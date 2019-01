Průšvih se podařilo zažehnat, dva úseky D35 se budou stavět najednou

Ať to řidič zkouší přes Chrudim, Hradec Králové, nebo přes Sezemice, dostat se ze silnice I/35 u Zámrsku poblíž Vysokého Mýta na dálnici D11 do Prahy zabere v každém případě kolem 40 minut nepříjemné cesty.

Po dostavbě sedmadvacetikilometrového úseku dálnice z Ostrova do Opatovic by to měla být záležitost na necelou čtvrthodinu pohodlné jízdy.



To, co se navzdory klepání politiků na základní kámen D35 zdálo pořád jako vzdálená budoucnost, se ve středu podstatně přiblížilo. Odpadla poslední vážná překážka, která bránila vybudovat souvislý úsek 27 kilometrů dlouhé dálnice D35, která má být v budoucnu alternativou k přetížené dálnici D1.

Proti výsledku opakovaného tendru na stavbu dálnice z Opatovic do Časů se totiž nikdo ze čtyř uchazečů neodvolal. Zvítězilo konsorcium vedené firmou Strabag, které 12,6 kilometru dlouhý úsek postaví za 3,389 miliardy korun.

„Nebylo podáno žádné odvolání, proto Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může uzavřít smlouvu s vítěznou firmou,“ uvedl ve středu ministr dopravy Dan Ťok na svém facebookovém profilu. Protože ŘSD už loni vybralo i dodavatele na druhý úsek od Časů do Ostrova a vykoupeny jsou až na jednu výjimku všechny pozemky, na jaře se začne stavět celý úsek.

Opakovaná soutěž na část z Opatovic do Časů proběhla v porovnání s prvním pokusem v podstatě hladce a rychle. Napoprvé byla soutěž ještě dvoukolová, přičemž začala již v září 2016.

Po téměř dvou letech ale skončila krachem, když ŘSD v úpravě zadávacích podmínek chybovalo, a kvůli tomu antimonopolní úřad celý tendr v květnu 2018 zrušil. V srpnu loňského roku silničáři proto vypsali zakázku znovu.

Obavy z roční prodlevy se nenaplnily

Zadání už upravovali podstatně méně, takže prostor pro další chybu se zmenšil. Podstatné ovšem bylo, že se zásadně snížil počet zájemců. Zatímco do prvního kola úvodního tendru se přihlásilo hned 14 uchazečů včetně řady zahraničních firem, v právě dokončené soutěži už chtěla úsek stavět pouze čtyři sdružení.

Vedle tří „prověřených“ firem pak už jen italsko-kazašské konsorcium, vedené společností Rizzani de Eccher S.p. A., které podalo druhou nejlevnější nabídku.

Obavy z více než roční prodlevy způsobené opakováním soutěže se tak nenaplnily. Od vypsání nové zakázky po vyhlášení vítěze uplynulo zhruba šest měsíců. Nic to nemění na tom, že pokud by ŘSD zvládlo výběr už poprvé, mohlo se již stavět.

Vše zlé je ale k něčemu dobré, jelikož kvůli zpoždění si alespoň na polích nepřekáželi stavaři s archeology, kteří svůj výzkum dokončili teprve nedávno a sbírka jejich nálezů byla opravdu velká.

D35 Opatovice - Ostrov 27 kilometrů dlouhý úsek je rozdělen na dvě části:

Opatovice - Časy: ŘSD vybralo jako dodavatele společnost Strabag, která 12,6 kilometru dlouhý úsek postaví za 3,389 miliardy korun. Na celou trasu je vydané stavební povolení a jsou vykoupené pozemky.

Časy - Ostrov: Společnost Eurovia postaví 14,5 km za 3,23 miliardy korun. Všechna stavební povolení ještě nejsou a chybí získat jeden podíl u posledního pozemku.

Dosavadní tempo stavby dálnice D35, která je jedinou možnou alternativou k přetížené D1, je trestuhodně pomalé. První část silnice ze Sedlic do Opatovic byla dokončena v roce 2009 ještě jako rychlostní silnice R35. Šlo o pouhé 4,2 kilometru. O šest let později stavbaři dobudovali most za zhruba 1,7 miliardy korun v Opatovicích nad Labem, který ale končí v polích a čeká na své pokračování směrem na Moravu.

Úsek z Opatovic do Ostrova je ale jen předehrou k zásadní stavbě. Od Ostrova u Vysokého Mýta zbývá postavit 61 kilometrů dálnice do Starého Města na hranici Pardubického kraje. A pak už „jen“ 21 kilometrů do Mohelnice s napojením na dálnici do Olomouce.

Stát zatím odhaduje, že celá D35 by mohla být hotová v roce 2027. Zkušenost ale ukazuje, že ŘSD je ve svých vizích nenapravitelným optimistou.