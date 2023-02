Slováci mohou na červenou doprava. Čechům to sliboval ministr před pěti lety

Často se mluví o tom, že dopravních značek je na silnicích až moc. Především v Česku. Ovšem jedna, která by řidičům značně zpříjemnila cestování, tu stále chybí. Jde o zelenou šipku, která by umožnila i na červenou odbočení doprava. A právě tu nově zavádějí na Slovensku. Informovala o tom Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, která také vysvětlila, co to znamená a jak by se řidiči při odbočování měli chovat.

Otáčení i odbočení

Zelená šipka je umístěna na dočasném světelném zařízení na křižovatce ve Slovenském Grobe v okrese Pezinok a to podle vyhlášky z roku 2020. Řidiči ovšem při odbočování nesmí ohrozit žádného dalšího účastníka provozu. Ani řidiče, ale ani chodce nebo cyklisty. Zároveň doprava mohou odbočit jen z pravého jízdního pruhu. Zjednodušeně řečeno: tato šipka supluje dopravní značku: „Dej přednost v jízdě“. Měla by zlepšit průchodnost křižovatkou a pomoci tak s kolonami.

Kromě nové zelené šipky umožňující odbočení ale slovenské úřady nasazují ještě jednu novou dopravní značku. Také jde o šipku, v tomto případě černou. A ta umožňuje legální otáčení v křižovatce. Ovšem ani v tomto případě řidič nesmí nikoho ohrozit a omezit a otočit se smí jen v případě, že má na semaforu zelenou.

V Česku tyto značky zatím nejsou nikde použity. Nicméně v roce 2018 byly velkým a hojně diskutovaným tématem. Nadnesl ho tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, který k tomu uvedl: „S ministrem Hoferem (Norbert Hofer, rakouský ministr dopravy mezi lety 2017 a 2019 – pozn. redakce) jsme mluvili o testování 140 km/h na dálnicích, které bych rád zkusil i u nás. Oba máme také v hledáčku povolit odbočení doprava při stání na červenou. Jedná se o pravidlo platné v řadě zemí a jeho zavedení by podpořilo plynulost provozu i ekologii.“

V tuzemsku jsou na některých semaforech světelné šipky, které i přes červenou umožni odbočení doprava, ale dopravní značení, které by je nahradilo, je zatím v nedohlednu. Stejně tak možnost otočit se ve světelně řízené křižovatce. V Česku jde dokonce o přestupek, který může na pokutě stát až dva tisíce korun. Ovšem ve chvíli, kdy na semaforu jen bliká oranžové světlo a nejde tedy o světelně řízenou křižovatku, je otočení možné. Je ale potřeba si počínat opatrně a neomezit či neohrozit ostatní a pamatovat na to, že tato možnost neplatí ve chvíli, kdy je křižovatka osazena dopravní značkou, která by otáčení zakazovala.

značka č. 730 „Zelená šípka“.

Shodou okolností se ve stejném roce šipky umožňující odbočení doprava řešily i v Německu. Ovšem v jiné souvislosti. Právě v roce 2018 Němci otevřeli téma zrušení tohoto dopravního značení, protože jej řada bezpečnostních specialistů označovala za hrozbu. „Mnozí řidiči vůbec nevědí, že musí před přechodem zastavit, nebo toto pravidlo prostě ignorují. Což je nebezpečné,“ vysvětloval tehdejší dopravní expert Německé bezpečnostní rady pro dopravu Detlev Lippard. Tvrdil, že pro řidiče představují jen minimální časovou úsporu, pokud vůbec nějakou.