Odtahový monopol dostal stopku. Stát auta z dálnic odvážet nebude

Nemáš smlouvu se státem? Neodtáhneš. Tak by se dal ve zkratce popsat pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pokud by prošel, směly by auta, která překážejí na dálnicí třeba po nehodě, odtahovat jen firmy spolupracující se státem.

Podle Kottova plánu by mohl odtah zavolat jen policista, který by ho objednal přes vlastníka dálnice – stát, lépe řečeno přes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Slibuje si od toho urychlení a zjednodušení uvolňování dálnic po nehodách.

Poslanecká sněmovna mu ho však po zhruba půlhodinové debatě ve středu vrátila k přepracování. Kvůli Kottovu návrhu se do druhého čtení navíc vrací i celá novela. Poslanci ji schvalují již přes rok.

Kottův návrh by prakticky „vyštípal“ pojišťovny. V současnosti si totiž řidiči odtahovou službu většinou volají právě přes ně. „Podle tohoto pozměňovacího návrhu by policista musel vždy nařídit odtah správci komunikace, bez ohledu na to, zda je odtahové vozidlo přivolané motoristou zdarma v asistenci pojišťovny již na cestě, nebo dokonce na místě,“ komentoval výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.



Podle asociace také hrozil vznik monopolu. „Asi by bylo vhodné zeptat se ho (Kotta, pozn. red.), zda návrh nekonzultoval s některou z odtahových služeb pracujících pro ŘSD,“ podotkl Matoušek. Od přijetí návrhu poslance zrazoval i hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, který jeho přijetí nedoporučil.



Návrh kritizovali experti i policie

Současná podoba návrhu se nelíbila ani expertovi na silniční bezpečnost Romanovi Budskému z Platformy Vize 0. „Přijde mi to docela bizarní,“ uvedl pro iDNES.cz. „Znamenalo by to, že pojišťovny můžou své smluvní odtahové služby zabalit,“ dodal.

Odtah by se také mohl značně prodražit – návrh neurčuje, kam přesně by měla policií zavolaná odtahovka auto odvézt. Se vzdáleností se přitom zvyšuje cena. Ve výsledku se tak cena odtahu mohla zvýšit až o tisíce korun.



Na možné problémy upozorňovala i policie. „S tím návrhem se neztotožňuji,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Podle něj by se kvůli němu jen zbytečně komplikovala situace po nehodách. „Stávající úprava dává možnost automobil odtáhnout jak polici, tak i vlastníkovi vozidla,“ doplnil.

Mohlo by se také stát, že se u jednoho nabouraného vozu sejdou dvě odtahové služby. I pokud by si totiž řidič odtahovou službu přes pojišťovnu přeci jen zavolal, policista by musel zavolat odtah nový. „Nastala by téměř cimrmanovská situace, kdy by se dvě odtahovky přetahovaly o to, která má to auto odvézt,“ komentoval Budský.



Po přepracování přijatelný návrh

Podstata návrhu však podle poslanců, expertů ani policie špatná není. „Je dobré udělat něco pro to, aby (nabourané, pozn. red.) automobily z dálnice zmizely co nejrychleji. Ale měli bychom využít stávajícího systému, který funguje, ne vymýšlet něco nového,“ řekl Budský.

Zlý potenciál vidí především v tzv. nehodových centrech, která provozuje Česká asociace pojistitelů. V současnosti odtahují nepojízdná vozidla ze silnic druhé a vyšších tříd a policie s nimi aktivně spolupracuje. Rád by jejich působnost rozšířil.

Dá se předpokládat, že Kott návrh přepracuje právě v tomto smyslu. Podobnou možností se už přitom zákonodárci zabývali dříve. V listopadu 2018 o ní mluvil tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. Po rozsáhlé kritice ze strany provozovatelů odtahových služeb, pojišťoven i řidičů však nikdy nedošlo na jeho realizaci.

