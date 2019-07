Odtah porouchaného auta z ciziny je drahý. Předražení se braňte

Ceny za kilometr jízdy odtahovky se extrémně liší, samozřejmě si provozovatel vždy cenu obhájí. Když rodina z Náchoda ztroskotala v Polsku s rozbitým autem, operátorka asistenční linky odhadla cenu odvozu porouchaného vozu do Česka na 35 až 45 tisíc. Letmý pohled do ceníků odtahových služeb odhalí, že to nereálné není. O tom, zda je to v pořádku, si udělá obrázek každý sám.



Ceny těch nejlevnějších odvozů, při kterých ovšem není vůbec jisté, že samotná odtahovka nebo spíš větší osobní auto s vlekem nebude potřebovat samo zachraňovat, začínají na deseti korunách za kilometr. Reálnější nabídky bývají kolem 18 korun za kilometr, ovšem je třeba dodat, že to je hodně kamarádská cena, u které se předpokládají jisté vyjednávací schopnosti. Pětadvacet korun za kilometr je vcelku standard, ale výjimkou není ani pětačtyřicet. To je často cena „pro pojišťovnu“ – nějakou minimální asistenci totiž mívají motoristé k povinnému ručení zdarma, většinou je zdarma do vzdálenosti nebo částky, obvykle 50 kilometrů nebo 1500 korun. A podle očekávání si odtahovka při vyúčtovávání odvozu vždy dokáže doúčtovat vícenáklady, aby částku obhájila a vyčerpala celou. Některé odtahovky mají pro zjednodušení „městský paušál“, obvykle právě kolem 1500 korun.

Jen pro představu: dovoz auta koupeného v Itálii, Německu nebo Francii obvykle vyjde na nějakých 20 tisíc korun. A obvykle to bývá spojeno s tím, že dotyčný kupované auto alespoň nejzákladněji prohlédne. Co si odtahovka naúčtuje výrazněji navíc je „příplatek za nouzi a stres“, který motorista při poruše nebo nehodě prožívá, jednoduše řečeno – zneužití krizové situace.

Připlaťte si za asistenci

Když auto nejde opravit na místě nebo by to v zahraničí bylo moc drahé, a pokud není nejrozumnější se ho zbavit přímo na místě (pozor, může to být administrativně dost komplikované), musí se tedy dopravit do Česka.

Každý ovšem nemá bratrance s velkým vlekem nebo souseda všeuměla. A částka za odvoz stovky kilometrů daleko často výrazně převýší cenu za opravu vozu.

Má to nějaké řešení? Aleš Povr z České asociace asistenčních společností doporučuje připlatit si za „lepší asistenci“, tedy některé s vyšších tarifů, které pojišťovny, asistenční společnosti nebo autokluby nabízejí. V různých balíčcích (třeba i k povinnému ručení) bývají nabídky s vyšším plněním. Třeba ÚAMK v nejvyšším tarifu hradí odtah vozidla do vzdálenosti 100 Km na území ČR a do částky 200 eur v zahraničí. Asistence k povinnému ručení je opravdu jen ta nejzákladnější, s tou vystačíte v nouzi asi jen v Česku. V tomto případě by mělo platit, že čím starším autem jedete, tím víc zainvestujte do různých pojistek a asistencí, do tisícovky na celé léto to pořídíte.

Na případu rodiny z Náchoda je vidět, že ten, kdo není znalý, může jednoduše naletět. Do polského přímořského letoviska Mezizdroje, kam se jeli vykoupat do Baltu, to je necelých 500 kilometrů. Auto se rozbilo 80 kilometrů po výjezdu na zpáteční cestu. Odtahovka by tedy najela asi 850 kilometrů, ve valné většině případů se platí její cesta tam i zpátky. Při zběžném hledání na internetu se dají najít velmi rozdílné ceny. Ceníky jsou často strukturované, vyznat se v nich není jednoduché. Někdo uvádí částku „od“, jiný přidává různé příplatky (za naložení, placení mýta, čekání, tarifikace podle hmotnosti, noční a víkendový příplatek, příplatek za vyprošťování, poplatek za znečištění plošiny odtahovky...). Ke třiceti tisícům se takový „komerční“ odtah dokáže vyšplhat jednoduše.

Aleš Povr vysvětluje, že asistenční společnosti by v takových případech měly nabídnout placený odvoz za ceny, které mají nasmlouvané přímo s odtahovými službami. Podle Povra je standardní cena 21 korun s DPH za kilometr. Povr zdůrazňuje, že to je cena, kterou mají asistenční služby vyjednané s odtahovkáři, s „množstevní slevou“, běžný smrtelník by se na ni nedostal. Připomínáme, že se platí za cestu odtahovky tam i zpátky.

Při exodu k chorvatskému moři tam vídají Češi podél dálnic zaparkovaná odtahová vozidla, často i s českými registračními značkami. Některé asistenční společnosti tam mají přes turistickou sezonu své vlastní české odtahovky a dokonce i náhradní vozidla. Aleš Povr ještě dodává, že asistenční služby a pojišťovny také spolupracují se specializovanou společností v Primoštenu, která komunikuje v češtině.