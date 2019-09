Lovci odtahů. Pojišťovny bojují proti předraženým asistenčním službám

Kolegovi Vojtěcha Razimy z neziskové organizace Kverulant.org se před časem stalo, že naletěl „lovcům odtahů“. „Natankoval místo nafty benzin, přijela odtahová služba, naložili auto a pak si řekli nesmyslně vysokou cenu. Takže kolega nechal svoje auto zase sundat,“ vypráví Razima. Kverulant se pak kauzou začal zabývat. Typické předražení může být z 3 500 korun na deset tisíc.

Dálnice mají už několik let rozparcelované velké odtahové služby na základě smluv se silničáři. To platí u odtahů, které si řidič nevolá sám.

Jim se nyní snaží konkurovat pojišťovny, které mají také své odtahovky a už mají pár úseků ve správě. Pojišťovny zároveň varují, že nemusí z pojistky dnešní často vyšponovanou cenu proplatit.

„Výhoda u nás je, že řidiči nabouraných vozidel by si byli jistí, že odtah plně uhradí pojišťovna,“ lobbuje ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Za vyproštění náklaďáku 130 tisíc

Jak nenaletět Zavolejte si odtahovku sami. Využijte asistenční službu své automobilky nebo pojišťovny. Asistenti už by vám měli říci, kolik to bude stát a co pojistka kryje. Pokud z nějakého důvodu nemůžete využít službu pojišťovny, vyptejte se určitě na cenu. Odtah na pár desítek kilometrů by měl stát jednotky tisíc korun. Nevyžádaný odtah můžete odmítnout, pokud jste si zavolali vlastní. Pokud ho ovšem nenařídí policie.

Existují i jiné odstrašující příběhy z praxe na dálnicích, které nezisková organizace Kverulant zmapovala.

A vyskytly se i příběhy, kdy jedno auto přijely odtáhnout dvě služby a přetahovaly se o něj. Jedna tvrdila, že spravuje uvedený úsek silnice, a ta druhá, že si ji řidič zavolal.

Ještě větší byznys a možné předražení se týká nákladních aut a jejich vyproštění. Nevyžádaná odtahovka jednou takhle odhadla vyproštění na 40 tisíc korun. Autodopravci nezbylo než rychle souhlasit, aby neblokoval provoz. Za 40 tisíc by ale nejspíš byl ještě vděčný. „Autodopravci poté za toto vyproštění přišla finální faktura na bezmála 130 tisíc korun bez DPH,“ popisuje Vojtěch Razima.

Nyní se hraje o to, kdo bude na dálnicích odtahovat v budoucnosti. Silničáři by měli vypsat další zakázky. Jde minimálně o dálnici D10 do Liberce, D6 do Karlových Varů a další menší kousky.

ŘSD monopol smluvních odtahovek brání

Pojišťovny by rády tento byznys převzaly a argumentují, že to pro běžné motoristy bude výhodné. „Nejde o to někoho nahradit, partneři ŘSD jsou i partnery pojišťoven. Jde o jednotný systém volání a transparentní kontroly nad dojezdy a cenami, jde o více odtahových vozidel k dispozici. Mnohokráte jsme ŘSD říkali, ze jejich vysoutěžené partnery budeme volat prioritně a záleží jen na nich, jestli budou schopni rychle zasáhnout,” říká ředitel České kanceláře pojistitelů Matoušek.

A jak to funguje? Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své pojišťovny nebo třeba automobilky a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl.

Jenomže pak jsou tu případy, kdy si ji nezavolá, třeba proto, že je zraněný, v šoku nebo nemá havarijní pojištění. Musejí to za něj udělat silničáři, aby auto nebránilo provozu. Zavolají některou „ze svých odtahovek“. Ředitelství silnic a dálnic totiž rozparcelovalo české dálnice na menší úseky a každý si vysoutěžila jedna odtahová služba.

Třeba dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy Jerex a Pretol. A pojišťovny s jejich cenami nemusejí souhlasit.

„Ředitelství silnic a dálnic si vybírá jednu odtahovku na jeden dálniční úsek. Vidíme případy zneužití tohoto monopolu. Pojišťovny nemají kontrolu nad výkonem odtahu a především nad jeho cenou, což se může negativně dotknout zákazníků,“ stěžuje si ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stávající praxi s monopolními odtahovkami brání. „Máme vysoutěžené partnery pro odstraňování překážek na dálnicích, kteří jsou vyzýváni správcem komunikace na základě pokynu policie. Vzešli z otevřených výběrových řízení, kde byly definovány požadavky na vybavení, včetně dojezdového času a dalších podmínek,“ uvedl Jan Studecký z ŘSD.

Na opravované dálnici D1 smluvní odtahovky zároveň drží pohotovost.

„Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy by na rozestavěnou dálnici přišla stavební firma ze sousedství a řekla investorovi: vyhoďte konkurenci, byť má smlouvu, my bychom to udělali levněji,“ vysvětluje zavedenou praxi zdroj z ŘSD.

„Úřední odtah“ povinně i bez policie

Jenže se může vyskytnout i opačný problém – tvrdohlavý řidič trvá na tom, že mu pro nabourané auto dojede kamarád, celá ucpaná dálnice čeká a policie, která může nucený odtah nařídit, zrovna není na místě.

Řidičů se v reakci pro MF DNES zastal ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Na konec října proto svolávám jednání, kterého se účastní zástupci ŘSD, České kanceláře pojistitelů, policie, ministerstva vnitra a budu chtít, aby se celá záležitost ohledně odtahů vyřešila především ve prospěch všech řidičů.“