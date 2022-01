Dálnice D11 u Hradce už není zadarmo, řidičům to však nikdo neřekl

Se zprovozněním nových úseků D11 do Jaroměře na Náchodsku a D35 do Časů na Pardubicku zmizely od dálnice značky umožňující jízdu bez poplatku.

Osvobození si před čtyřmi lety na tehdejším ministru dopravy Danu Ťokovi z ANO vymohl Královéhradecký kraj. Uspěl s argumentem, že Hradci Králové chybí obchvat a dálniční úseky od Kuklen přes Sedlice do Opatovic nad Labem ho fakticky nahrazují. Od ledna 2018 se po nich mohlo jezdit i bez dálniční známky. To už nyní neplatí.

Úprava platí od Nového roku

V novele vyhlášky ministerstva dopravy o placených úsecích dálnic už části D11 a D35 chybí. Úprava platí od Nového roku. Od 1. ledna už řidiči nesmí vjet bez známky ani na nové úseky D11 a D35, které byly do konce roku od poplatku taktéž osvobozeny.

„Zmiňované úseky byly do 1. ledna 2022 nezpoplatněné, protože byly krátké bez přímé návaznosti na dálniční síť severním (D11) a východním (D35) směrem. Koncem roku 2021 došlo ke zprovoznění významných navazujících částí jak u D11, tak u D35. Úseky, které dosud nebyly zpoplatněné, se staly plnohodnotnou součástí dálniční sítě. Ta má být z principu zákona o pozemních komunikacích zpoplatněna,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

O výjimce před čtyřmi lety jednala i hradecká radnice. Postup ministerstva je pro ni zklamáním. Navíc současné vedení města vůbec nevědělo, že se změna chystá a nemohlo zasáhnout.

„Tato výjimka se vyjednávala ještě za předešlého vedení. Bohužel jsme od něj nedostali informaci, abychom to projednali. Považuji to za obrovskou škodu, protože o tom bychom samozřejmě jednali. Že od 1. ledna budou úseky zpoplatněné, jsem bral jako hotovou věc,“ sdělil primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

Také Královéhradecký kraj se o podmínkách provozu dozvěděl až z ministerské vyhlášky. Zatímco před čtyřmi lety ji hejtmanství připomínkovalo a dosáhlo zrušení poplatků, nyní k připomínkování nedošlo.

„Přesto je věc v tuto chvíli v jednání a zejména v souvislosti s dosud chybějícím obchvatem Jaroměře znovu požádáme o opětovné vyjmutí některých dálničních úseků ze zpoplatnění,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Stříháme pásky, jinak mlčíme

Problém má ještě jednu stranu mince - minimální informovanost. Zatímco zprávy o zprovozňování silnic a dálnic ministerstvo chrlí na všechny strany, o zpoplatnění úseků zapomnělo obce v okolí informovat. Sám primátor přiznal, že se to dozvěděl až v prosinci při otevření D11 u Hradce Králové.

„Neoficiálně mi bylo řečeno: My to od prvního ledna zpoplatníme,“ přiznal Hrabálek.

Do konce roku 2021 mohli řidiči bez dálniční známky na úsek D35 mezi dálnicí D11 a okružní křižovatkou v Opatovicích nad Labem (modře) a úsekem D11 mezi exity 84 a 90. To po otevření dalších úseků obou dálnic už možné není Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

Ještě v horší situaci se ocitli řidiči, kteří nemají dálniční známku, ale zvykli si úseky používat jako obchvat Hradce Králové. Ti změnu asi nezaregistrovali, a tak je může nemile překvapit až pokuta za jízdu bez známky.

„Informace o nově zpoplatněných úsecích jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva dopravy, pravidelně je také zveřejňuje Státní fond dopravní infrastruktury, na jehož webu si je každý může najít. Zprávu o zpoplatnění přinesla také různá média,“ odmítl neinformovanost Brychta.

Redakci MF DNES se v médiích najít nějakou zprávu o znovuzavedení poplatku nepodařilo. Informace o změně není ani v archivu tiskových zpráv ministerstva, kde se jinak běžně objevují zprávy o úsecích dálnic, kde se poplatek neplatí.

Podobně jako dříve v okolí Hradce se ani teď neplatí na dálničních úsecích kolem Plzně, Mladé Boleslavi, Olomouce či Tábora. Také tam slouží dálnice jako obchvaty měst. Ministerstvo prý letos připravuje nová pravidla, podle kterých chce přehodnotit všechny dosud platné výjimky ze zpoplatnění dálnic. Zkoumat bude hlavně to, zda je možné dálnici objet po silnicích nižších tříd. V Hradci Králové to však lze jen při zajetí do města.