Změnu bodového systému může zpomalit epidemie. Novela se plánuje již roky

S myšlenkou o změně bodového systému si pohrávají čeští politici již léta. Po čtyřech letech od prvního pokusného návrhu převzal zodpovědnost za úpravu bodového systému současný viceministr Karel Havlíček. Ačkoliv na začátku svého úřadu uvedl, že se bude jednat o rychlou změnu, nyní plánuje, že systém bude platit od roku 2022.



„Chceme ještě v tomto volebním období změny bodového systému projednat v parlamentu, aby příslušná novela zákona o silničním provozu mohla platit od ledna 2022,“ říká pro iDNES.cz ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Podle něj teď leží ve Sněmovně stovky jiných novel k projednání. „Proto nyní řešíme, aby se na tyto změny, které budou pomáhat slušným řidičům a budou trestat piráty silnic, dostalo,“ řekl Havlíček.



Navrhované změny v bodovém systému a sankcích | foto: MF DNES

Schválit slibovanou změnu bodového systému je možné i podle poslance Martina Kolovratníka (za ANO), šéfa podvýboru pro dopravu. Kde je vůle, tam je cesta, míní.

„Na projednání máme stále necelý rok. Podle mě je to reálné a můžeme to stihnout. Bodový systém ministerstvo dopravy celkem dobře prezentovalo veřejnosti, systém změn je vysvětlený, takže by tam neměly být velké kontroverze,“ podotýká Kolovratník. Podle něj se však rok 2022 stihnout dá. „Pokud to pan ministr bude v PSP prosazovat jako prioritu. Já osobně jsem samozřejmě připraven tomu pomoct a budu pomáhat v legislativním procesu jak to jen půjde,“ dodal.

Změnu může zdržet koronavirus

Ministr dopravy sám přiznává, že za zdržení a konečné schválení nového bodového systému může současná epidemie. „Ano, zdrželo se to z důvodu covidu. Stojí tam obrovská fronta zákonů. Přednostně se řeší vše, co je covid nebo co je pod tlakem evropských závazků,“ připouští Havlíček.



Je ale však možné, že koronavirus změnu bodového systému skutečně odsune a rok 2022 nebude konečným termínem. „I když se prostor pro projednání návrhu zmenšuje, stále je šance jej přijmout, musel by ale být otevřen nejpozději na první schůzi v nadcházejícím roce. Je na panu ministrovi, zda si to prosadí,“ míní poslanec Ondřej Polanský.



Tomáš Neřold z BESIP v návaznosti na nový bodový systém upozorňuje, přičemž většina většina řidičů sama pociťuje rostoucí agresivitu v provozu. „Snížit počet obětí a těžkých zranění se nepodaří jen prostřednictvím preventivních kampaní a bezpečnějších vozidel. Nutnou podmínkou je právě zpřísnění trestů za nejnebezpečnější přestupky, delší zákazy řízení, efektivnější projednání přestupků, informování o bodovém kontě a další kroky, které novela obsahuje,“ vysvětluje Tomáš Neřold.

I on věří, že Sněmovna vše stihne v termínu. „Pokud by takzvaně spadla pod stůl, ztratili bychom jeden z důležitých nástrojů ke snížení počtu obětí dopravních nehod,“ varuje Neřold z BESIP.

Cílem novely zákona o silničním provozu je ho nyní po čtrnácti letech jeho fungování zjednodušit na pouhé tři sazby bodů, na čtyři pásma pokut. Ministerstvo v připravovaném návrhu také plánuje umožnit řidičům nechat se informovat o stavu bodového konta pomocí SMS, e-mailu nebo datové schránky.

Na neustálé oddalování změny musí reagovat také policisté. Podle šéfa dopravní policie Jiřího Zlého se ovšem nedá nic dělat. „Musím reagovat na to, jak pracuje Poslanecká sněmovna a Parlament, nic jiného vám na to neřeknu,“ řekl.

S první představou o změně bodového systému přišel již v roce 2016 tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. V tomto pokusném návrhu hrozila neposlušným řidičům pokuta ve výši až sto tisíc korun. V případě, kdy řidič spáchal přestupek a ještě přitom způsobil dopravní nehodu, se totiž sazba zdvojnásobila. Ačkoliv tento pokus proslul výškou pokut až sto tisíc, kvůli blížícím se volbám návrh zapadl.

„Chceme razantně zasáhnout proti pirátům silnic a soustředit se na přestupky, které jsou nejčastějšími příčinami dopravních nehod s tragickými následky,“ obhajoval tehdy přísné sankce exministr Ťok. Ani přes jasné vize ale nedotáhl akci do zdárného konce.