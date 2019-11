I my jsme invalidé. Nižší jízdné chtějí tisíce duševně nemocných a sklerotiků

Studenti, senioři i lidé s průkazem ZTP jezdí za čtvrtinu. Jsou ale lidé pobírající invalidní důchod, kteří na průkaz ZTP nedosáhnou a jsou nuceni platit plné jízdné. To je pro ně překážka, protože peněz se jim většinou nedostává. V budoucnu by se to mohlo změnit, připustil premiér Andrej Babiš. Zatím však o tom mluví jen on.