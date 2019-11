Na východě Čech se bojí dalšího skluzu D11, Poláci budou u hranice dřív

Vlekoucí se stavba dálnice D11 z Hradce Králové do Polska obce na Trutnovsku pořádně znervózňovala už dřív.

Poté, co ministr dopravy Vladimír Kremlík (nestraník, ANO) nedávno na kontrolním dnu u Hradce překvapivě oznámil, že dálnice k hranicím bude hotová nejspíš až na konci roku 2028, nálada klesla k bodu mrazu.

Poláci totiž podle všeho dokončí celý jižní úsek rychlostní silnice S3 z Legnice do Lubawky už v roce 2023 a od té chvíle se bude na Trutnov valit až trojnásobně více aut.



V současnosti jsou rozestavěny dva úseky z Hradce do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru, auta by po nich měla jezdit v roce 2022.

Na další dva, téměř 41 kilometrů dlouhé úseky z Jaroměře k hranicím Ředitelství silnic a dálnic už nyní žádá o vydání územního rozhodnutí a projektanti pracují na dokumentaci pro stavební povolení.

Kremlíkův předchůdce Dan Ťok přitom hovořil o dokončení D11 v roce 2024 nebo 2025.

„Vycházím z faktů, která tady dnes jsou. Můžeme stavět tehdy, když budeme mít pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení. Mě to prodlužování nijak netěší,“ řekl ministr Kremlík. Podle něj nejde stavbu kvůli stávající legislativě urychlit.

Na druhé straně hranice stavba pokračuje podle harmonogramu, Poláci počítají s dokončením rychlostní komunikace S3, která se v Lubawce napojí na D11, už v roce 2023.

„Plánované dokončení úseku z Kamienné Góry do Lubawky je v roce 2021, horní úsek z Bolkówa do Kamienné Góry bude hotový v roce 2023,“ uvedla loni v prosinci Ewa Włodarzová, zástupkyně Generálního ředitelství silnic a dálnic Wrocław.

Podle Miroslava Vlasáka, zástupce ředitele Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum, které se zaměřuje na přeshraniční projekty, nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak.

„Na oba úseky už mají vybrané dodavatele, úsek z Bolkówa do Kamienné Góry začnou stavět po Novém roce. Nemáme žádný signál, že by Poláci stavbu neměli do roku 2023 stihnout,“ potvrdil Vlasák pro MF DNES.

Špunt na několik let

Ministrova slova o dalším posunutí termínu regionální politiky pobouřila a obavy ze zašpuntované dopravy výrazně zesílily. Kritická situace nepotrvá několik měsíců, ale let.

Stávající silnice na Trutnov nemá dostatečnou kapacitu, podle modelu, který nechalo ministerstvo dopravy zpracovat, by počet aut měl stoupnout téměř trojnásobně. Kromě bývalého hraničního přechodu Královec to pocítí Bernartice, Zlatá Olešnice a nejvíc Trutnov.

„Situace se výrazně zhorší, i když zde třeba bude snaha omezit tonáž na silnicích. Všichni víme, jak to dnes vypadá, a dopravní policie nemá dostatek policistů, aby to mohla kontrolovat. Jestli tohle chce ministerstvo risknout, tak tomu přestávám rozumět,“ uvedl starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec (ODS).

Pokud se černý scénář naplní a na okresní město se za tři roky povalí tisíce aut z Polska, bude podle starosty nutné do té doby opravit Špitálský most, který je v havarijním stavu. A také vyřešit propustnost dopravního uzlu u staré polikliniky, kde motoristé najíždějí na kruhový objezd, odbočují na parkoviště a navíc silnici kříží cyklostezka. Adamec toto místo označuje za největší brzdu dopravy v Trutnově.

Ministr všechny vyděsil, úředníkům dal pohodu, tvrdí poslanec

„Dopady nejsou vůbec pozitivní, ministr se navíc nevyjádřil, proč zdržení má být tak dlouhé. Ve státním fondu dopravní infrastruktury je letos výrazně méně peněz než loni a než je potřeba. Celé mi to připadá jako nepřátelské vypuštění něčeho, co ani nemá reálný podklad,“ domnívá se poslanec.

„Pochopil bych, kdyby řekl, že přípravné práce nepostupují podle jeho představ a že možná k nějakému zdržení dojde. Ale takhle akorát všechny vyděsil a dal úředníkům na Ředitelství silnic a dálnic signál, že mají klídek a pohodu. Myslím si, že ministr vůbec neví, co řekl, a že není na svém místě kompetentní,“ říká poslanec Adamec.

V Žacléři se bojí zátěže. Kraj žádá od ministra vysvětlení

Větší dopravní zatížení poznamená také život v Žacléři, před ním z přeshraniční silnice odbočuje komunikace druhé třídy a na hranicích Trutnova a Mladých Buků se napojuje na hlavní tah do východních Krkonoš.

„Nikdo teď nedokáže přesně odhadnout chování řidičů, ale já se kloním k názoru, že všichni Poláci, kteří pojedou na hory, to budou brát přes Žacléř,“ míní starosta Aleš Vaníček (nestraník, SNK Náš Žacléř).

Nahrává tomu i skutečnost, že do té doby pravděpodobně bude v podstatě celá 15 kilometrů dlouhá komunikace ze Žacléře do Mladých Buků opravená.

Letos silničáři zrekonstruovali část přes město, příští rok Královéhradecký kraj plánuje úsek Žacléř – Královec a v letech 2021 a 2022 by měl přijít na řadu úsek z Prkenného Dolu směrem na Trutnov.

„Z hlediska bezpečnosti by to pro nás bylo skvělé, zároveň to ale bude lákadlo pro řidiče z Polska a dopravní zátěž v Žacléři výrazně vzroste. V takovém případě bychom museli zvažovat různá opatření, jako například měření rychlosti,“ dodal Vaníček.

Už dnes frekventovaná silnice vede centrem, v těsné blízkosti školy a veřejných zařízení. Dálnice v co nejkratším termínu je pro Žacléř podle starosty extrémně důležitá, protože napojí region, který ještě poměrně nedávno sužovala vysoká nezaměstnanost, s průmyslovými oblastmi ve Dvoře Králové, Jaroměři a Hradci Králové.

S dalším posunutím termínů i způsobem, jakým ministr dopravy informoval, se jen těžko smiřuje také hradecké hejtmanství.

„Jsme znepokojeni, že se takto zásadní informace dozvídáme z médií a neinformuje nás o nich sám pan ministr. Navíc ve chvíli, kdy je na návštěvě Královéhradeckého kraje a sděluje zde veřejnosti nové skutečnosti o dostavbě dálnice D11,“ řekl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Vedení kraje požádalo Vladimíra Kremlíka o schůzku, chce znát přesné důvody zpoždění stavby dálnice.

Proti navrženému sjezdu z plánované D11 protestovalo Choustníkovo Hradiště:

