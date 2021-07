Dálnici D3 je už 30 let, hotových je však dodnes jen 70 kilometrů

Je to tak, od vzniku první části D3 u Tábora uteklo už 30 let. Přitom má za tak dlouhou dobu stále jen necelých 70 kilometrů a větší část chybí. Spousta chybějících úseků je navíc v nedohlednu. MF DNES zmapovala vývoj a zajímavé události z historie „dé trojky“.

V souvislosti se zpožděními za všechny jeden dobrý příklad. Před třemi lety tehdejší ministr dopravy Dan Ťok oznámil, že středočeská část D3 by se měla začít stavět v roce 2021. Dnes už všichni vědí, že je to absolutně nereálné.

Jak šel čas na dálnici D3 30. června 1991: Zprovozněný obchvat Tábora v parametrech plánované dálnice. Krátce nato prodloužení ke Stoklasné Lhotě. Únor 1997: Vláda rozhodla o vynětí D3 z harmonogramu stavby dálnic.

Červenec 1999: Vláda projekt dálnice D3 zařadila zpět do návrhu rozvoje dopravních sítí. 14. února 2002: Zahájení stavby čtyřkilometrového úseku z Chotovin do Stoklasné Lhoty na Táborsku. 7. října 2004: V provozu je úsek Chotoviny–Čekanice. 14. prosince 2005: Vláda rozhodla, že D3 povede přes Posázaví, nebude ale pokračovat tunelem nedaleko Votic. 17. prosince 2007: Funguje úsek Chotoviny–Mezno dlouhý 7 km. 22. prosince 2009: V provozu je 1,7 km, Nová Hospoda – Mezno

28. června 2013: Řidiči mají k dispozici 25 km mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. 27. září 2017: Zprovozněný úsek Borek–Úsilné, 3 km. 12. října 2017: Dalších 5 km, Veselí nad Lužnicí – Bošilec. 25. března 2019: ŘSD oznámilo, že požádá o vyvlastnění pozemků, kvůli nimž nemůže dostavět 400 metrů D3 u Tábora. Spor s vlastníky pozemků trvá od roku 1998. Dodnes není problém vyřešený. 29. března 2019: ŘSD zahájilo stavbu Hodějovice–Třebonín. Úsek dlouhý 12,5 km bude součástí obchvatu Budějovic. 17. dubna 2019: Zahájení stavby druhé části obchvatu, 7,2 km úseku Úsilné – Staré Hodějovice. 24. června 2019: Otevření části Bošilec–Ševětín, 8,1 km. 10. prosince 2019: Otevření 10,7 km, úsek Ševětín - Borek. 12. května 2020: ŘSD oznámilo, že obchvat Budějovic zprovozní až v roce 2023, o rok později, než avizovali. Zastavili práce na tunelu Pohůrka, příčinou je agresivní spodní voda. Nyní to vypadá na dvouleté zpoždění. 10. listopadu 2020: Ministerstvo dopravy povolilo stavbu části Třebonín - Kaplice nádraží. Úsek dlouhý 8,5 kilometru by se měl začít stavět letos.

A dalo by se směle pokračovat. Při poklepávání na základní kámen obchvatu Budějovic také hlasitě znělo, jak bude hotovo v roce 2022. Realita? Zpoždění bude pravděpodobně dva roky kvůli problematické výstavbě kilometrového tunelu Pohůrka.

Takto by se dalo ve velkém pokračovat. Také proto už před pár lety Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravilo texty svých informačních letáků a u harmonogramů raději uvádí, že jsou předběžné a termíny dokončení předpokládané.

Spousta problémů = prodlevy

Přípravy jednotlivých úseků totiž často provázejí nejrůznější problémy. Objeví se třeba odpůrci stavby, kteří ji dokážou na měsíce i roky blokovat. Do toho byrokracie. Jindy jsou zase potíže s výkupy pozemků. Nebo se až po zahájení prací zjistí, že je třeba podloží nestabilní více, než ukázaly průzkumy.

Navíc D3 v minulosti uškodilo i to, že s ní stát na konci devadesátých let vlastně ani nepočítal, což vše ještě zpomalilo.

V posledních osmi letech se ale přece podařilo výrazně pokročit a dálnice se dostala od hranic Jihočeského a Středočeského kraje až do Budějovic, což třeba hodně urychlilo cesty z Tábora či naopak z krajského města do Prahy.

Rozestavěné jsou nyní dva úseky kolem Budějovic. A ani těm se nevyhýbají pořádné potíže. Začalo to na části Hodějovice – Třebonín. Krátce po zahájení prací před dvěma lety skončila na stavbě italská firma Salini Impregilo. Vše tak zůstalo na slovenském Doprastavu, který se však se situací dost rychle vypořádal – i díky subdodavatelům.

Horší je to nyní na části Úsilné – Hodějovice, přesně u kilometrového tunelu Pohůrka. Asi ke všem Jihočechům už se dostala informace, že tam mají problémy se spodní vodou. Práce tak dlouho stály. Nyní už se konečně pokračuje a stavbaři postupují tak, aby voda v tunelu nedělala problémy. I tak má být zdržení kolem dvou let a zprovoznění v roce 2024.

Nastane kolaps dopravy?

V souvislosti s tím není jisté, jak to bude v Budějovicích vypadat s dopravou. ŘSD původně počítalo, že otevře obě části obchvatu bez tunelu a auta pak pojedou zhruba rok po náhradních trasách, především po zanádražní komunikaci.

To však vedení Jihočeského kraje i města odmítají. Mají obavy z negativních následků a kolapsu dopravy na východě Budějovic.

„V první řadě požadujeme, aby ŘSD vytvořilo dopravní modely, jak se provoz v takovém případě zachová. Na základě toho se můžeme dál bavit a hledat nejvýhodnější řešení,“ upozornil hejtman Martin Kuba.

Výpočty by mohly být k dispozici na podzim. Jednou z variant také bylo, že by po obchvatu bez tunelu jezdila třeba jen osobní auta, kamiony a těžký transit pak dál po Dlouhé louce. Někdo také v nadsázce zmínil, že než bude tunel hotový, může obchvat sloužit jako atrakce pro bruslaře a cyklisty.

A to ještě není vše. Už teď je víceméně jasné, že včas nebude hotový ani jeden ze sjezdů z dálnice u Budějovic, a to obchvat Srubce. Nejsou vykoupené žádné pozemky, termín zahájení stavby lze jen těžko odhadnout.

Naopak o poznání pozitivnější je to s pokračováním D3 směrem k hranicím, hotovo má být za čtyři roky. Úsek o délce 8,6 kilometru z Třebonína do Kaplice by se měl začít stavět letos. Projekční cena je 2,3 miliardy korun bez DPH. „Hodnotící komise prověřuje reference a cenové nabídky účastníků výběrového řízení,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Stavba potrvá tři roky. Pak chybí ještě část k Nažidlům a do Dvořiště.

Stále také chybí několik stovek metrů D3 u Tábora. Důvodem je letitý spor ŘSD s bratry Bratránkovými, vlastníky potřebných pozemků. Celá dálnice až do Prahy má být hotová v roce 2028, opět je ale nutné brát tento termín jen jako předpoklad.