je, že minulý rok byl extrémní, cena během jednoho roku hodně vylezla a my jsme na to museli reagovat,“ vysvětlil Ivan Pavliš, vedoucí obalovny Skanska Asfalt v Pardubicích.

Případ 15kilometrového úseku D11 a navýšení jeho ceny bezmála o 150 milionů korun si ŘSD nechalo ověřit znaleckým posudkem. Závěry sedmistránkového dodatku jsou patrně neprůstřelné a nejspíš potvrdily oprávněnost požadavků stavebních firem.

„Jsem přesvědčen, že toto byla nejrozumnější a nejekonomičtější varianta,“ uvedl Ťok. Ředitel ŘSD Jan Kroupa jen doplnil, že neopakování soutěže za zhotovitele ušetřilo více peněz než současné navýšení.

Stejný problém má i D35

Stejný scénář jako při zdražení D11 by se mohl opakovat jen o zhruba 12 kilometrů dál, na úseku D35 Časy-Ostrov. Také ten má stavět stejné sdružení firem.

„Největší problém je dlouhodobá nečinnost a soustavné neplnění smluvních podmínek ze strany ŘSD,“ uvedla mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Pozoruhodné je ve světle zdražení úseku do Smiřic vyjádření šéfa ŘSD Jana Kroupy: „Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře.“

Spokojenost náměstka Červíčka z uzavřené dohody a pokračování stavby dálnice kalí jen několik měsíců dlouhé dohadování s firmami.

„Kdyby byla jednání vedena tak efektivně a intenzivně jako v posledních dnech, žádný problém bychom neměli,“ poukázal na oddalovací taktiku.

„Je rychlá finanční kompenzace opravdu přijatelným řešením, nebo spíš hašením požáru, který by patrně nemusel být vůbec založen? Nevytváří to precedens pro obdobné situace a prostor pro další obdobná selhání z nedbalosti, které se v případě odhalení dají takto kouzelně vyřešit? Myslím si, že dodavatelské firmy by měly být schopné stavbu realizovat za vysoutěžené ceny. Škoda, že jste nepřišel, pane ministře. Zajímalo by mne totiž, zda se nemáme obávat dalších krizí na ostatních připravovaných dálničních úsecích,“ vzkázal Červíček na dálku ministru Ťokovi.

Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové u křižovatky Bláhovka. Za datum zahájení stavby navazujícího úseku do Smiřic lze považovat 5. říjen loňského roku, kdy tu na zahájení prací dohlížel i premiér Babiš. Dalších sedm kilometrů do Jaroměře staví od května sdružení firem Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez daně. Oba úseky chce stát zprovoznit současně v polovině roku 2022.