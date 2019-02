Dopravci vypověděli Hradeckému kraji smlouvy. Hrozí, že autobusy nevyjedou

Dopravci hejtmanství vypověděli smlouvy k 31. březnu, jestliže tedy nedojde k rychlé dohodě na nových smlouvách, hrozí, že od 1. dubna se v Královéhradeckém kraji zastaví naprostá většina dotované linkové dopravy.

Náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS) možnost ohrožení dopravní obslužnosti odmítá.

„Veřejná autobusová doprava v kraji je zajištěná a funguje. A nepředpokládáme ani, že by autobusy přestaly jezdit od 1. dubna. Vypovězení smlouvy osmi dopravci z jedenácti znamená, že musíme vstoupit do jednání a snažit se uzavřít nové smlouvy, které budou řešit tuto mimořádnou situaci,“ řekl.

S dopravci zatím platí smlouvy uzavřené na konci roku 2016 a kraj si uvědomuje, že některé výhrady dopravců jsou oprávněné.

„V určité míře připouštíme, že náklady se od té doby změnily a ceny dopravního výkonu nasmlouvané v roce 2016 asi neodpovídají současné době,“ přiznal náměstek a současně senátor za Náchodsko. Nyní jej čeká vyjednávání o vyrovnání, které bude více odpovídat skutečným nákladům na provoz linek.



„Důvodem výpovědi dopravců je skutečnost, že zákonný limit už neumožňuje kraji platit oprávněné vícenáklady spojené se mzdami řidičů. Dopravce by se tedy mohl dostal do skutečnosti, že by v rámci finančního objemu, který dostává od kraje, musel snížit mzdy řidičů. A to je pro nás samozřejmě nepřijatelné,“ doplnil Tomáš Jurček, vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Červíček současně po dopravcích bude žádat doklady k požadovanému růstu plateb. „Využijeme i naše data a budeme jednat o reálné ceně, která odpovídá našemu požadavku a zároveň nákladům dopravců,“ řekl.

Podle Jiřího Kuchynky - předsedy základní odborové organizace dopravní společnosti BusLine - je vzpoura dopravců logická.

„Královéhradecký kraj si evidentně představuje, že pro něj firmy budou jezdit za pár korun, a nemá tušení, odkud bude dotovat navýšení mezd řidičů. Je dobře, že se dopravci ztopořili a začali se stavět proti zadavatelům dopravy, tedy krajům,“ upozornil jeden ze zakladatelů akce Vesty pro Královéhradecký kraj, který se domnívá, že řidičů je sice dostatek, ale problémem je dramatický nárůst linek, čímž si podle něj krajské úřady pouze plní politická zadání.

Červíček není hlupák, aby nenašel kompromis, říká odborář

Kuchynka navzdory pevnému termínu a hrozbě, že 1. dubna nastartuje pouze zanedbatelný počet autobusů, věří v dohodu. „Měl by zvítězit rozum a normální ekonomické myšlení. V zájmu všech je dlouhodobé udržení autobusové dopravy. Pan Červíček není hlupák, aby si to nespočítal a nenašel se přijatelný kompromis,“ řekl.

Na konci roku 2016 kraj s dopravci uzavřel smlouvy v takzvaném režimu jednacího řízení bez uveřejnění, když zkrachoval pokus o desetiletý dopravní tendr. V obdobném dočasném režimu od 1. dubna asi do září roku 2020 by kraj s provozovateli autobusové dopravy mohl smlouvy podepsat nyní.

Platné by zůstaly právě do září příštího roku, kdy je nahradí největší tendr v historii kraje: téměř osmimiliardový pakt na dodavatele autobusové dopravy pro období 2020 až 2030.

„Tato soutěž vyjasní, jaké peníze bude kraj za autobusovou dopravu v následujících letech platit, a zamezí tomu, že budeme obdobné situace řešit každý rok,“ dodal Červíček.

S obdobným problémem byť v mnohem menším měřítku se na začátku roku potýkal i Ústecký kraj. Tomu vypověděla smlouvu společnost TD Bus a hejtmanství její linky nahradilo z jiných firem. Podle Kuchynky je nemožné, aby se krize podobným způsobem vyřešila i v kraji.

„Těch společností je osm z jedenácti, a tak není naděje tak narychlo někoho sehnat, tolik řidičů by neuměl nahradit nikdo. Dojné krávě zkrátka došla trpělivost, respektive si uvědomila, že už to neustojí. Východiskem je rozumná dohoda,“ uzavřel odborář.