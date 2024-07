Tragikomický dvojdotek změnil euforii na zmar. Nešťastník Trubač se podivoval nad VAR

Přestože se teplický záložník v závěru zápasu v Hradci Králové dotkl míče pouze hned na začátku hodně neobvyklé akce, právě jeho dotyk s míčem odstartoval hektický závěr zápasu, v němž Teplice po chvílích štěstí spadly na úplně opačný pól. Hlavně proto, že Trubač se míče při zahrávání rohového kopu s velkou pravděpodobností dotkl dvakrát, což pravidla nepovolují. Po prvním se totiž musí míče dotknout někdo jiný, aby mohl hrát první hráč znovu. Trubač ale při snaze rozehrát v poslední minutě utkání rohový kop uklouzl, míč se mu z pravé nohy, kterou kopal, svezl na levou a teprve poté zamířil dál.

„Podjela mi stojná noha, urval se kus trávníku. Bylo to tam měkké, propískované, nepomohly by mi ani dvacítky kolíky. Navíc tam byla prohlubeň, takže se míč nedal dát jinam,“ popisoval Trubač pro něj smolný okamžik. „Nedokážu říct, jestli jsem měl dva doteky, nebo ne. Jestli to VAR viděl, tak to byly.“ Trubačovo rozehrání ale zmátlo jednoho z hradeckých hráčů, který plachtící míč minul, zmocnili se ho Tepličtí a Zygmond dal gól.

Teplická radost byla nelíčená, v úvodním ligovém zápase sezony, v němž do té doby žádný gól nepadl, mířily za výhrou 1:0. Jen do chvíle, než sudí začali přezkoumávat Trubačův počátek gólové akce. „Tušil jsem, že se asi zkoumá můj dvojdotek, o nic jiného nemohlo jít,“ připustil Trubač.

Zkoumání trvalo několik minut, na jeho konci byl odvolaný gól. Když se začalo znovu hrát, sudí Černý protáhl původně pětiminutové nastavení základní hrací doby na devět. V jeho páté minutě se po autovém vhazování domácích dostal k míči Spáčil a přízemní ránou zpoza pokutového území, kterou jeden z teplických obránců mírně tečoval, dal gól. Ten platil a teplický zmar tak byl dokonán.

„Nejvíc mě na tom mrzí to, že se to zkoumá čtyři pět minut, my stojíme a nevíme. Pak Hradec dá gól, před kterým hráč hodí aut, zahraje tam jasně rukou, zkoumá se to minutu a hraje se dál. Moc nerozumím tomu, proč náš gól se zkoumá tak dlouho a neuzná se a jejich půl minuty a uzná se,“ posteskl Trubač.

Teplice tak ani tentokrát Hradci nedali gól a nesebrali mu ani jediný bod. Přesně tohle se jim v minulé sezoně stalo hned čtyřikrát, obě mužstva se totiž vedle základní části potkala i v zápase o Evropu. „Dostat gól takhle v závěru je kruté, bolí to. Byl to remízový zápas, který vyhrál šťastnější. Sezona ale teprve začíná,“ poznamenal Trubač.